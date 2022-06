Drijven door een onderwaterwereld vol wieren en octopussen

De humanoïde rivierpad en de mens-vlinder-orchideehybride waren al vergeven. Dus tja, dan kies je voor een multibody symbiont van zeeduivel en inktvis. Daar stond ik, in een futuristisch ruimtepak vol slangetjes en sensoren, een virtualrealitybril op mijn neus. Mijn armen middels lange leren handschoenen vastgezet aan het hoofd van een wildvreemde medebezoeker. Ietwat ongemakkelijk dreven we samen door een onderwaterwereld (prachtige graphics), te midden van vreemde wieren en buitenaards ogende octopussen.

Symbiosis heet de interactieve VR-installatie die deze week te ervaren is bij het Holland Festival. Wie binnenstapt bij theater Frascati wordt door de zelfverklaarde ‘ervaringsontwerpers’ van het Brabantse collectief Polymorf vakkundig naar een post-apocalyptische toekomst getransporteerd. Door klimaatverandering is de aarde onherkenbaar veranderd, maar op de ruïnes van het antropoceen floreert een bonte postmenselijke biotoop van genetisch gemanipuleerde en biotechnologische levensvormen.

Een belangrijke inspiratiebron voor Symbiosis, aldus Polymorf-leden Marcel van Brakel en Mark Meeuwenoord, is het recente werk van bioloog en feministisch wetenschapsfilosoof Donna Haraway. In het bijzonder haar boek Staying with the Trouble (2016), waarin ze een evenwichtiger relatie tussen mens en niet-mens bepleit. In tijden van klimaatverandering en massa-extinctie (de ‘troubles’ uit de titel) geeft het volgens Haraway geen pas om onszelf te blijven zien als een soevereine, boven al het andere verheven levensvorm. En dus maakt ze korte metten met gevaarlijke antropocentrische mythes en breekt ze een lans voor een ‘tentaculaire’ manier van denken, waarin de mens zich ingebed weet in een fijnmazig ecologisch web.

Speculative fabulation

In haar pleidooi voor meer multisoortelijke verwantschap („Make kin, not babies!”) ziet Haraway een belangrijke rol voor wat ze speculative fabulation noemt. Zeg maar: verhalen die ons helpen een radicaal andere, ecologisch bewuste toekomst voor te stellen. Het is die wenk die Polymorf in Symbiosis vertaalt in een meeslepende multizintuiglijke ervaring, waarin niet enkel de ogen en de oren, maar ook de reuk-, smaak- en tastzin worden aangesproken. „Embodied virtual reality”, aldus de makers, erop gericht om de toeschouwer in de ervaringswereld van andere levensvormen te verplaatsen

Wat heet: terwijl mijn symbiotische medebezoeker en ik oog in oog staan met een fluorescende kwalachtige, manifesteert ons gemuteerde zeeduivel-dna zich in de vorm van een monologue intérieur op onze koptelefoons. „Fatty food, I crave fatty food!”, klinkt het door de borrelende watergeluiden. Prompt wordt een onzichtbaar gel-achtig hapje (bereid door sterrestaurant Karpendonkse Hoeve) in mijn mond geschoven terwijl een pulserende luchtzak in mijn pak quasi-amfibisch mijn keel masseert.

Na afloop blader ik wat door het uitgebreide programmaboekje van Symbiosis. „Kunnen we denken als een slijmzwam of ademen als een pad?”, opent de tekst. Of ik me in het voorbije half uur echt ten diepste een vismens heb gevoeld, waag ik te betwijfelen. Niettemin morrelt Symbiosis krachtig aan ons al-te-menselijke perspectief.

Holland Festival Symbiosis. Door Polymorf in samenwerking met Studio Biarritz. Gezien: 8/6, Frascati, Amsterdam. ●●●●●