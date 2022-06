Boeren in de Gelderse vallei: ‘En dan moet ik vanwege stikstof ineens weg?’

Volautomatisch sluit de melkrobot aan op de uier van ‘Noortje 320’. Liters melk stromen door doorzichtige plastic slangen naar de opslagtank. Na zeven minuten is de volgende koe aan de beurt, zegt Ben Apeldoorn (52). Al meerdere generaties boert de familie Apeldoorn in het zuidwesten van de Gelderse Vallei.

Maar is er nog plek voor een volgende generatie?

Vorige week berichtte NRC over rigoureuze stikstofplannen waar het kabinet aan werkt. In onder meer de Gelderse Vallei en de Peel in Brabant moet de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent omlaag. Aan de randen van de Veluwe is de opgave nóg groter: daar moet de uitstoot met 100 procent worden teruggedrongen.

Voor het eerst is tot in detail uitgewerkt hoe hard de stikstofuitstoot in elk deel van het land moet krimpen. De percentages zijn, volgens deskundigen, onhaalbaar zonder op grote schaal boeren uit te kopen. Doel hiervan is te bereiken dat in 2030 bij 74 procent van kwetsbare Nederlandse natuurgebieden geen sprake meer is van achteruitgang door stikstofuitstoot – wat ook is afgesproken in het coalitieakkoord.

Boerenorganisatie LTO reageerde furieus op de plannen. Als de doelen zó „onrealistisch” hoog zijn, schrijft de brancheorganisatie online, is „er niets anders mogelijk dan grootschalige kaalslag op het platteland”.

Ook binnen de lokale VVD-afdelingen is onrust ontstaan over de plannen. Ruim vierhonderd VVD-leden dienen zaterdag op het VVD-congres een motie in waarin zij het kabinet en de Tweede Kamerfractie oproepen minder vergaande plannen te maken.

Potten jam

Wie vanuit Leusden het Valleikanaal oversteekt, rijdt zo het buitengebied in. In kraampjes langs de weg worden potten jam verkocht voor twee en een halve euro. Ben Apeldoorn verhuisde hier in 1981 heen vanuit een boerderij even verderop, en nam uiteindelijk het boerenbedrijf van zijn vader over.

Veehouder Ben Apeldoorn op zijn boerderij in de Gelderse Vallei. „Ik denk niet dat de natuur opknapt door alle stikstof weg te halen.” Foto Merlin Daleman

Apeldoorns tweehonderd runderen staan in de stallen gerangschikt op leeftijd: de jongste kalfjes staan apart, de iets oudere in een schuur verderop. Als de volwassen koeien in de grote schuur het willen, kunnen ze via een speciale deur de wei inlopen. Jaarlijks produceren ze circa 1,3 miljoen liter melk, waarvan 150.000 kilo Leerdammer kaas wordt gemaakt. Jaarlijks verdient hij er naar eigen zeggen een „prima inkomen” mee, hoeveel dat is wil hij niet zeggen.

Apeldoorns bedrijf ligt vlakbij het Binnenveld, een Natura 2000-gebied vlakbij Veenendaal. Het Binnenveld is één van de ruim 160 kwetsbare natuurgebieden waarover op Europees niveau is afgesproken dat ze niet mogen lijden onder de stikstofuitstoot van boeren, industrie, luchtvaart en automobilisten. Maar aan die afspraak hield Nederland zich niet de afgelopen jaren. Het Rijk deed jarenlang te weinig om de uitstoot terug te dringen. De natuur werd hiervan de dupe en verslechterde. In mei van 2019 zette de Raad van State een streep door het toenmalige stikstofbeleid, waardoor ineens duizenden bouwprojecten abrupt werden stilgelegd en boerenbedrijven moesten inkrimpen.

Stikstof-hotspot

De Gelderse Vallei is een ‘stikstof-hotspot’ met duizenden boeren, dicht op de natuur, die veel stikstof uitstoten. Volgens onderzoek van de Universiteit Leiden van juni vorig jaar is „maar liefst” een vijfde van de stikstof die neerslaat op alle Nederlandse natuurgebieden afkomstig van de landbouw in de Gelderse vallei. Het gebied ligt „ongunstig”, schrijven de onderzoekers: „in het midden van het land”, dichtbij de Veluwe en ander natuurgebieden. Apeldoorns melkveehouderij ligt hemelsbreed zo’n twintig kilometer van de Veluwe.

Om de Nederlandse stikstofneerslag op korte termijn omlaag te brengen, moet de overheid volgens de Leidse onderzoekers ingrijpen in de Gelderse Vallei, het Groene Hart (het veenweidegebied in de Randstad) en op de zandgronden in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant. Deze gebieden zijn samen goed voor een aanzienlijk deel van de stikstofuitstoot in de landbouw, volgens het Leidse onderzoek. Dus door hier in te grijpen, kan de neerslag snel worden teruggebracht.

Dat gebeurt deels nu al, doordat boeren ‘kringlooplandbouw’ toepassen, hun stallen aanpassen en zich soms laten uitkopen. Volgens de Leidse onderzoekers moet de uitstoot in deze gebieden met twee derde worden teruggebracht, zodat er nog landbouw kan plaatsvinden en er weer gebouwd kan worden.

‘Geen stikstofontkenner’

Maar de kabinetsplannen doen daar nu nog een schepje bovenop: 80 procent reductie in de Gelderse Vallei en de Peel in Brabant, en aan de randen van de Veluwe 100 procent – een half uurtje van Ben Apeldoorns’ bedrijf.

Veehouder Ben Apeldoorn op zijn boerderij. Hij denkt er niet over te stoppen. „Het is mpoi werk.” Foto Merlin Daleman

Apeldoorn zegt even later bij de koffie dat hij geen ‘stikstofontkenner’ is, maar hij twijfelt aan de ernst van het probleem en de proportionaliteit van de oplossing. „Ik vind het prachtig op de Veluwe, maar denk niet dat de natuur er nu zo verschrikkelijk slecht voor staat – en al helemaal niet dat ze opknapt door alle stikstof weg te halen.” De verdroging, verstoring van rust, te hoge zuurgraad in de grond – er is meer mis met het natuurbeheer, zegt Apeldoorn. „En dan moet ik vanwege stikstof ineens weg?”

Hoeveel landbouw blijft er over in de Gelderse Vallei als de uitstoot geminimaliseerd wordt? Peter Drenth (CDA), landbouw-gedeputeerde in Gelderland, wil er niets over zeggen voor hij de brief heeft gezien die minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) deze vrijdag naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin maakt ze de stikstofdoelen per provincie bekend, met percentages die Drenth ook nog niet kent, zegt hij. De provincies zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het terugbrengen van de uitstoot en moeten zelf bepalen hoe ze dat gaan doen. Als het Rijk hun plannen goedkeurt, stelt het hiervoor geld beschikbaar.

De gedeputeerde maakt zich zorgen over de gevolgen van de enorme reductie van de landbouw voor zijn provincie. We hebben het over een gebied waar veel mensen wonen en werken, zegt Drenth, waar de balans tussen economie, ecologie en samenleven weer hersteld moet worden. „Maar die balans moet niet doorslaan naar de natuur.” Melkveehouder Apeldoorn is het hiermee eens: „De Gelderse Vallei heeft ook een economische samenleving. Hier wordt geld verdiend.”

Wat Apeldoorn net als veel andere boeren steekt, is de constante nadruk op het uitkopen van boeren. Dat is zinloos, zegt hij, omdat je de uitstoot nooit helemaal tot nul kan reduceren, omdat mensen leven in het gebied. Het kabinet heeft 25 miljard beschikbaar gesteld tot en met 2035 om de stikstofcrisis op te lossen. Daarvan is zo’n 7,5 miljard gereserveerd om boeren uit te kopen, de grootste kostenpost in de plannen. De bestaande uitkoopregelingen zijn tot nu toe amper een succes, er is minder animo dan verwacht.

‘Mooi werk’

Met uitkopen los je het stikstofprobleem ook niet op, zegt Apeldoorn, maar „breek je de sector af”. Hij vreest dat de boerengrond niet weg moet om de natuur te beschermen, maar alleen om ‘stikstofruimte’ te scheppen zodat elders huizen en wegen kunnen komen en de „BV Nederland door kan”. Het Rijk stelt dat in elk geval een deel van de opgekochte grond is bestemd voor natuurherstel, volgens een Rijksprogramma dat al een paar jaar loopt.

Apeldoorn zelf piekert er niet over om te stoppen. Hij is met zijn 52 jaar nog relatief jong en vindt het „mooi werk”. De „beesten hebben het naar hun zin” en hij levert melk waar veel vraag naar is. En het verdient nog prima ook. „Waarom zou ik stoppen?” Maar de kans is groot dat de melkveehouder niet op dezelfde voet verder kan als de stikstofdoelen in zijn gebieden beleid worden.

Moet zijn bedrijf krimpen en moet hij de rest van zijn tijd steken in natuurbeheer, het bijhouden van natuurzones in de buurt? Apeldoorn lacht: „Als het Rijk een rendabel bedrijfsplan voor me heeft, dan zijn ze welkom. Maar ik zie dat niet gebeuren.”

