Waarom is de Algerijnse regering zo boos op Spanje? En vijf andere vragen over de Westelijke Sahara

Algerije schortte woensdag per direct alle samenwerkingen en vriendschapsbanden met Spanje op. Reden is de Spaanse steun voor Marokkaanse plannen in de Westelijke Sahara.

1Waarom is Algerije kwaad?

Woensdag bleek dat de Spaanse premier Sánchez blijft vasthouden aan zijn besluit Marokko te steunen in de plannen die dat koninkrijk heeft voor de Westelijke Sahara. In die plannen staat dat het gebied meer autonomie krijgt, met onder andere een eigen parlement, maar dat het wel onder Marokkaans bewind blijft. Kort na Sánchez’ betoog in het parlement in Madrid, verbrak de Algerijnse regering alle samenwerkingsovereenkomsten met de Spanjaarden. In een verklaring stond dat Algerije het betreurt dat Spanje zijn steunt geeft aan „illegale” en „onwettige” autonomie door de „bezetter”.

2Hoe zit het nu met de Westelijke Sahara?

Marokko beschouwt de Westelijke Sahara als eigen grondgebied, een claim die niet algemeen internationaal erkend wordt. Algerije steunt Polisario, de beweging die strijdt voor onafhankelijkheid van het gebied. De kwestie zorgt al decennia voor ruzie tussen beide landen. In 2020 erkende Donald Trump, in zijn laatste dagen als president, de Marokkaanse aanspraak op de Westelijke Sahara. Als tegenprestatie moest Marokko wel de banden met Israël normaliseren. De Amerikaanse erkenning versterkte de positie van Marokko.

De kwestie ligt uiterst gevoelig in Marokko. Daar wordt het gebied ook wel ‘de Marokkaanse Sahara’ genoemd. Steun aan Polisario wordt gezien als verraad. Vorig jaar raakten Spanje en Marokko verwikkeld in een ruzie toen Spanje in het geheim Polisario-leider Brahim Ghali in het ziekenhuis behandelde na een coronabesmetting. Marokko riep de ambassadeur in Madrid terug, sloot de zeegrenzen en zette de grenzen met Ceuta open, waardoor duizenden migranten de Spaanse exclave konden bestormen.

3Wat is recent veranderd?

Spanje – de voormalige koloniale mogendheid – heeft zich tot voor kort altijd neutraal opgesteld in de kwestie rond de Westelijke Sahara, maar in maart dit jaar sprak het steun uit voor de Marokkaanse plannen, die al dateren uit 2007. In een brief aan de Marokkaanse koning liet premier Sánchez weten dat hij achter Marokko staat. Kort daarna volgde een bezoek aan het Marokkaanse koningshuis waarbij de banden weer werden aangehaald. Dat bezoek werd in Spanje sterk veroordeeld door alle partijen in het parlement. Volgens Sánchez was de crisis „niet langer uit te houden”. Hij zag „geen andere keuze dan het conflict op te lossen”. En dat betekende dat hij wel moest zwichten voor Marokko.

Het lijstje met Europese landen die de autonomieplannen erkennen, wordt steeds langer

4Wat is het Nederlandse standpunt?

Tijdens een werkbezoek van minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) in mei aan Marokko, heeft ook hij zijn steun uitgesproken voor de Marokkaanse plannen. In een persverklaring van de Nederlandse regering staat dat de autonomieplannen „een geloofwaardige en serieuze bijdrage leveren aan het door de VN-geleide politieke proces”.

Het lijstje met Europese landen die de autonomieplannen erkennen, wordt steeds langer. Naast Spanje en Nederland hebben ook Frankrijk en Duitsland al voorzichtig steun uitgesproken.

5Wat heeft Algerije er eigenlijk mee te maken?

In 1975 trok Spanje zich terug uit de toen nog Spaanse Sahara en verdeelde het gebied tussen Marokko en Mauritanië. Onder gewapende druk van Polisario, dat financiële steun krijgt van Algerije, gaf Mauritanië zijn deel op. Marokko claimde het hele resterende gebied. De bevolking daar mocht van de Verenigde Naties kiezen door wie ze geleid wilden worden: het Marokkaanse koningshuis of Polisario. Een referendum daarover is er echter nooit gekomen, tot woede van Polisario en dus Algerije. Het gebied is rijk aan vis en fosfaat en dus economisch aantrekkelijk voor beide landen.

De VN zetten in 1991 een vredesmissie op om een staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen in stand te houden, al kwam het periodiek wel tot gewelddadige confrontaties. Maar na 29 jaar werd in november 2020 de wapenstilstand formeel verbroken, nadat in het gebied over en weer werd geschoten.

6Wat gaat Algerije nu concreet doen?

Algerije riep eerder al zijn ambassadeur uit Madrid terug. Daar komt nu een eenzijdige handelsstop bij. De Algerijnse regering heeft de banken het bevel gegeven om alle transacties met Spanje per direct te bevriezen. Volgens Spanje zijn deze vergeldingsacties in strijd met de associatieovereenkomst die Algerije in 2005 met de EG heeft gesloten. De Europese Commissie eiste donderdagavond dan ook dat Algerije „de opschorting van de handel ongedaan maakt”.

In Spanje is de angst ontstaan dat Algerije de gaskraan zal dichtdraaien. Algerije is de belangrijkste gasleverancier van Spanje. Vorig jaar kwam ruim 40 procent van het gas in Spanje uit het Noord-Afrikaanse land. Dat liep in eerste instantie door twee leidingen: één directe pijpleiding en één via Marokko. Die laatste is vorig jaar al door Algerije dichtgedraaid als wraakactie voor bosbranden waar Algerije Marokko de schuld van geeft – hoewel Marokko’s betrokkenheid altijd onbevestigd is gebleven.

De gaskraan dichtdraaien is waarschijnlijk een stap te ver voor Algerije, omdat de overeenkomst voor dat land zeer lucratief is. President Tebboune heeft dan ook al gezegd dat de spanningen niet zullen leiden tot contractbreuk van de gasvoorziening.

