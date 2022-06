Tijdelijke stroomstop voor nieuwe bedrijven in Brabant en Limburg

Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg kunnen geen nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet meer afnemen of hun bestaande stroomaansluiting verzwaren.

Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, en Enexis, beheerder van het midden- en laagspanningsnet, zitten in beide provincies vrijwel aan de maximale capaciteit. Dat liet minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Hij liep vooruit op een persbericht dat Tennet donderdag verstuurt. De stroomstop raakt zowel nieuwe grote afnemers als bedrijven die stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen willen terugleveren aan het net (wat ook capaciteit vergt): ze komen op een wachtlijst.

Volgens Tennet hebben bedrijven in Limburg en Noord-Brabant de afgelopen maanden massaal extra aanvragen voor warmtepompen, laadpalen en zonnedaken ingediend, aangejaagd door de stijgende energieprijzen. De bestaande infrastructuur van hoogspanningsmasten en verdeelstations kan dat niet aan. Tennet kreeg in een paar maanden voor 800 megawatt aan nieuwe verzoeken, vergelijkbaar met vier keer het vermogen dat de stad Eindhoven verbruikt op piekmomenten.

Tijdelijke pauze

De pauze is tijdelijk, stelt Tennet. De netbeheerder wil eerst onderzoeken of het mogelijk is bestaande contracten terug te schroeven en recente aanvragen uit te stellen. „Veel bedrijven doen aan handdoekje leggen en reserveren meer dan ze op korte termijn nodig hebben”, zegt een Tennet-woordvoerder. „Of ze sluiten een contract af voor een hoge piekspanning terwijl ze die in de praktijk niet halen.”

Ook wordt bestaande klanten gevraagd om tegen betaling minder elektriciteit af te nemen, waardoor meer ruimte ontstaat voor nieuwkomers. Deze vorm van ‘congestiemanagement’ kostte Tennet vorig jaar 300 miljoen euro, inclusief de kosten voor het tijdelijk in- of uitschakelen van gascentrales om pieken aan te kunnen. Die kosten moeten weer worden doorberekend aan andere gebruikers.

Voorlopig belanden nieuwe aanvragen voor het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant op een wachtlijst. De knelpunten in de beide provincies hebben geen gevolgen voor kleinverbruikers, particulieren of de aanleg van nieuwe woningen.

Tennet is in handen van het Rijk en Enexis is eigendom van vijf provincies en gemeentes. Rik Thijs, wethouder Klimaat en Energie (GroenLinks) van de gemeente Eindhoven, is „superchagrijnig” van de voorlopige stop. „Die congestieproblemen zijn al jaren onderwerp van gesprek, in een regionaal overleg met gemeenten en provincie, en opeens krijgen we deze brief over de schutting gegooid.”

Lees ook: Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend

„Dit is een mokerslag voor de verduurzamingsplannen”, zegt Thijs. Ook is het een bedreiging voor de economische groei in de Brainportregio, waar bedrijven als ASML, en diens toeleveranciers, snel uitdijen. Zelf zegt ASML er voor de korte termijn geen last van te hebben. Maar: „Op de middellange termijn moet dit opgelost worden als we willen blijven kunnen groeien in Veldhoven”, aldus een woordvoerder..

Wethouder Thijs is bang dat gemeenten zelf moeten gaan uitvechten welke bedrijventerreinen er wel een aansluiting krijgen of niet. „We willen hier 70.000 woningen bijbouwen. Enexis zegt dat dat geen probleem is, maar dat heb ik graag zwart op wit. Want hebben ze er ook rekening mee gehouden dat er voor al die mensen ook een nieuwe supermarkt of misschien wel een nieuw ziekenhuis bij moet komen?”

Grootschalige windprojecten

Voor extra grootschalige zon- of windprojecten is voorlopig geen ruimte op het net. De regio Eindhoven heeft al langer met congestieproblemen te maken, waardoor teruglevering aan het net lastig is. „Dat ondermijnt het draagvlak voor verduurzaming”, aldus de wethouder. De problemen met terugleveren zijn niet nieuw; vorig jaar kondigde Tennet al capaciteitsproblemen aan door de aanwas van zonneparken.

Tennet is bezig het hoogspanningsnet uit te breiden – een investering van 2 miljard euro in de komende tien jaar – om de capaciteit te verhogen. Dat proces verloopt moeizaam wegens de zoektocht naar nieuwe locaties voor hoogspanningsmasten en verdeelstations en langdurige vergunningsprocedures. Ook komen er nieuwe hoogspanningsstations in Halsteren, Boxmeer en Tilburg. Limburg krijgt ‘netversterking’ in Graetheide, Born en Lutterade.

VDL, een van de grootste industriële ondernemers in de regio, verwacht op korte termijn geen problemen. „Voor de uitbreidingen, te realiseren nieuwbouw of te verruimen netcapaciteit van zeker vijf VDL-bedrijven in Noord-Brabant en Limburg is de benodigde uitbreiding van stroomcapaciteit al toegezegd”, laat een woordvoerder weten.