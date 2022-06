De Nationale Politie wordt bezocht door alle plagen van Egypte. Er blijkt nog steeds sprake van systematisch racisme. Artikel 1 van de Grondwet hangt wel in elk bureau, maar helpen doet het nog niet. Gemotiveerde dienders met een migratie-achtergrond verlaten gefrustreerd de dienst. Ze getuigen in een tv-documentaire van een bejegening door collega’s die vloekt met elke vorm van collegialiteit. Politiemensen die gevaarlijk werk als undercover doen voelen zich onvoldoende vanuit de organisatie gesteund. Een recent rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid belicht oude kwalen: de eisen vanuit de actualiteit verdringen systematisch werken aan lange termijn doelen. Buurtagenten worden te vaak uit hun buurt getrokken voor acute vraagstukken elders. En, ook oud nieuws, de onderlinge ict-verknoping is nog niet op orde.

Jacques Wallage is oud-korpsbeheerder van Regiopolitie Groningen en oud-voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Wat in de rapportage van de Inspectie volkomen ontbreekt is de vraag: onder welke omstandigheden kan een professionele organisatie gesignaleerde problemen te lijf? Mij trof recent een krantenkop: Kamer wil meer greep op de politie. Zou dat de verandercapaciteit van de politie verbeteren? De rol van cruciale spelers in politieland blijft in de optelsom van problemen geheel buiten schot. Je zult maar de leiding hebben van een professionele organisatie met een forse veranderopdracht, en permanent te maken hebben met allerlei interventies van de minister en diens ambtenaren, aangeblazen door de Tweede Kamer, die vooral in de benen komt naar aanleiding van berichten in de media. Regeren is reageren geworden.

Balanceeract

Het beeld van de arme Winnie the Pooh dringt zich op: aan de hand van zijn baasje gaat hij de trap af; het beertje botst daarbij steeds met zijn hoofd op de treden. Hij denkt: er moet een andere manier zijn de trap af te komen, als dat bonken even op zou houden zou ik daar over na kunnen denken.

Lees ook: Voortaan dreigt ontslag voor racistische agenten

Het kernvraagstuk speelt in elke organisatie. Hoe op de lange termijn gericht te blijven als de actualiteit zijn eigen prioriteiten stelt? De rust die nodig is voor deze balanceeract wordt bij de politie systematisch verstoord. Het bonken houdt niet op.

De bittere werkelijkheid is dat de aansturing van de Nationale Politie verpolitiekt is. Daar is geen enkele professionele organisatie tegen bestand. Dit vraagstuk wordt in het recente advies van de Inspectie besmuikt behandeld. Er wordt gepleit voor een onafhankelijk orgaan binnen het politiebestel dat moeten waken over de langetermijndoelstellingen. Nu is de werkelijkheid natuurlijk dat de korpsbeheerder, zijnde de minister, met de korpschef zo moeten werken dat die doelstellingen gehaald worden. Die taak haalt de Inspectie, zonder verdere onderbouwing, bij de minister weg. Het zijn immers de vele politieke interventies, van de Kamer, van de minister en van diens ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het instabiele klimaat waarin de korpsleiding moet werken. Maar dat krijgt de Inspectie niet uit de pen.

Grijze baas

Het is tijd de verpolitiekte aansturing van deze voor onze veiligheid cruciale organisatie aan de orde te stellen. Politieke interventies zijn de oplossing niet, ze zijn een deel van het probleem. Interessant genoeg biedt de vorige fase van de politieorganisatie een goed aanknopingspunt. De regionale politiekorpsen hadden een korpschef, de blauwe baas, én een korpsbeheerder, de grijze baas. Een beetje korpsbeheerder leidde alle incidentele eisen in geordende banen, zodat de korpschef in een behoorlijke professionele autonomie kon leveren wat gevraagd werd.

Zo’n korpsbeheerder ontbeert de Nationale Politie. Want de minister is weliswaar de facto korpsbeheerder, maar die moet zich vooral de opgewonden Kamerleden en de op crises georiënteerde media van het lijf houden. Hoe groter de druk, hoe meer een minister de ruimte voor de blauwe baas beperkt. En daarmee zijn mogelijkheden om gezagvol leiding te geven.

Om de waslijst van knelpunten die de Inspectie heeft opgesteld in de organisatie aan te pakken is niet een of ander schimmig onafhankelijk orgaan nodig dat de lange termijn bewaakt. Wat een grote blauwe professionele organisatie nodig heeft is een echte grijze baas, een korpsbeheerder die de verpolitiekte impulsen ordent en van een hiërarchie voorziet, in permanente samenspraak met de blauwe baas. Dan zal de minister in de Kamer vaker moeten zeggen: ik begrijp uw wens, die zal ik met de korpsbeheerder bespreken. En de korpsbeheerder zal in samenspraak met korpschef én minister aangeven wat wel en niet uitvoerbaar is. Hij zal voor het korps opkomen, ook als dat politieke spanning oproept. En de Kamer zal door dit nieuwe samenspel geleidelijk leren dat incidentele wensen niet altijd gehonoreerd kunnen worden, dat een professionele organisatie niet per Kamermotie kan worden bestuurd.

Zelfrespect

Zeker, de afstand tot de politiek wordt er groter door. De korpsbeheerder beschermt zijn mensen tegen politiek theater. En zal de spanning tussen interventies op basis van de actualiteit, en de veranderopdracht voor de lange termijn, expliciet maken. Respect voor de politie begint met het zelfrespect van de organisatie. En die moet intern worden verdiend.

Voor de goede orde: deze benadering staat los van de minister van de dag. De huidige minister van Justitie en Veiligheid lijkt mij een capabele vrouw, met behoorlijk wat politieke moed. Zij kan de professionele organisatie die de politie moet zijn een geweldige dienst bewijzen. Door een grijze baas, een autonome korpsbeheerder, te benoemen. Deze korpsbeheerder zal de onophoudelijke interventies in de organisatie beperken. En ze zo stroomlijnen dat de korpsleiding niet meer ijsschotsen hoeft te springen, van incident naar incident. Zo’n korpsbeheerder kan zijn rol zo vervullen dat bij de politie gaat gelden wat in onderwijs en zorg inmiddels ook de hoogste prioriteit heeft: meer ruimte voor de professional binnen politieke aansturing op hoofdlijnen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven