De NPO-ombudsman blijft journalist

Toen NRC in de zomer van 2021 bij ombudsman Margo Smit langsging voor een interview moest ze af en toe flink op haar tanden bijten. Omroep Ongehoord Nederland (ON) was op YouTube al begonnen met uitzenden, maar over de inhoud van deze programma’s kon ze niets zeggen. „Ik kan alleen achteraf oordelen”, zei ze. „Dat is het nadeel van ombudsman zijn.” Zodra ON op 22 februari 2022 begon met uitzenden als publieke omroep stroomde de inbox van de ombudsman vol. Tot 1 juni ontving ze 146 mails over de omroep. En dat zijn alleen de serieuze klagers, „de schelders heb ik er dan al uitgefilterd”, zo licht Smit telefonisch toe. Ter vergelijking: in 2020 kwamen er ruim 900 klachten binnen. En dat was een topjaar, vanwege de boerenprotesten en de coronacrisis.

De uitspraak inzake ON is de meest besproken kwestie rond ombudsman Smit, die aantrad in januari 2017. Eerdere uitspraken, zoals in de kwestie rondom vermeende beïnvloeding door D66 van een documentaire over Sigrid Kaag, waren volgens ingewijden bij de publieke omroep vaak „voorzichtig”. Ditmaal was ze opvallend uitgesproken.

Hoge standaard

„Deze uitspraak is een wake-up call voor alle journalisten om hun werk serieus te nemen”, zegt journalist en bestuurder Yvonne Zonderop. Zij zat de commissie voor die Smit als eerste ombudsman aanstelde. „En dat wil lang niet iedereen horen.” Zonderop zegt dat Smit de blik van kijkers in beeld brengt bij makers. „In een tijd waarin iedereen zichzelf journalist kan noemen, vraagt het publiek van journalisten een hogere standaard.”

Hoe belangrijk het is dat journalisten zichzelf hoge standaarden opleggen ondervond Smit ook in haar vorige functie, als directeur van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ), tussen 2009 en 2015.

In 2014 ontstond onrust onder de leden, omdat procedures rondom betaalde opdrachten – van duizenden tot tienduizenden euro’s – de schijn van belangenverstrengeling opwierpen. Prominente leden, onder wie bestuursleden, kregen voorrang bij betaalde opdrachten zoals het geven van journalistieke cursussen. De afspraak met de VVOJ was dat zij een marge van 10 procent vroegen om de kas van de vereniging te spekken. Het bestuur en Smit zeiden ter verdediging dat „dit misschien wel een sympathieke geste, maar geen transparante procedure was”.

Het bestuur stapte uiteindelijk op.

Smit, die voor haar directeurschap haar sporen verdiend had bij onder andere Twee Vandaag, RTL Nieuws en KRO’s Reporter, blijft ook als bestuurder en later ombudsman in haar houding en methode vooral journalist. „Een journalist geeft feiten en context, schetst en duidt patronen. De ombudsman doet dat hier ook”, zo schrijft ze in het voorwoord van haar ON-onderzoek.

Sinds 2021 zit ze ook de internationale club voor ombudsmannen in de media voor. Zodoende heeft ze het drukker dan ooit. Na de klachtenregen over ON wacht een uitgebreid gemotiveerde klacht van actiegroep Extinction Rebellion over het vermeende gebrek aan urgentie in de klimaatverslaggeving van de publieke omroep. „Ik mag er iemand bij zoeken”, zegt ze verheugd.

„Ze spreekt zich uit terwijl andere partijen in Hilversum om procedurele redenen zwijgen”, zo concludeert Zonderop. „Moedig, toch?”