CPB: mogelijk 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen door hoge inflatie

Bij aanhoudend hoge prijzen voor energie, boodschappen en brandstof kunnen tot 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen komen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde berekening die het Centraal Planbureau (CPB). De pijn van de inflatie zal niet evenredig verdeeld zijn. Vooral uitkeringsgerechtigden en lage inkomensgroepen lopen het risico niet meer rond te komen.

De inflatie bedroeg afgelopen maand 8,8 procent op jaarbasis. Nu al worden huishoudens door die hoge inflatie geraakt. Ongeveer een half miljoen huishoudens kunnen nu al niet rondkomen, dat is 6,5 procent van alle huishoudens in Nederland.

Het CPB berekende met een zogenoemde stresstest of Nederlandse huishoudens bestand zijn tegen de stijgende lasten. Dat deed het aan de hand van twee scenario’s. In een eerste ‘basisscenario’, waarin de energieprijzen verdrievoudigen ten opzichte van januari 2021, krijgen nog eens 170.000 huishoudens te maken met betaalproblemen.

In het ‘donkere scenario’ worden de energieprijzen zeven keer zo hoog – de huidige energieprijzen liggen volgens het CPB tussen de twee scenario’s in.

In dat donkerste scenario lopen nog eens 500.000 huishoudens het risico op betaalproblemen. Dan zou in totaal 15 procent van alle huishoudens niet meer rond kunnen komen. Lage inkomens en uitkeringsgerechtigden zijn het kwetsbaarst voor gestegen vaste lasten, aldus het CPB. Die huishoudens, schrijven de onderzoekers, „zijn ook vaker alleenstaand, huurder en afhankelijk van toeslagen”.

De kwetsbare huishoudens hebben maar beperkt de ruimte om hun uitgavenpatroon aan te passen en dus hun kosten te verlagen, door bijvoorbeeld minder energie te verbruiken. „Zo kan het laag zetten van de verwarming ertoe leiden dat sommige huishoudens letterlijk in de kou komen te zitten.”

Risico op betaalproblemen

Ook hebben zij niet altijd spaargeld om op terug te vallen. Ongeveer de helft van de huishoudens die het risico loopt betaalproblemen te krijgen, heeft een financiële buffer om de hoge lasten meer dan een jaar op te vangen. Bijna een derde van de kwetsbare huishoudens heeft die financiële ruimte niet en komt al binnen drie maanden in de financiële problemen.

Huishoudens met lage inkomens zijn structureel kwetsbaar, waarschuwen de CPB-onderzoekers, „ook bij andere macro-economische schokken, zoals eerder de banken- en coronacrises, of specifieke schokken, zoals hoge kosten als gevolg van veranderingen in de huishoudelijke sfeer of verlies van inkomen”.

De tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de hoge prijzen te compenseren, helpt deze groep dan ook maar ten dele. De tijdelijke verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG of de eenmalige energietoeslag van 800 euro komt ook terecht bij huishoudens die het niet nodig hebben, aldus het CPB, en is voor de kwetsbare groepen veelal niet toereikend.

Om deze huishoudens daadwerkelijk te helpen, zal er structureel iets aan hun inkomen moeten veranderen, stelt het CPB. Bijvoorbeeld door het minimumloon of uitkeringen te verhogen.