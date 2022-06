Wooncrisis oplossen: doe-het-zelf

De woningnood is hoog. Het tekort is vooral nijpend voor jongeren en vluchtelingen. Tegelijk geldt, zeker internationaal vergeleken: veel Nederlanders wonen nogal groot.

Plaats genoeg om (tijdelijk) gastvrijheid te bieden in een leegstaande zolderkamer of tuinhuis. Dan is het wel nodig dat die ruimte over een apart keukentje en sanitair beschikt. Duur? Ingewikkeld? Valt mee. Kosten: 1.500 à 2.000 euro. Moeite: twee dagen zelf klussen en één dag een klusjesman/-vrouw inhuren.

Peter Arts, architect in Rijswijk, heeft het berekend en getekend. Al flink wat ‘tiny houses’ heeft hij ontworpen. Op zich zijn die niet de oplossing voor de wooncrisis. Deze minihuizen staan als regel in de natuur, zonder aansluiting op stroom, gas en/of stromend water. Op verzoek van NRC heeft Arts wel een ontwerp gemaakt voor een kleine ‘natte cel’, die eenvoudig valt in te passen in een woning of bijgebouw.

‘Huiselijke’ oplossing

Dit zijn tips van de ontwerper. Men neme:

Zes blokpallets (van 1 bij 1,20 meter), twaalf watervaste houtvezelplaten (1,22 x 2,44 meter) en twintig vurenhouten balken (5 x 5 centimeter, 2,40 meter lang). Kosten: circa 600 euro.

Schroeven, metalen verbindingshoeken. En kit. Bezuinig hierop niet, voor waterdicht ‘afkitten’. Kosten: circa 100 euro.

Een aanrechtblad, douchebak, wastafel en wc. Advies: besteed hieraan geen cent, of hooguit 100 euro. In kringloopwinkels en via social media is dit alles voor een appel en een ei te vinden.

Huur een ervaren klusser in, bijvoorbeeld via de site Werkspot.nl. Laat hem of haar de leidingen en snoeren leveren en deze monteren. Dit is een dag werk, à maximaal 500 euro en 250 euro materiaalkosten.

De zes pallets vormen de vloer van dit bouwwerk. Leidingen en afvoer zijn hieronder eenvoudig weg te werken. Schroef hierop enkele vezelplaten. Bedek deze met een naadloze rol vinyl. De wanden – ook van vezelplaten, met een frame van vuurhouten balken – zijn bovenop deze vloer simpel te plaatsen. Dat is een kwestie van goed gereedschap: schroefboor, zaag, waterpas, boormachine. Het aansluiten van alle leidingen vergt tot slot nog één werkdag – en klaar.

Een afvoer voor keuken en badkamer moet je echt wel in de buurt hebben, anders wordt het nogal ingewikkeld qua kosten, uitvoering en vergunningen

Wat vindt Peter Arts, als ervaren vakman, van deze ‘huiselijke’ oplossing? „Een leuk idee, maar niet overal even simpel in te passen. Een afvoer voor keuken en badkamer moet je echt wel in de buurt hebben, anders wordt het nogal ingewikkeld qua kosten, uitvoering en vergunningen.”

Ventilatie is een ander punt. „Bij koken, afwassen en douchen heb je te maken met waterdamp. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer dit bouwwerkje naast een raam komt te staan dat je kunt openen. Bij mechanische luchtafvoer is dit meteen veel duurder.”

Officieel is het overigens niet toegestaan zomaar een appartementje toe te voegen aan een bestaand woonadres. Maar: de overheid ‘gedoogt’ van alles. Iedereen mag een logeerkamer opknappen en de inrichting zelf bepalen. En mocht een ambtenaar bezwaar maken, dan is dit keukenblokje/ badkamertje snel weer uit elkaar geschroefd.