Door omstandigheden kan ik zelf geen gat boren, dus ik vraag een vriend of hij dat wil doen. Een paar dagen later appt hij: „Heb je een boor?” Ik laat hem weten dat ik een elektrische boor heb met snoer, een klopboor met snoer, verlengsnoeren en een accuboormachine. Hij: „Ik neem mijn eigen boor mee.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl