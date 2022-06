Voor het eerst in elf jaar wil de ECB de rente verhogen – en wel twee keer

De Europese Centrale Bank maakt zich op voor de eerste renteverhoging in elf jaar tijd. De ECB is „voornemens” de depositorente voor banken, nu nog minus 0,5 procent, in juli te verhogen met 0,25 procentpunt. In september wil de centrale bank de rente nog eens verhogen met 0,25 procent, of met meer, als de inflatie hoger blijft uitvallen dan verwacht.

Dit valt op te maken uit een verklaring die het ECB-bestuur vrijgaf na een vergadering in het Amsterdamse hotel The Grand. Eén keer per jaar vergadert de ECB buiten Frankfurt, waar de centrale bank zetelt.

De verklaring duidt op een inhaalmanoeuvre van de ECB om de scherp opgelopen inflatie (8,1 procent op jaarbasis in mei, in de eurozone) te temmen. De toon over de inflatie is ronduit zorgelijk. „Hoge inflatie is een belangrijke uitdaging voor ons allen”, aldus de tekst. Dat de rente in september al positief kan gaan staan (bij een renteverhoging die maand van méér dan 0,25 procentpunt) is een verrassing. De ECB reageert fermer dan verwacht op de prijsstijgingen.

Een hogere rente maakt lenen duurder. Dat zorgt ervoor dat de economie afkoelt, waardoor ook de prijsstijgingen moeten afzwakken.

Mogelijk weer rente op spaargeld

In de verklaring staat verder dat de ECB op 1 juli stopt met de opkoop van nieuwe staats-en bedrijfsleningen. Met dit opkopen drukt de ECB nu nog de rente op de kapitaalmarkten, omdat de bank daarmee het risico dat overheden en bedrijven de leningen niet terugbetalen op zich neemt. ‘s Middags licht Christine Lagarde, de ECB-president, het besluit toe in een persconferentie vanuit museum de Hermitage (hier te volgen).

Met de voorlopige beëindiging van de opkoop van staats- en bedrijfsschulden, komt een eind aan een programma waaraan de ECB in 2015 begon. Sinds dat jaar kocht de bank voor bijna 5.000 miljard euro aan schulden op, ruim zes keer de grootte van de Nederlandse economie. Hoewel het met de opkoop van nóg meer schulden straks gedaan is, zullen de al opgekochte schulden voorlopig op de ECB-balans blijven staan.

Lees ook: De ECB tolt mee met de wervelwind van de inflatie

Met de besluiten van de ECB groeit de kans dat de rente op spaargeld die banken verstrekken – nu vaak 0 procent – weer gaat aantrekken. Nu al stijgt de hypotheekrente, die is gebonden aan de kapitaalmarktrente. Dat de kapitaalmarktrente oploopt, komt doordat de ECB de aankopen van staats-en bedrijfsschulden al heeft teruggeschroefd.

In de verklaring zegt de ECB te willen voorkomen dat de rente op staatsleningen uit zwakke eurolanden te zeer gaat oplopen, nu de opkopen worden gestopt. De ECB zegt „fragmentatie” te willen tegengaan. Ze noemt specifiek het schuldbeladen Griekenland. De ECB is bereid om Griekse schuld op te kopen om de leenkosten te drukken, terwijl de opkoop van schuld van andere eurolanden wordt gestopt.

De ECB overweegt ook de steun voor landen als Italië overeind te houden, zo valt op te maken uit de verklaring. Dit kan onder meer door staatsleningen op de ECB-balans die aflopen, en die niet van Italië zijn, te vervangen door nieuwe Italiaanse.