Auto rijdt in op menigte Berlijn, 1 dode, 14 gewonden

Een bestuurder is woensdagochtend met een personenauto op een menigte ingereden in het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn. Daarbij is in ieder geval één persoon om het leven gekomen en zijn ten minste veertien mensen gewond geraakt. Dat melden de Berlijnse brandweer en politie. Van de gewonden verkeren er zeker vijf in levensgevaar, zeker drie anderen zijn zwaargewond.

De bestuurder reed met een kleine, zilverkleurige personenauto in op de mensenmenigte op de stoep bij de Gedächtniskirche, aan de bekende winkelboulevard Kurfürstendamm. Een zijstraat verder kwam hij in de pui van een winkel tot stilstand. Duitse media berichten dat de overleden persoon een 51-jarige lerares is uit de deelstaat Hessen, die met een schoolklas tieners op pad was. Volgens de politie bevinden zich onder de gewonden veertien leerlingen.

Of het gaat om een ongeluk of een opzettelijke daad is nog niet duidelijk, benadrukt de politie. De man die vermoedelijk de auto bestuurde is opgepakt en wordt verhoord. De politie maakte al wel bekend dat het gaat om een 29-jarige Duits-Armeense man die in Berlijn woont. Omstanders hebben hem vastgehouden en overgeleverd aan agenten toen zij ter plaatse waren.

Documenten en posters

In de auto van de man zijn „documenten en posters” gevonden, meldt een politiewoordvoerder aan dagblad Die Zeit. De Duitse krant Bild meldde eerder op de dag dat het ging om een brief waarin de chauffeur een bekentenis deed, maar de Berlijnse senator Iris Spranger ontkende dit en stelde dat nog onduidelijk was of de vondst met de gebeurtenis te maken had.

Op de plek van het incident vond in december 2016 de aanslag plaats door de Tunesische terrorist Anis Amri, die een vrachtwagen kaapte en ermee op een kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Dat „speelt natuurlijk mee in onze hoofden van hoe we de situatie nu beoordelen”, zegt de politiewoordvoerder. „We willen op alle situaties voorbereid zijn.” Rond het plein bij de Gedächtniskirche staan nog altijd betonnen wegversperringen om een nieuwe aanslag met een voertuig te voorkomen.

De burgemeester van Berlijn Franziska Giffey schreef woensdagmiddag op Twitter dat ze „diep getroffen” is door de gebeurtenissen van de ochtend. „De politie werkt er hard aan om de zaak op te helderen.”