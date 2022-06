Een leger aan fans: wat is het geheim van BTS?

„Wie zegt dat jonge meisjes die houden van popmuziek een slechtere muzieksmaak hebben dan een of andere dertigjarige hipstervent? Jonge meisjes houden ook van de Beatles. Wil je zeggen dat die niet serieus zijn?” aldus Harry Styles, die tien jaar geleden in de meest populaire boyband ter wereld zat. De populariteit van zijn One Direction is inmiddels ruimschoots voorbij gestreefd door een andere groep. De populairste boyband – of zeg maar gerust de populairste band – ter wereld is op dit moment BTS. De zevenkoppige Koreaanse formatie brengt morgen het ‘anthology album’ Proof uit, een compilatie van de grootste hits plus drie gloednieuwe tracks.

De maximalistische K-popliedjes van RM, Jimin, Jungkook, V, Suga, J-Hope en Jin worden nauwelijks op de Nederlandse radio gedraaid, hoewel de zoete, dynamische popsound gemakkelijk in de mix zou passen. Voor hun gelaagde vocalen gebruikt de band vaak Koreaans en Engels door elkaar, maar ondanks de taalbarrière scoorde BTS al zes nummer 1-hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100 lijst en was de band volgens muziekorganisatie IFPI de best verkopende artiest ter wereld van 2021. BTS mocht al twee keer de Verenigde Naties toespreken en was vorige week nog eregast in het Witte Huis om met president Joe Biden te praten over anti-Aziatisch racisme in de VS.

Het succes van de band is te verklaren door een combinatie van oprecht talent en charisma, een ontzettend toegewijde fanbase die het evangelie verspreidt, en hele slimme marketing. Liedjes worden bijvoorbeeld in meerdere versies uitgebracht, waarbij iedere verkochte download meetelt voor de hitlijsten. De fysieke releases worden zo aantrekkelijk mogelijk verpakt: prachtige collector’s editions met boekjes en fotokaarten van alle zeven leden. Bij concerten tuigt de band op de parkeerplaats naast het stadion een BTS Village op, waar je ook zonder concertkaartje naartoe kunt om exclusieve merchandise te kopen. Kost allemaal een flinke duit, maar leden van het ARMY hebben het ervoor over.

Lees ook: K-pop heeft het ‘wij- gevoel’ omarmd

Fanleger

ARMY is de naam voor de meest toegewijde BTS-fans. Ze stoppen eindeloos veel creativiteit, tijd en moeite in de band: van fandocumentaires tot ambitieuze vertaalprojecten, en van complete BTS-archieven tot zelfs een officieuze BTS ARMY census met 400,000 respondenten. Iets meer dan vijftig procent van de respondenten was onder de achttien, en zo’n 86 procent vrouwelijk.

BTS bij de Grammy ceremonie in Las Vegas, afgelopen april. Foto AP/Jordan Strauss

Hun passie uit zich ook in politieke actie: toen de bandleden een miljoen dollar doneerden aan Black Lives Matter, hadden de fans binnen een dag ook een miljoen dollar bij elkaar gecollecteerd om de donatie te matchen. De racistische hashtag #WhiteLivesMatter werd in een mum van tijd overspoeld door foto’s, video’s en GIFs van BTS, om zo de anti-BLM-tweets te overstemmen.

Een grote groep met een gedeelde passie heeft macht. Dat merkte ook muziekjournalist Tom Breihan van Stereogum. Toen het Amerikaanse muziekblog een kritische column over BTS publiceerde, kreeg Breihan dagenlang „eindeloze golven” aan negatief commentaar van ARMYs over zich heen. In zijn artikel stelde hij dat de Billboard-hitlijst dankzij BTS „zinloos” geworden was, omdat fans de cijfers „manipuleren” door tracks van BTS op repeat te streamen en meerdere malen te kopen, met als expliciet doel de hitlijst te beïnvloeden.

Lees ook: In de rij om te beleggen in de populairste K-pop-band

Dat beïnvloeden van hitlijsten is natuurlijk al zo oud als de lijsten zelf, en andere artiesten zijn er ook niet vies van. Lady Gaga, Taylor Swift en Lil Nas X hebben ook grote kliklegers die keihard hun best doen om hun idool naar de top te streamen; het ARMY van BTS is op dit moment gewoon de grootste. Dan zijn er ook nog artiesten als Chris Brown en Justin Bieber, die gedetailleerde instructies op social media plaatsen om hun streamingaantallen op te krikken: „Maak een playlist met ‘Yummy’ op repeat en stream hem”, aldus Bieber. „Zet hem niet op mute! Speel af op laag volume. Laat hem doorspelen terwijl je slaapt.”

BTS doet daar dan weer niet aan, maar de band heeft het ook niet nodig: de fans doen het uit zichzelf. Fans zijn zich in 2022 uitermate bewust van hitlijsten, playlists en streamingcijfers, en het effect dat die kunnen hebben op het succes van je favoriete artiest.

BTS op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden, mei dit jaar. Foto EPA/Office of the President of the United States

Daarnaast zijn de enorme concerten die BTS keer op keer uitverkoopt het bewijs dat hun populariteit niet kunstmatig wordt opgeblazen: de fans zijn gewoon talrijk en toegewijd. Breihan bood enkele dagen na publicatie zijn excuses aan via Twitter: „De Billboard-hitlijst is nooit heilig geweest, en is altijd onderhevig geweest aan manipulatie. Het verschil is dat het nu de fans zijn die manipuleren in plaats van de labels. […] BTS heeft het meest gemobiliseerde, toegewijde fanleger, en daarom winnen ze.” Misschien is dat wel waarom het succes van BTS bij mensen vraagtekens oproept: de macht ligt niet langer bij de labels, maar bij – om met Harry Styles te spreken – jonge meisjes.

Proof van BTS komt vrijdag uit bij Big Hit en Universal.