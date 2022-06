Voetbaltrainer Bert Jacobs was een lolbroek met ‘een vlijmscherp tactisch inzicht’

Hij is de trainer met het hoogste aantal Eredivisieduels. Tussen 1967 en 1987 zat hij in totaal 741 keer op de bank. Hij won ook de meeste wedstrijden (273) en trainde de meeste Eredivisieclubs (acht). Bovenal stond Bert Jacobs bekend als moppentapper en bedenker van uitdrukkingen als hotseknotsebegoniavoetbal, niet voor niets de titel van zijn eerder dit voorjaar uitgegeven biografie

Het boek is een bloemlezing vol anekdotes die duidelijk vóór #Metoo zijn opgetekend. Voetbalhumor als onderbroekenlol. Brandslangen in hotelgangen, dat soort werk. In de tijd dat het trainersvak nog geen wetenschappelijke benadering vereiste. Jacobs hanteerde de psychologie van de koude grond.

Latere toptrainers liepen in hun periode als voetballer met hem weg. „Hij is de belangrijkste man in mijn leven geweest”, zegt Co Adriaanse die in 1970 door fusieclub FC Utrecht werd weggeplukt van De Volewijckers. „Hij kwam bij mijn ouders thuis, was geïnteresseerd in mijn sociale achtergrond. Voor die tijd heel uitzonderlijk.” Jacobs over zijn ‘ontdekking’: „Co is een moordenaar voor elke spits.”

Louis van Gaal was een trage, technisch begaafde spelverdeler bij Sparta – en op het veld het zogenaamde ‘verlengstuk’ van zijn trainer. „Jacobs is een toptrainer die bij een topclub had kunnen werken als hij meer discipline zou tonen. Hij komt nonchalant over, maar dat is schijn. Hij heeft een vlijmscherp tactisch inzicht”, aldus Van Gaal.

Met recht een autodidact

Jacobs was zelf geen groot voetballer en had ook geen CIOS-opleiding gevolgd, toen hij via de amateurs van Zandvoort Meeuwen jeugdtrainer werd bij ADO, waar de Oostenrijkse topcoach Ernst Happel (‘kein geloel’) de hoofdmacht trainde. De in Zandvoort geboren en na talloze omzwervingen ook in Zandvoort gestorven Jacobs was met recht een autodidact. Zijn motto: een vaste veldbezetting en opbouwen van achteruit. „Jezelf ingraven doe je maar op het strand”, was een van zijn vele oneliners.

Jacobs werd ook bekend als de trainer die een uiterlijke metamorfose onderging, nadat hij in de jaren tachtig wegens kanker een kaakprothese had gekregen. De bolle wangen maakten plaats voor een ingevallen gezicht. Bij Sporting Gijon werd hij begin jaren negentig uitgeroepen tot ‘de lelijkste trainer van Spanje’. Hij kon er niet mee zitten. „Door wat geluk, onze lieve heer en de tandarts zie ik het zonnige leven weer. Ik ben niet aan mijn karakter geopereerd. Zo makkelijk komen ze niet van Bertus af.”

Hij trainde nog verschillende clubs, onder andere Seiko in Hongkong, waar hij heimwee kreeg. Zijn grootste successen vierde hij in de vijf seizoenen bij Vitesse, dat onder zijn leiding promoveerde uit de Eerste Divisie en een stabiele subtopper werd in de Eredivisie. Hij bereikte met de Arnhemse club de bekerfinale en plaatste zich voor het toernooi om de UEFA Cup. Hij vormde een gouden duo met oud-doelman Jan Jongbloed, die hij nog kende uit hun DWS-tijd.

Jacobs beëindigde zijn carrière bij RKC, Volendam en weer RKC. Hij ergerde zich daar aan de lege tribunes en een gebrekkige topsportmentaliteit. Intussen was de kanker teruggekomen, kon hij steeds moeilijker van de drank afblijven en moest hij steeds meer trainingen aan zijn assistenten overdragen. Na een trainersloopbaan van 35 jaar stierf hij in 1999 op 58-jarige leeftijd.

Op zijn begrafenis roemde generatiegenoot Leo Beenhakker zijn bezieling, vakmanschap en medemenselijkheid. Vervolgens begon het te hagelen. „Dat was zijn laatste geintje”, zei Jacobs’ voormalige assistent Jongbloed, die meeliep in de stoet.