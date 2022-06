Aanval van ECB op inflatie is waagstuk

Niet één, niet twee, maar drie of meer renteverhogingen dit jaar. Dat is het perspectief dat de Europese Centrale Bank donderdag schetste na een bestuursvergadering in Amsterdam. De centrale bank zet een brede aanval in op de piekende inflatie in de eurozone (8,1 procent in mei). Het is een inhaalmanoeuvre na de afgelopen maanden, waarin de ECB een nogal afwachtende houding aannam. De ECB is „voornemens” in juli de rente voor het eerst te verhogen. In september moet dit nog eens gebeuren. En daarna voorziet de ECB nog meer renteverhogingen.

Amsterdam werd zo het toneel van een belangrijk moment voor de centrale bank. Voor het laatst verhoogde de ECB de rente in 2011. De bank houdt eenmaal per jaar een beleidsvergadering buiten Frankfurt, waar de centrale bank zetelt. Deze week werd in Amsterdam vergaderd in het chique hotel The Grand, gedineerd werd in de Eregalerij van het Rijksmuseum in aanwezigheid van het koningspaar, de persconferentie vond plaats in museum de Hermitage.

Als de ECB vasthoudt aan het nu geschetste rentepad gaat de depositorente voor banken bij de ECB in juli van minus 0,5 procent naar minus 0,25 procent. De andere rentetarieven voor banken stijgen mee. In september voorziet de ECB een renteverhoging van nog een kwart procentpunt óf hoger, dit als de inflatieverwachtingen „aanhouden of verslechteren”. De optie van een extra hoge renteverhoging in september was niet door de meeste analisten voorzien. Na september verwacht het ECB-bestuur „verdere renteverhogingen” te zullen doorvoeren.

Spaarrekeningen gaan na dit ECB-besluit mogelijk weer wat rente opleveren

Stijgende ECB-rentes betekenen dat de kans groeit dat banken weer wat rente op spaarrekeningen gaan geven. De hypotheekrente, die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkten, stijgt al sinds de jaarwisseling. Dat komt onder meer omdat de ECB minder staats-en bedrijfsobligaties is gaan opkopen. Met die opkopen drukt ze de rente op de kapitaalmarkten. De opkopen van nieuwe obligaties stoppen deze maand, kondigde de ECB donderdag aan, al blijven de reeds opgekochte leningen voorlopig op de ECB-balans staan.

Veranderde wereld

Het ophogen van de rente is het geijkte middel voor centrale banken om inflatie de kop in te drukken. Bij een hogere rente wordt lenen duurder, wat de consumptie, en vervolgens de prijsstijgingen, afremt. Ook wordt sparen dan aantrekkelijker – waardoor de consumptie verder afneemt. ECB-president Christine Lagarde noemde de inflatie tijdens de persconferentie „ongewenst hoog” en „wijdverspreid”. Niet alleen de energieprijzen (krap 40 procent hoger dan vorig jaar) voeden de inflatie, zei ze.

De ECB streeft naar inflatie van 2 procent, binnen een periode van zo’n twee jaar. Die 2 procent geldt als buffer tegen ‘deflatie’: een neerwaartse prijsspiraal die de economie kan ruïneren. De voorbije jaren trok de ECB alles uit de kast om de te láge inflatie op te krikken naar de 2 procent, met negatieve rentes en massale opkopen van leningen.

Inmiddels is de wereld veranderd. Haperingen in leveringsketens tijdens de pandemie zorgden voor tekorten aan allerlei producten, waardoor de prijzen stegen. Het snelle economische herstel, door overheden aangejaagd met miljardensteun, betekende meer bestedingen van consumenten, wat de prijzen verder aanjoeg. En toen kwam de oorlog in Oekraïne, die vooral de energie-en voedselprijzen omhoog duwde.

Het ECB-bestuur „zal ervoor zorgen dat de inflatie terugkeert naar 2 procent op de middellange termijn”, aldus een vastberaden Lagarde. Of de ECB hierin zal slagen, is de vraag. Volgens critici, zoals Lex Hoogduin, oud-medewerker van oud-ECB-president Wim Duisenberg, reageert de ECB veel te traag op de inflatie. Riskant is onder meer de stijging van de cao-lonen in de eurozone, veelal in reactie op de gestegen prijzen. Loonstijgingen kunnen verdere inflatie in de hand werken, omdat ze werkgevers op kosten jagen. Die berekenen die kosten dan vaak door aan de consument. Van een gevaarlijke ‘loon-prijsspiraal’ is volgens Lagarde nog geen sprake.

Het besluit van donderdag werd unaniem genomen. Ook ‘haviken’ die al langer voorstander zijn van hogere rentes, onder wie Klaas Knot, de chef van De Nederlandsche Bank, konden zich erin vinden. De eensgezindheid is een opsteker voor Lagarde, die sterk hecht aan goede verhoudingen binnen het bestuur. Ze was zichtbaar in haar nopjes. Amsterdam had bijgedragen aan de goede sfeer, zo suggereerde ze. „Geografie doet ertoe”.

Recessierisico

Niettemin gaat de ECB een lastige periode tegemoet. De aanval op de inflatie wordt een waagstuk. Het risico bestaat dat de eurozone in een recessie belandt, zeker als Rusland energieleveringen staakt. Nu al raakt de oorlog in Oekraïne de economie „zwaar”, zei Lagarde. Een serie renteverhogingen kan zo’n recessie verzwaren. Dan moet de ECB gaan kiezen tussen inflatiebestrijding en recessiebestrijding.

Het einde van de opkoop van staatsobligaties betekent ook dat de leenkosten voor regeringen verder kunnen gaan oplopen. Die hebben zich tijdens de pandemie extra in de schulden gestoken. Met name kwetsbare Zuid-Europese economieën kunnen in de problemen komen. De ECB zegt dit te willen afwenden: „fragmentatie” moet worden voorkomen. De ECB noemt Griekenland, maar Italië vormt ook een probleem. De ECB kan desnoods Griekse en Italiaanse schuld blijven kopen, terwijl de opkoop van schuld van andere eurolanden wordt gestopt.