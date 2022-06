De apinti vertelt Orlando wie hij is

Hij heeft er zo vaak en hard op gespeeld dat het kalfsleer inmiddels scheef en ongelijk over de drum zit gespannen. Aan de zijkanten zijn er stukken hout afgeslagen. De beschadigingen vertellen Orlando Ceder het verhaal van alles wat hij meemaakte met zijn Afro-Surinaamse muziekgroep Black Harmony. Deze apinti stond op Keti Koti, op Oerol, ging naar Suriname, naar Ghana.

De apinti vertelt hem bovendien wie hij is. Ceder sloeg pas voor het eerst op de Surinaamse oerdrum toen hij negentien was, maar de muziek was er altijd al geweest. Zijn beide ouders speelden in traditionele Afro-Surinaamse groepen. Hijzelf dacht American Footballspeler te worden, totdat hij bij de drumband Brotherhood ging. Later richtte hij Black Harmony op, werd muzikaal leider van theatergroep Untold en artistiek directeur van Eternity, een stichting voor muziekeducatie in Amsterdam Zuid-Oost.

Foto’s Andreas Terlaak

Maar als hij zegt dat de apinti deel is van zijn identiteit bedoelt hij eigenlijk iets anders. „Als ik erop speel, maakt het mij bewust van de verre reis van West-Afrika naar Suriname. Het leert me dat mijn voorouders een manier vonden om hun identiteit niet te verliezen.” In Ghana trof hij de apentema, een vrijwel identieke drum met exact dezelfde functie.

Contact met de spirits

In Suriname is de drum verbonden met de winti-spiritualiteit. Met de ritmes kan Ceder contact maken met de spirits, bijvoorbeeld met de slangengod Pa-Winti, wiens eigenschappen rond leiderschap en gezondheid de band dit jaar centraal stelt. „Elke muzikant weet dat hij zich moet overgeven aan de muziek. Ik maak die klanken met mijn handen, maar het zijn eigenlijk boodschappen, vibraties om anderen en mezelf te raken.”

Zoals het hoort heeft hij de drum bij de eerste sessie ingezegend met drank. Soms krijgen ze tijdens concerten giften toegestopt, niet alleen voor de band, maar ook geurwater voor het instrument. Dan krijgt de apinti een nieuwe doop. Dat de drum geschiedenis heeft, betekent niet dat die zich niet mag ontwikkelen. Hij moderniseerde hem met een ijzeren spanconstructie van een conga. „Zo gaat-ie langer mee en hoef ik minder aan te spannen.” Eigenlijk hoort het mechanisme van hout en touw te zijn, waarbij je de houten pennen dieper in de cilinder slaat om het vel strak te trekken.

De apinti is een talking drum, die kan variëren in klank

De apinti is ook een communicatiemiddel voor de spirits, maar ook voor de mensen. Het is een talking drum, die kan variëren in klank. Als Ceder zich voorstelt, bijvoorbeeld tijdens de workshops die hij tegenwoordig geeft, dan slaat hij een patroon dat klinkt als ‘Nana’. Die naam kreeg hij van een Ghanees dansensemble. Het betekent zoiets als ‘degene die wijsheid bezit en stichter is van een beweging’.

In coronatijd ging Ceder, of Nana, op zoek naar muzikale verdieping. Hij meldde zich bij het Amsterdams Conservatorium. Zat hij daar te wachten, met zijn apinti tussen de violen, gitaren en saxofoons. Voor zijn auditie kwam hij tegenover vier witte mannen te zitten. Ceder speelde een wintiliedje voor de aarde, Mama Aisa. „Daarna was het even dertig seconden stil en toen kreeg ik applaus.”

Later belden ze. Zijn theoretische kennis was niet genoeg, maar hij was welkom. Nu bouwt hij mee aan een programma om „in multi-etnisch Nederland iedereen met een vreemd instrument zich thuis te laten voelen”. Later dit jaar studeert hij af, voor zover bekend als eerste apinti-student aan een Nederlands conservatorium.