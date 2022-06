Van barpersoneel tot tourbussen: festivals hebben tekort aan alles

Alle seinen staan op groen: de festivalzomer staat op het punt van beginnen en festivalgangers kunnen na twee jaar op stal als blije koeien op de eerste lentedag weer de festivalweides oprennen. Maar wie praat met mensen achter de schermen van de festivalindustrie hoort ook zorgen over de zomer.

De kosten voor organisatoren lopen hoog op, voor brandstof, vervoer en personeel – als dat al te vinden is. Ook materialen zijn moeilijk te krijgen, van rijplaten tot lichtsystemen. Het maakt festivals moeizamer te organiseren voor de grote organisaties, en voor sommige kleinere zelfs onmogelijk. En voor iedereen wordt het een stuk duurder, terwijl de ticketverkoop lang niet altijd goed loopt. Het piept en kraakt.

Tegelijkertijd is er veel zin en goede moed. De schouders eronder, the show must go on. Zoals de directeur van lentefestival Paaspop, Chris Seijkens, zegt: „Werken aan iets dat een keer wél doorgaat, levert veel positiviteit op.”

Wat zijn de vijf grootste problemen waar de festivals dit jaar mee kampen?

1. Personeel

Het gebrek aan personeel is het „grote thema van dit moment”, zegt Bente Bollmann, marketingmanager van festivals Lowlands en Down the Rabbit Hole. „Het tekort loopt over de hele breedte, van gespecialiseerde technici tot mensen achter de bar. Veel mensen werken als zzp’er in de evenementenbranche en die hebben afgelopen twee jaar noodgedwongen andere klussen of banen gevonden.”

Het is een probleem dat in het hele land speelt. Festivalorganisator Mojo, dat naast Lowlands en Down the Rabbit Hole ook North Sea Jazz, Pinkpop en Woo Hah! organiseert, is met festivalbanen.nl een campagne gestart om personeel te werven, vertelt woordvoerder Marjanne Manders: „Wij verwachten niet dat er bij ons geen evenementen door kunnen gaan. Maar spontaan tussendoor een feest organiseren, lijkt me nu een hele uitdaging.”

Ook Pim Zuethoff van evenementenproducent Loc7000, dat voor veel festivals zaken regelt als productie, logistiek, catering en infrastructuur, spreekt van een uitdaging: „Er is een tekort bij mensen op locatie, beveiliging, horeca, servicemedewerkers, overal. Wij hebben in bepaalde piekweekenden soms alleen al 2000 tot 2500 mensen aan barpersoneel nodig. Er is wel perspectief, het aanbod trekt wel aan, maar dat perspectief hadden we liever in januari, februari al willen zien. Het is nu één voor twaalf.”

Bij Ampco Flashlight, de grootste Nederlandse verhuurder van licht- en geluidsapparatuur, zijn ze nog iets minder positief. „Op dit moment kunnen we tussen de 60 en 70 procent doen van wat we voor de coronacrisis deden”, zegt directeur Dick van Berkum. „We zoeken altijd naar creatieve oplossingen om toch een klant te kunnen helpen, maar we vragen erg veel van onze mensen.”

Bij hen trekt het nog niet aan qua personeel. „Wij hebben geschoold, technisch inhoudelijk personeel nodig en dat zie ik nog niet lopen. Ook de komende jaren blijft dat in onze sector de grootste uitdaging. Je ziet dat ook de aanmeldingen bij relevante opleidingen teruglopen.”

2. Materialen

Ook aan materialen is een tekort: toiletten, rijplaten, hekken, heftrucks, koelcontainers, podiumdelen, tenten. Dat leidt nog niet tot afgelastingen, maar in combinatie met personeelstekort gaat het in sommige gevallen maar net.

„We hebben ongeveer dezelfde capaciteit als in 2019, maar in dat jaar waren er drie festivals in een weekend, nu is dat vermenigvuldigd”, zegt Zuethoff van Loc7000. „Je moet je afvragen of het overal qua tijdsplanning gaat lukken. Want alle evenementen hebben veelal dezelfde materialen nodig en worden van evenement naar evenement verplaatst. En als het dan slecht weer is, of de afbouwploeg voor je is onderbezet, dan komt het te laat op het volgende evenement, en dan komt de deadline van de opening in het gedrang.”

„Als je normaal bijvoorbeeld 300 lampen ophangt boven een podium, dan probeer je het nu met 270”, zegt Van Berkum van Ampco Flashlight. „Dan blijft de uitstraling zo goed als het was, maar kan het toch met wat minder en daardoor ook met minder mensen.”

Bij Pinkpop, vanaf 17 juni drie dagen in Landgraaf, zijn ze eerder begonnen met opbouwen om te voorkomen dat de materialen óf het personeel om het op te bouwen later niet meer beschikbaar zijn. Festivalmanager Niek Murray: „Normaal gesproken zijn we op dit moment bezig met het opzetten van de Tent Stage, de roze tent. Maar die staat nu al een paar weken op het terrein. En zo hebben we ook dingen als hekwerken alvast op het terrein gebufferd.”

Alles gaat iets stroperiger, merkt Murray, omdat er veel kennis verloren is gegaan in de pandemie. „Veel mensen die je niks hoefde uit te leggen zijn weg, nu moet je alles van A tot Z uitleggen. Voorheen zei je: dit moet naar camping B, en dan werd dat gedaan. Nu krijg je de vraag, wat is camping B? Op zich niet verkeerd om even opnieuw te kijken naar hoe we alles doen, maar we zijn zelf ook roestig, de automatismen zijn een beetje weg en dat duurt alles langer dan je gewend bent. En we hebben die extra tijd eigenlijk niet.”

3. Vervoer

Bij Pieter Smit, het grootste vervoerverhuurbedrijf van Europa voor de entertainmentsector, moeten ze dit jaar vaak nee verkopen. Er zijn niet genoeg chauffeurs, niet genoeg nightliners en trailers en de brandstofkosten zijn explosief gestegen. Die problemen stapelen zich op, zegt key accountmanager Arjan van Houtum: „We hebben bijvoorbeeld bij DAF 35 nieuwe voertuigen besteld, die in maart geleverd zouden worden. Die zijn er nog niet omdat ze problemen hebben met de chips. We hebben op de tweedehandsmarkt gelukkig nog wat voertuigen gevonden die we kunnen inzetten, maar dat heeft absoluut niet onze voorkeur.”

Ook de vervoerder merkt dat de vraag niet alleen op het oude niveau is teruggekomen, maar daar ver overheen gaat. Normaal gesproken zijn de meeste Nederlandse bands en gezelschappen in juni hun theatertours aan het afronden, maar nu wordt er doorgespeeld om uitgestelde shows in te halen. Van Houtum: „Het is van nul niet naar 100 procent gegaan, maar naar 350 procent.”

4. Internationale acts

Internationale acts genoeg op de posters van de festivals. Maar komen ze allemaal? Touren is lastiger door het vervoersprobleem, door de gestegen brandstofkosten, maar ook vanwege verschillende regels en restricties in de verschillende landen waar acts doorheen reizen. Ervaringsdeskundige Walter Hoeijmakers van het Tilburgse heavy festival Roadburn, noemt hun editie van afgelopen april de „zwaarste en duurste” editie die hij tot nu toe organiseerde. „Vooral de Amerikaanse bands waren heel bang om op tour te gaan: te veel risico dat er toch speeldata zouden uitvallen door corona of tegenvallende ticketverkoop. We hebben besloten veel acts zelf over te laten komen op onze kosten, de enige veilige mogelijkheid om Amerikaanse bands naar Europa te halen.”

Nu, twee maanden later, lijkt de situatie wat stabieler; de meeste grote festivals hebben tot nu toe weinig annuleringen. Pinkpop moest alleen The Pretty Reckless en Kacey Musgraves vervangen, Lowlands heeft geen afzeggingen, en ook North Sea Jazz en Best Kept Secret lijken ongehavend te beginnen (nog wat onzekerheid is er rond Best Kept Secret-headliner The Strokes, waar vorige week corona werd geconstateerd in de crew).

Wel is het zo dat er nog steeds minder Amerikaanse acts te boeken waren vergeleken met eerdere edities. „Die kiezen er vaak voor om dit jaar in eigen land te blijven en geen dure Europese tour op te tuigen”, zegt Bente Bollmann van Lowlands.

Niek Murray van Pinkpop zegt over de komst van hun headliners, zoals Metallica en Pearl Jam: „Elke week bij teamoverleg vraag ik het toch aan de programmeurs: hoe hangt de vlag erbij? Ze zijn nog altijd heel positief, alle tours staan nog, dus het ziet er naar uit dat we gewoon het programma hebben zoals het er nu staat.”

5. Ticketverkoop

De grote festivals zeggen zich niet zoveel zorgen te maken over de ticketverkoop. Woo Hah! groeit weliswaar niet ten opzichte van 2019, wat ze wel hadden begroot, de ticketverkoop gaat ‘gestaag’ zegt een woordvoerder. Lowlands en Down The Rabbit Hole zijn al helemaal uitverkocht, voor North Sea Jazz zijn alleen nog luxe VIP-tickets beschikbaar en voor Pinkpop is de vrijdag (met Metallica) allang uitverkocht. Maar bij de kleinere festivals gaat het soms een stuk moeizamer en een enkeling is al geannuleerd vanwege de tegenvallende verkoop.

Met alle gestegen kosten hebben we meer publiek nodig en niet minder

Met die reden ging de stekker bijvoorbeeld voortijdig uit Icons Live, een nieuw driedaags festival in het Rotterdamse Sparta-stadion. Het eveneens nieuwe Brass ‘n Woods in Liempde verkocht niet genoeg tickets en gaat ook niet door. Het Amsterdamse Nomads Festival schuift vanwege tegenvallende verkoop van eind juni naar eind augustus, waar het na een afscheidsfeest wordt opgedoekt. Net over de grens in België werd, bij gebrek aan ticketkopers, Werchter Encore geschrapt.

Andere festivals zeggen moeite te hebben. Metalfestival Into the Grave schreef vorige week op sociale media dat de ticketverkoop achterloopt: „Misschien zijn mensen nog terughoudend, misschien is er te veel aanbod, misschien is men het niet meer gewend. Wie zal het zeggen. Met alle gestegen kosten hebben we meer publiek nodig en niet minder.”

Uit gesprekken in de sector blijkt dat er een grote ‘the show must go on’ sfeer hangt in de festivalwereld, maar dat de ophoping van uitdagingen en problemen best meer afgelastingen kunnen gaan opleveren.

Volgens Berend Schans van de VNPF lopen tickets voor avontuurlijker aanbod sowieso minder, ook in de popzalen. „Mensen besluiten ook vaak om pas laat een kaartje te kopen. En zeker het aanbod dat is gericht op jongeren loopt beter dan wat is gericht op ouder publiek.”

Festivals zijn ook best wat duurder geworden, zegt ook Bente Bollmann van Lowlands: „Door de tekorten aan personeel en materialen, in combinatie met de inflatie die er sowieso is, stijgen de kosten voor het organiseren van een festival enorm. We hebben alle tickets van 2020/2021 terugbetaald en deze bezoekers konden gegarandeerd dit aantal tickets weer terugkopen, maar wel tegen een hogere prijs. Dit is ook echt nodig om het festival kostendekkend te kunnen organiseren.”

Tips van ervaringsdeskundigen

Walter Hoeijmakers, directeur Roadburn: „Je moet niet meer denken dat je een gelijkwaardige invaller moet vinden voor een uitvaller. Zoek liever een act van dicht bij huis, uit eigen land of een van de omliggende landen. Je kunt piekeren op iets groots, maar ook gewoon de spannende bands uit de buurt halen. Ik heb gemerkt dat het nu toch vooral gaat om het samenkomen en met elkaar genieten. Dat is veel belangrijker dan een bill met hele dikke namen.” Chris Seijkens, directeur Paaspop: „De markt is wat die is. Er zal onderling samengewerkt moeten worden om eruit te komen. We merken dat de branche-organisaties in coronatijd dichter bij elkaar zijn gekomen, en dat geldt ook voor de evenementen onderling. Je kunt elkaar wel als concurrent zien, maar tijdens corona was er maar één doel en dat is een keer werken aan een evenement dat wél doorgaat, en dat levert veel positiviteit op. Maar we hebben geleerd dat niet alles vanzelfsprekend is, en ik steek er mijn hand niet zomaar meer voor in het vuur dat volgend seizoen weer gegarandeerd doorgaat. Dus we moeten er samen blijven uitkomen.” Bronne Keesmaat, festival Rewire: „Ik denk dat je nog wel rekening moet houden met de publieksbeleving. Mensen komen voor het eerst weer in grote groepen samen, dus je hebt liever dat mensen nog wat ruimte over hebben op de vloer, dan dat het echt packed is. Dus wie tegen uitverkoop aan zit, doet er goed aan iets van ruimte over te houden, is mijn idee. En hou er dit jaar rekening mee dat veel dingen anders lopen dan je dacht.”

