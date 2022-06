Britse database helpt tennisser Wesley Koolhof in het dubbelspel

Als dubbelspecialist Wesley Koolhof zich op de baan in Rosmalen opmaakt om de service van zijn tegenstanders terug te slaan, weet hij voor de opgooi al wat er gaat gebeuren. Service naar binnen, naar buiten of op het lichaam: de tegenstander heeft vaak geen geheimen voor hem. Koolhof ‘leest’ zijn tegenstander goed en weet opvallend vaak de goede kant te kiezen, als de service tegen de tweehonderd kilometer per uur op hem afkomt.

Voor het publiek van het gecombineerde ATP/WTA-toernooi lijkt het onwerkelijk, hoe snel de reacties van Koolhof (33) zijn op het natuurgras. Maar de Nederlander handelt met voorkennis. En dat maakt zijn return, toch al zijn beste slag, alleen nog maar nog dodelijker. „In het dubbel hebben we een gouden zin: anticiperen is beter dan reageren”, zegt Koolhof over zijn specialiteit.

Anticiperen is precies wat hij en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski (32) doen. Ze beginnen daar de avond voor de wedstrijd mee. Sinds Koolhof met Skupski dubbelt, mag hij inloggen in de database van de Engelse tennisbond LTA, een van de omvangrijkste databases in het tennis. Koolhof en Skupski doen dit eerst individueel. In de database putten ze uit dubbelpartijen van de afgelopen jaren. Los van elkaar voeren ze de filters in die ze belangrijk vinden, om de data voor zichzelf nuttig te maken. Ze maken screenshots en verzamelen de in hun ogen benodigde informatie van de komende tegenstanders. Daarna spreken ze samen de strategie door. „Misschien scheelt het gebruik van statistieken in de prestatie maar 1, 2 of 3 procent. Maar dubbels worden in een paar punten beslist”, zegt Koolhof.

Succesvol seizoen

Voor Koolhof is de samenwerking met Skupski en het gebruik van statistieken, de sleutel gebleken tot een succesvol seizoen. Het duo won dit jaar vier toernooien en staat bovenaan in de ‘ATP Doubles Race’, de ranglijst die aangeeft welke spelers dit jaar excelleren.

Het hoogtepunt was tot nu toe de winst in het masterstoernooi van Madrid, in mei. De beslissende supertiebreak – in plaats van een derde set wordt er in het dubbelspel op ATP-toernooien een tiebreak tot tien punten gespeeld – werd met 10-5 gewonnen door het Nederlands-Britse duo. Volgens Koolhof omdat zij dankzij de statistieken wisten waar de tegenstanders gingen serveren. Ze sloegen met deze voorkennis de ene na de andere winnende return. De winst leverde Koolhof en Skupski per persoon 160.000 euro op.

Koolhof won vorige week met de Japanse Ena Shibahara ook het gemengd dubbelspel op Roland Garros. Het was zijn eerste grandslamtitel. Natuurlijk wint Koolhof liever een grandslamtoernooi in het dubbelspel, maar dit was ook „iets magisch”, zei hij eerder deze week in Rosmalen.

Als Koolhof praat over het dubbelspel, vergelijkt hij het met schaken. Maar zijn woorden klinken meer alsof hij het over een poker heeft. „De beste dubbelaars denken altijd een zet vooruit. Als ik serveer, weet ik al wat ik met de volgende bal ga doen. Het is echt een mindgame. Het is bluffen en dubbel bluffen: de tegenstander denkt dat ik dit ga doen, dus dan ga ik het anders doen. Of: hij denkt dat ik dit ga doen en hij zal weten dat ik dat denk, dus dan ga ik het ook weer anders doen.”

Anticiperen op harde ballen

Dubbelen op topniveau is een hyper-agressief spel, van volley’s, smashes en winners. In dit spel van anticiperen op harde ballen, geven statistieken een enorm voordeel. Koolhof gebruikt voor zijn wedstrijden vooral de data van de services en returns van de tegenstanders. In de database van de LTA kan hij bijvoorbeeld opzoeken, hoe vaak iemand op de deuce-kant (vanaf rechts) naar buiten serveert. „Dan staat er dat diegene op een bepaalde stand van de honderd keer, dertig keer naar buiten heeft geserveerd en zeventig keer naar binnen”, legt Koolhof uit.

De gegevens van de returns van de tegenstanders geven zijn spel houvast. Zo weet hij van zijn opponenten hoe vaak ze op een bepaalde stand rechtdoor of juist cross de bal retourneren. Koolhof analyseert hiermee ook de sterkte en zwakte van de tegenstander. Hij kan inzien dat de tegenstander op een bepaalde stand bijvoorbeeld 58 keer een backhandreturn rechtdoor heeft geslagen, en dat hij daarmee maar zes keer succesvol is geweest.

Koolhof leert uit de database vooral hoe agressief bepaalde dubbelspelers zijn. Hij ziet hoe vaak een netspeler ‘probeert over te steken’ en een bal af wil maken, wat in het tennis poachen wordt genoemd. De database van de LTA fungeert daarnaast als een spiegel. Koolhof kan opzoeken wat hij zelf doet op de baan en hoe succesvol dat is. Die data geven hem nog meer kennis over zijn eigen spel.

Maar als hij op deze manier zo succesvol is, waarom gebruiken niet alle dubbelaars statistieken? Volgens de Koolhof hebben niet alle spelers de beschikking over de data die zijn partner en hij hebben. „Ik weet niet of iedereen weet dat we de statistieken van de LTA gebruiken”, zegt hij.

Op het grastoernooi van Rosmalen hebben Koolhof en Skupski deze week de statistieken waarschijnlijk nog meer nodig dan op gravel. Gras is zo snel dat er nog minder rally’s zijn in het dubbel. Dat betekent dat het zwaartepunt juist op de service en return zal komen te liggen. Het maakt de kansen voor het als tweede geplaatste koppel alleen maar groter deze week.