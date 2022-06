Tien tips voor een zinderende festivalzomer

Vrijdag begint Best Kept Secret, het charmante eerste grote popfestival van deze zomer en daarmee – na een geslaagd startschot door de lentefestivals – het eerste grote zomerfestival sinds 2019. Eindelijk!

Het is niet alleen weer eens tijd voor een feestje, het is ook tijd om te vieren. Het kan weer. Het lukt weer. Het mag weer. Bands en publiek kunnen hun geluk niet op, kun je lezen in deze festival-special.

Op al die festivals en festivalletjes is het deze zomer thuiskomen voor gelijkgestemden. Je vindt er je mensen, en daarmee jezelf, hoorde Leendert van der Valk van festivalfans.

Een kanttekening is er wel te maken: er is een tekort aan personeel en materialen, de brandstofprijzen gaan door het dak en er is geen nightliner mét chauffeur meer te huren, hoorden we. De festivalwereld piept en kraakt. Voor sommige kleinere of nieuwe festivals is dat zelfs reden de handdoek in de ring te gooien. Maar elders is the show must go on het motto.

Maurits Westerik, festivaldirecteur van Best Kept Secret, verkeerde lange tijd in onzekerheid, maar kon opgelucht ademhalen, noteerde Hester Carvalho, die hem vijf maanden volgde tijdens de aanloop. Hij kan dit weekend de moeilijkheden van de afgelopen tijd vergeten, dansend bij The Strokes, Sigrid en Nick Cave. Net als wij.

Sigrid (te zien op Best Kept Secret) Foto Berit Roald/EPA Nee haar nieuwe, tweede album dat onlangs uitkwam heeft niet de impact van het debuut, maar de Noorse zangeres Sigrid heeft een speciaal soort energie als ze live speelt: iets naturels en zeer aanstekelijks. En laten er op dat nieuwe album nu toch een paar echte bangers staan – vooral ‘Burning Bridges’ en ‘Mirror’, die op Best Kept Secret het podium af zullen knallen. En dan krijg je haar steegoede ‘Strangers’ ook nog. Peter van der Ploeg H.E.R. (op North Sea Jazz) Wat maakte ze indruk tijdens de lockdown. Oscar-winnaar ‘Fight For You’. Grammy-winnaar ‘I Can’t Breathe’. Het bloedstollend prachtige ‘Bloody Waters’. De geweldige H.E.R. komt naar North Sea Jazz. Meesterbassist Thundercat, van de briljante baslijn op ‘Bloody Waters’, staat een uurtje na haar optreden geprogrammeerd – we hopen op een gezamenlijke live-uitvoering. Saul van Stapele Phoebe Bridgers (op Down the Rabbit Hole) Foto Caroline Brehman/EPA Vaandeldraagster van de nieuwe lichting Amerikaanse indiezangeressen die het persoonlijke met het universele verbinden. Na haar doorbraakalbum Punisher was Phoebe Bridgers nog niet in deze contreien te zien. Tijdens de lockdown maakte ze een online-wereldtournee langs haar slaapkamer, keuken, badkamer en opnieuw slaapkamer. IJzersterke songs als ‘Kyoto’ en ‘Savious Complex’ hebben festivalpotentieel. Jan Vollaard DJ Anz (op Lowlands) Dj Anz uit Manchester is deel van de nieuwe generatie garage-dj’s en draait met oor voor ‘fun’ en ‘legacy’. Ze mixt losjes Mr. Fingers’ deephouse klassieker ‘Can You Feel It’ met anti-xtc oorwurm ‘La La Land’ en een two-step-versie van Brandy en Monica’s ‘The Boy is Mine’. Zo staat ze garant voor een dampend feest op de dansvloer. Rolinde Hoorntje Little Simz (op Down The Rabbit Hole) Foto Neil Hall/EPA Little Simz maakte met Sometimes I Might Be Introvert hét album van 2021. De Britse rapper stond al een paar keer op Nederlandse podia geprogrammeerd, maar om bekende redenen kwam het er niet van. Ze klinkt op plaat al zo ‘live’: intiem en organisch; een uitzondering tussen de veelal dicht-geproduceerde hiphop-albums. Eindelijk nu dan in het echt, op Down The Rabbit Hole. Leendert van der Valk King Gizzard & The Lizard Wizard (op Best Kept Secret) Foto Manuel de Almeida/EPA Wat zal het worden? Jazz? Thrash metal? Psychedelica? Ronkende boogie woogie? Eén lange experimentele jamsessie? Of toch allemaal tegelijk? Je weet nooit wat je krijgt bij King Gizzard & The Lizard Wizard, het Australische veelkoppige rockmonster waarvan iedere kop een ander genre uitspuwt. De enige zekerheid: het zal veel zijn, en het zal zinderen. Frank Provoost Ivorian Doll (op WOO HAH! x Rolling Loud) In Duitsland geboren, woont in Engeland, en met wortels in Ivoorkust: de voormalige YouTube-ster Ivorian Doll rapt tegenwoordig drill-beats vol vurige passie. De snel ratelende hi-hats, verwrongen effecten en wilde drums laten amper ruimte over voor adempauze. Daarvoor heb je – zeker live – een hoop zelfvertrouwen nodig. Bowie van Loon Wu-Lu (Welcome To The Village) Wu-Lu alias Miles Romans-Hopcraft is een aantrekkelijke voortrekker in de muzikale trend van grenzen opheffen. De Londenaar van Ethiopische afkomst biedt stekelige ritmes, vloeiende melodieën en een anarchistische zangstem. Hester Carvalho Fred Again.. (op Lowlands) De heimwee naar de dansvloer is tijdens corona groot geweest. Geen wonder dus, dat 2021 juist hét doorbraakjaar was voor producer Fred Again en zijn melancholische elektronische muziek. Hartstikke leuk om op je sokken op te dansen in de woonkamer, maar ik kan niet wachten om hem in een zweterige Lowlandstent te horen. Cécile van Wijnsberge Herbie Hancock (op North Sea Jazz) Foto Cyril Zingaro/EPA 82 jaar is hij intussen. Maar Herbie Hancock, een van de origineelste en creatiefste geesten van de in de jaren zestig opgekomen jazzgeneratie, pionier in de jazzrock en mentor voor velen, is still going strong. Hop, daar staat weer een stevige zomertournee. En tijdens de 45e editie van North Sea Jazz is de Amerikaanse jazzpianist en componist de ‘artist in residence’. Dat betekent: meerdere concerten tijdens het festival, vertrouwd achter de vleugel of solerend op het instrument dat alleen hém goed staat: de shiny witte keytar. Amanda Kuyper

