Kirsten van den Hul, tot vorig jaar Tweede Kamerlid van de PvdA, gaf op het Binnenhof elke week een ‘feministische rondleiding’. Op een woensdag in mei zitten we in café Dudok tegenover het oude Kamergebouw, en ze vertelt over Suze Groeneweg. Die was in 1918 de eerste vrouw in de Tweede Kamer, voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ze kreeg een eigen wc en de gang van die wc werd door andere Kamerleden ‘het Groenewegje’ genoemd. „Het Groenewegje”, zegt Kirsten van den Hul, „was in Den Haag de hoerenbuurt.”

Van den Hul geeft het vak Women and Politics aan de Haagse Hogeschool, en als ik vraag waarom de politiek in Nederland nog steeds vooral aantrekkelijk lijkt te zijn voor mannen – kijk naar élk politiek avondje en élk partijcongres, in april ook weer bij Volt – zegt ze: „You can’t be what you can’t see. Het belang van rolmodellen is heel lang onderschat.” En: vrouwen worden vaker bedreigd en geïntimideerd, ze krijgen vaker commentaar op hun uiterlijk, op hun toon in het debat. „Ik ben zelf ook weleens hysterisch genoemd. De politieke biotoop is nog steeds een machowereld.”

Begín daar maar eens over, zegt ze. „Dan word je weggezet als zeikwijf.”

En als je niets zegt?

Op dinsdag 31 mei zie ik in de raadszaal van het Gooise dorp Laren hoe drie mannen worden beëdigd als wethouder, van Larens Behoud, VVD en D66. Buiten de zaal vraag ik aan Ellen van Dorst (69), fractievoorzitter van D66, waarom zíj geen wethouder is geworden. „Ik ben een schijtluis”, zegt ze. „Op de voorgrond treden is niks voor mij.”

Een paar dagen later, in een café in Laren, vertelt Ellen van Dorst over haar Indische ouders, van wie ze leerde dat ze „altijd netjes” moest zijn, en niet moest opvallen. Dat noemt ze „typisch Indisch”. Ze vertelt ook over de keer dat ze op de middelbare school, in de jaren zestig, was uitgekozen om de maandagochtendopening te doen. Ze was twaalf, ze wilde het gaan hebben over euthanasie. „Maar toen zag ik al die kinderen, ik ben huilend weggelopen. Dat was zó erg. Het voelde als gezichtsverlies. Dat is ook heel Indisch, om dat het allerergste te vinden.”

Ze werkte in Saoedi-Arabië als directiesecretaresse bij Philips, en later in Laren in de huisartspraktijk van haar man. En ze had in 2014 ook al in de gemeenteraad kunnen zitten. D66 haalde twee zetels, zij stond op drie. Maar ze had zoveel voorkeurstemmen dat de nummer twee, een man, eruit lag. „Dat wilde ik hem niet aandoen. Dat kun je nu wel stom noemen, ja.” Ze zag, zegt ze ook, hoe goed mannen in de Larense politiek wél voor zichzelf opkwamen, en elkaar hielpen.

Deze keer stond ze op twee, de lijsttrekker werd wethouder. „Ik heb er nooit over nagedacht dat ik het had kunnen doen.” Ze was er niet voor gevraagd.

