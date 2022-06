‘Rond Pinksteren laait altijd enige discussie op of 2de pinksterdag niet moet worden vervangen door een nieuwe feestdag. Ben voor. En wat bindt ons nou allemaal? Idee: laten we de gemeenschappelijke taal vieren: het Nederlands”, twitterde de voorzitter van het Humanistisch Verbond en ex-D66-Kamerlid Boris van der Ham een aantal dagen geleden.

Wat een goed idee van Van der Ham. Want in onze grote steden, Amsterdam voorop, is ongemerkt een parallelle samenleving aan het ontstaan die de taal niet spreekt. Dan heb ik het niet primair over de grote groepen niet-westerse immigranten. Hoewel de integratie van velen onder hen zeker nog te wensen overlaat, spreekt de derde generatie Turken en Marokkanen (redelijk) goed Nederlands. Daarmee zijn ze tegelijk steeds meer deel gaan nemen aan onze maatschappij. Van politiek (een Turks-Nederlandse minister en staatssecretaris) tot openbaar bestuur (een Marokkaans-Nederlandse burgemeester van de op-een-na-grootste stad) tot sterk toegenomen deelname aan (hoger) onderwijs en het maatschappelijk middenveld.

De nieuwe parallelle samenleving die ik om me heen zie ontstaan, wordt gevormd door een groep die over het algemeen niet als kansarm te boek staat. Velen hebben prima banen, bijvoorbeeld in de fintech. Al is er ook een deel waarvan je je kunt afvragen hoe ze rondkomen in een dure stad als Amsterdam. Dan heb ik het over de duizenden jongeren, vaak uit (Zuid- en Midden-)Europese landen, die werken in de horeca of in winkels. Ze hebben één ding gemeen: ze spreken niet of nauwelijks Nederlands.

Geen probleem toch, ze spreken Engels, hoor ik vaak om me heen. Is het nou zo erg om je biertje in het Engels te bestellen?

Dat laatste is inderdaad geen ramp. Maar wel een probleem is dat deze groep, hoe probleemloos ze zich ook door het leven lijkt te slaan, niet meedoet aan de ‘civil society’, beter gezegd: het maatschappelijk leven. Want daarvoor is de Nederlandse taal wel een vereiste. Omdat ons parlement en onze gemeenteraden Nederlands spreken, onze kwaliteitskranten in het Nederlands zijn geschreven, bij het journaal op tv en in de ouderraad op school Nederlands wordt gesproken, net als bij VvE-vergaderingen, zwemlessen en de voetbalvereniging van zoon of dochter.

Wie het Nederlands op een basaal niveau niet machtig is, en evenmin bereid is het te leren, belandt zo in een parallelle samenleving. Je snapt weinig tot niets van het land waarin je elke dag naar je werk gaat. Je weet niet waar de verkiezingen over gaan, snapt niet wat het stikstofprobleem inhoudt en van de wachtlijsten in de Jeugdzorg heb je nog nooit gehoord. Je woont hier wel, maar je neemt niet deel. Je zit niet in het schoolbestuur, wordt geen actief lid van een politieke partij of ondernemingsraad.

Hieruit blijkt niet alleen een hartgrondige desinteresse in de samenleving waarin je jaren, zo niet je hele leven, verblijft, maar je verkleint ook je kansen in dit land aanzienlijk. Op de werkvloer bij Booking of Adyen kun je je prima redden, maar buiten je werk carrière maken is natuurlijk lastig als je de taal niet spreekt. En dat terwijl ieder bedrijf momenteel de mond vol heeft van inclusie en diversiteit, zonder door te hebben dat er een groep is van honderdduizenden mensen in dit land die ogenschijnlijk leuk meedoet, maar feitelijk buitenspel staat.

Daar zijn de expats zelf, maar wij net zo schuldig aan. Omdat we – anders dan bij niet-westerse immigranten – het accepteren dat deze groep het Nederlands niet leert. Sterker nog: we zien hun niet-integratie als een vorm van kosmopolitisme, en passen ons onmiddellijk aan zodra er op een borrel een expat aanschuift. Dan gaan we met zijn allen krampachtig Engels praten zoals ik zelfs bij mijn schoonfamilie doe, of vluchten we naar Nederlandstalig gezelschap. Want waarover moet je het hebben met iemand die niet weet wie Johan Derksen of Sigrid Kaag is?

Die nieuwe tweedeling in de samenleving wordt ook gestimuleerd door universiteiten. Met trots verkondigden de perifere universiteiten van Twente en Eindhoven aan dat ze volledig Engelstalig geworden zijn. Voor Nederlands is er geen plaats meer. De taal van de wetenschap is immers Engels. Wat deze universiteiten vergeten is dat verreweg het grootste deel van hun studenten na hun studie nooit in de wetenschap belandt, maar moet functioneren in de Nederlandstalige maatschappij. En wat deze universiteiten ook niet beseffen is wat ze de duizenden buitenlandse studenten aandoen die na hun studie in Nederland blijven hangen: verbannen naar de parallelle samenleving.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.