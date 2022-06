Wéér vertrekken bestuurders na een conflict met Gerard Sanderink

„Beroerd nieuws, ik kan het niet anders noemen”, schrijft een van de managers van IT-bedrijf Centric dinsdag op het intranet aan zijn medewerkers. Hij heeft dan juist vernomen dat de gehele uitvoerende top van de onderneming opstapt na weer een conflict met eigenaar Gerard Sanderink. „Het kan kennelijk nog erger. Ik kan mij voorstellen dat jullie je ernstige zorgen maken. Dat kan ik niet wegnemen. De privé-perikelen van de eigenaar zijn vermengd geraakt met onze bedrijfsvoering. Dat is schadelijk.”

Dat het al jarenlang onrustig is bij de bedrijven van Sanderink is eigenlijk geen nieuws. Naast Centric (omzet 2021: 422 miljoen euro) – dat onder meer belangrijke IT-diensten levert aan overheden – bezit hij onder meer infrabouwer Strukton en ingenieursbureau Antea. Verschillende bestuurders stapten de afgelopen jaren op na onenigheid met eigenaar Sanderink of werden aan de kant gezet. De ondernemer zelf bedreigde onder meer een gerechtsdeurwaarder en voerde tientallen rechtszaken tegen zijn ex-vriendin.

Maar dinsdag kwam er toch weer een opvallend hoofdstuk bij in de immer voortdurende soap rond de ondernemer. Topman Johan Taams, financieel directeur Patrick Rosengarten en operationeel directeur Bart Fehmers vertrekken bij Centric na een uit de hand gelopen conflict over de bemoeienis van de eigenaar met het bedrijf.

Rian van Rijbroek

Kern van het probleem is de juridische en publieke strijd die Sanderink al jarenlang voert met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Sinds de ondernemer een relatie heeft met de omstreden zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek, beschuldigt hij Van Egten onder meer van fraude bij zijn bedrijven. Ingewijden stellen al jaren dat Van Rijbroek achter de aanhoudende beschuldigingen zit.

Verschillende onderzoeken hebben nooit bewijs geleverd voor de fraude, maar Sanderink heeft de beschuldigingen ondanks een verbod van de rechter meermaals publiekelijk en tegenover medewerkers herhaald. Als gevolg daarvan moet Sanderink inmiddels voor miljoenen aan dwangsommen betalen aan Van Egten. Een deel ter grootte van 1,9 miljoen euro weigerde hij te betalen, waarna zijn ex-vriendin enkele maanden geleden ter grootte van dat bedrag beslag liet leggen op eigendommen van de ondernemer.

Eind april liet Centric daarop beslag leggen op de door Van Egten geëiste dwangsommen. Het bedrijf stelde tientallen miljoenen euro’s aan omzet te zijn misgelopen door de privévete tussen de twee. Opvallend genoeg had de beslaglegging precies dezelfde grootte als het bedrag dat Van Egten nog tegoed heeft van Sanderink. Centric noemde dat destijds „toeval”, maar de rechtbank in Almelo ging daar niet in mee en oordeelde dat het bedrijf misbruik van recht had gemaakt.

Volgens bronnen die NRC sprak kwam het plan uit de koker van enkele getrouwen van Sanderink. De onderneming kent een duale structuur met een uitvoerend en een niet-uitvoerend bestuur. Topman Taams en financieel directeur Rosengarten zouden zich hebben laten overtuigen de rechtszaak te voeren door onder meer niet-uitvoerend bestuurder Aike Schoots. Van hem is bekend dat hij een vertrouweling is van Sanderink en Van Rijbroek. „Zij zijn er door Schoots van overtuigd dat het een formaliteit was. Dat Centric dit sowieso ging winnen”, stelt een betrokkene die liever anoniem wil blijven.

Ondernemingskamer

Na de nederlaag in de rechtszaal wilden Taams en Rosengarten naar de Ondernemingskamer stappen om eigenaar Sanderink op afstand te plaatsen. Zij vonden dat zijn continue bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken, al dan niet via vertrouwelingen, de onderneming veel schade toebracht. De Ondernemingskamer kan in zo’n geval besluiten dat een aandeelhouder geen zeggenschap meer heeft over wat er bij het bedrijf gebeurt.

Dat Centric afgelopen tijd belangrijke klanten verloor, staat vast. Zo werd enkele maanden geleden bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een contract met Centric dat tot 2023 loopt, niet wil verlengen. Het bedrijf regelt voor de toezichthouder allerlei ict-diensten. Het beheert bijvoorbeeld het datacentrum van DNB en heeft de dienstverlening van de toezichthouder verder geautomatiseerd. Officieel doet DNB geen mededelingen over de redenen waarom het contract niet wordt verlengd, maar betrokkenen zijn het erover eens dat de herhaaldelijke negatieve publiciteit hebben bijgedragen aan het besluit. Eerder vertrok onder meer de Sociale Verzekeringsbank al als klant.

Het niet-uitvoerende bestuur van Centric sprak echter een veto uit over het voornemen om naar de Ondernemingskamer te stappen. Daarop liet de top weten geen toekomst meer te zien bij het bedrijf en zo snel mogelijk te willen opstappen.

NRC heeft Taams, Rosengarten en Centric benaderd voor een reactie, maar zij hebben niet gereageerd. Wel heeft het IT-bedrijf het vertrek bevestigd op zijn website. De automatiseerder stelt dat er bij de top sprake was van „een andere opvatting over het te voeren beleid dan [bij] de andere drie bestuursleden van Centric”. De automatiseerder heeft ook al een nieuwe topman aangekondigd: niet-uitvoerend bestuurder Peter Mous volgt Johan Taams op als topman.

Vele bestuurders vertrokken

Taams trad vorig jaar augustus aan als nieuwe topman. Met hem hoopte Centric een roerige periode met veel bestuurswisselingen achter zich te laten. Sinds 2019 vertrokken er al acht bestuursleden en topmanagers vanwege de bemoeienis van Van Rijbroek met het bedrijf. Zo adviseerde ze in 2018 en 2019 tegen de wens van de toenmalig bestuurders in over een op te zetten cybersecuritydivisie. Een officiële rol binnen het bedrijf kreeg Van Rijbroek nooit, maar Sanderink betaalt haar wel voor haar advies. Het was voor onder anderen toenmalig topman Karim Henkens reden te vertrekken. Ook stapte in een jaar tijd twee keer de financieel directeur op na onenigheid met Sanderink over de betrokkenheid van Van Rijbroek.