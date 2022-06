Toename onder huizenkopers tot 35 jaar die hypotheek aanvragen

Jonge huizenkopers komen in het eerste deel van dit jaar makkelijker aan een nieuwe woning. Het aantal hypotheekaanvragen onder huizenkopers tot 35 jaar is in de eerste vijf maanden toegenomen met 17 procent ten opzichte van de laatste vijf maanden van vorig jaar, zo blijkt donderdag uit cijfers van bemiddelaar De Hypotheker. De organisatie ziet „een duidelijke kentering” ten opzichte van voorgaande perioden, toen het aantal aanvragen onder jonge huizenkopers steevast daalde.

De stijging onder jonge kopers in het eerste deel van dit jaar is vooral waarneembaar in Flevoland (toename van 31 procent), Noord-Brabant (28 procent) en Zeeland (21 procent). Bezien over alle leeftijdsgroepen nam het aantal hypotheekaanvragen voor woningkopers toe met 9,5 procent. De cijfers wijzen er volgens de hypotheekbemiddelaar op dat de huizenmarkt „langzamerhand begint af te koelen”.

Vorige maand bleek al dat de gemiddelde huizenprijs iets is gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM kwam naar voren dat een woning gemiddeld 428.000 euro kost, dat is 2 procent minder dan eind 2021.

Tegelijkertijd is de hypotheekrente in die periode met hetzelfde percentage toegenomen, waardoor huizenzoekers minder kunnen lenen en dus ook minder kunnen bieden op een woning. De Hypotheker stelt dat het percentage dat potentiële kopers overbieden voor het eerst sinds lange tijd is afgenomen.

Woonbeleid kabinet

Het kabinet wil de crisis op de woningmarkt lenigen door flink meer te bouwen. Het doel is 100.000 nieuwe huizen erbij per jaar, terwijl dat aantal in de afgelopen jaren rond de 70.000 lag. Ook schaft het kabinet de ‘jubelton’ af: daarmee kunnen ouders hun kinderen tot dit jaar belastingvrij 100.000 euro schenken die ze in een nieuw huis moeten investeren.

Het Kadaster constateerde onlangs al dat starters in 2021 meer woningen kochten dan het jaar ervoor. Voorname oorzaak volgens de onderzoekers was het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers onder de 35 jaar; zij hoeven niet meer 2 procent van de aankoopprijs af te dragen. Voor investeerders is de overdrachtsbelasting juist opgeschroefd tot 8 procent. Ook dat leek effect te hebben: het aantal aangeschafte huizen door investeerders daalde van 88.000 tot 51.000 in 2021.