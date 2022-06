Duitse farmaceut CureVac koopt start-up Ronald Plasterk voor 32 miljoen

Het Duitse biotechbedrijf CureVac koopt voor 32 miljoen euro Frame Cancer Therapeutics, een start-up van onder anderen voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk (65).

De start-up probeert een kankervaccin te ontwikkelen, dat zich momenteel in een vroeg stadium van onderzoek bevindt. Het bedrijf werd in december 2018 opgericht. Naast Plasterk is Bob Löwenberg, hoogleraar Hematologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een van de bestuursleden. In totaal werken er negen mensen bij het jonge bedrijf.

Het beursgenoteerde CureVac betaalt 32 miljoen, uitgekeerd in eigen aandelen. Bij het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Tübingen heeft, werken ruim negenhonderd mensen. Het is gespecialiseerd in mRNA en heeft een beurswaarde van 3 miljard euro.

Buitenkant van tumorcellen

Frame Cancer Therapeutics wil met CureVac een vaccin ontwikkelen en gaan testen op kankerpatiënten. Het bedrijf kijkt naar veranderingen aan de buitenkant van tumorcellen die niet voorkomen bij gezonde cellen. Daarmee moeten vaccins worden ontwikkeld die het eigen immuunsysteem van patiënten activeren tegen de tumor.

Plasterk is gepromoveerd bioloog en hoogleraar in de moleculaire genetica. Hij was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en later Binnenlandse Zaken. Tegen De Telegraaf, waarvoor hij columns schrijft, zegt hij niet opnieuw een plek in de politiek te ambiëren. „Daar proberen politici elkaar de gele kaart te bezorgen. Dat trekt mij juist zo aan de wetenschap: je wordt daar gewoon op je waarde beoordeeld.”

