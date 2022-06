Tyler, The Creator is intiem, sprookjesachtig en visueel overdonderend

Tyler, The Creator won met twee recente platen een Grammy Award voor beste rapalbum. De rapper die een dik decennium geleden opkwam als voorman van de crew Odd Future, waarmee hij opruiende shows gaf vol razende punkenergie, is als solo-artiest inmiddels een soevereine en visionaire showman die een strak geregisseerde en prachtig uitgewerkte voorstelling opvoert.

Op Tyler, The Creator’s recente album Call Me If You Get Lost is de luxe van kunnen reizen en ontdekken een hoofdthema. Hij komt dinsdagavond in Afas Live het podium op als een alpinist – het decor bestaat uit een immense groene berg met daarachter een videoscherm. De combinatie van het fysieke decor, lichteffecten en de beelden op het scherm, is van een overdonderende schoonheid. Het heeft iets intiems, sprookjesachtigs en eenzaams, zoals hij daar solo staat, ligt, lanterfant, danst en knielt.

Hij is niet zo goed bij stem, en dat doet wat af van de energie. Hij is nog steeds een intense en afwisselend ingetogen, kalme, haast gekwelde, en meer energiek opruiende MC, die vol overgave vals zingt als hij voelt dat een nummer dat nodig heeft. Maar dit is meer dan een popconcert – het is een theatrale beleving, met Tyler, The Creator die in zijn vocale nadruk, wilde lichaamsbewegingen, en visuele aankleding, de essentie van zijn nummers uitlicht. Hij rapt in sneeuwbuien, een tropisch woud; de stemming volgt de sfeer van de nummers die hij vertolkt.

De dramatische balans is sterk uitgewerkt. In het emotionele ‘IFHY’ ligt Tyler op zijn bergtop onder een sterrenhemel waarin zwarte inktvlekken zich tot wolken vormen – uitgeput, en later op zijn knieën in de storm. Bij de brommende bassen van het energieke ‘Who Dat Boy’ spuiten vlammen omhoog en cirkelen groene vleermuizen boven hem, terwijl synthesizers gillen en de rapper snerpt en krijst. Richting het einde barst het publiek bij ‘New Magic Wand’ los in een uitzinnige moshpit terwijl het onheilspellende bos achter de berg in vlammen opgaat.