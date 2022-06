Stikstofbeleid in de provincies: ‘Den Haag zet de handtekening, wij moeten met het slagersmes rond'

Als een zuchtende schooljuf herhaalde VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zichzelf dinsdag maar weer. „We hebben ons huiswerk niet op orde”, zei ze in de Tweede Kamer tijdens het wekelijkse Vragenuurtje. De uitstoot van stikstof is te hoog, tast de natuur aan, en dat mag niet van de rechter. Dáárom grijpt het kabinet in – en dat zal leiden tot minder mest, minder vee, minder boeren.

Zelfs haar eigen partij, de VVD, sloot zich voorzichtig aan bij het rijtje kritische Kamerleden voor de microfoons. Wat zou de minister zeggen tegen een boer in de Gelderse Vallei, die vorige week al in NRC kon lezen dat de stikstofuitstoot in zulke gebieden met 70 tot 80 procent omlaag moet?, vroeg VVD-Kamerlid Thom van Campen. „Het is vreselijk. Een andere boodschap heb ik helemaal niet”, antwoordde Van der Wal.

Een klap

Deze vrijdag komt het kabinet met de langverwachte stikstofnormen voor gebieden, die vorige week al deels uitlekten. Het wordt een klap voor boeren die vrezen voor onteigening, voor bouwers die minder kunnen bouwen, en voor provincies die de normen moeten gaan halen. Het wordt óók een klap voor Van der Wal zelf, die veel politiek-bestuurlijke weerstand kan verwachten.

Het stikstofbeleid van het kabinet maakt de coalitiepartijen kwetsbaar, met name de VVD en het CDA. Voor de VVD – van ‘bouwen, bouwen, bouwen’ – is een strenge natuurminister geen reclame. Het CDA kan haar vaste achterban in de regio verliezen aan concurrenten, zoals de BoerBurgerBeweging. Met de Provinciale Statenverkiezingen begin volgend jaar, vinden gedeputeerden het „spannend”, zei Van der Wal.

Maar de samenwerking met de provinciale bestuurders is príma, hield ze de Tweede Kamer dinsdag voor. „We doen dit mét elkaar”, zei ze, „niet in directieve zin: ik leg op.” Wat dan als de provincies hun stikstofdoelen van het kabinet niet halen, vroeg GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet? De minister: „Als de doelen niet in zicht zijn, dan weten de provincies dat ik zal ingrijpen.”

‘Nachtmerrie’

Electoraal ligt het stikstofbeleid gevoelig, erkent VVD-Statenlid Willemien Meeuwissen uit Drenthe: „Dit helpt niet.” Meeuwissen heeft een kritische stikstofmotie ingediend voor de landelijke VVD-ledenvergadering op zaterdag, die inmiddels meer dan vierhonderd indieners zou tellen. Doel: een „zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid”.

Stikstof zet Nederland „op slot” en is een „nachtmerrie voor woningbouw, verkeer, voedselvoorziening en de energievoorziening”, staat in de motie. Het beleid zou te veel zijn gericht op modellen en „onhaalbare natuurdoelen”, en te weinig op metingen en de „sociale cohesie op het platteland”. Meeuwissen: „Je gaat niet het hele land op zijn kop halen, alleen omdat er ooit wet- en regelgeving is bedacht, die nu niet goed uitpakt.”

Andere VVD-Statenleden willen eerst de stikstofbrief van vrijdag afwachten, en zijn het in ieder geval eens met het kabinet dat er íets moet gebeuren. „Het is zoeken naar een evenwicht”, zegt fractievoorzitter Wilma Dirken van de VVD in Brabant. „De landbouw moet een boterham kunnen verdienen, aan de andere kant wil je dat mensen ergens kunnen wonen en blijven rijden.”

De VVD in Brabant wil dat het kabinet de landbouw en andere sectoren blijft betrekken bij het beleid, zegt Dirken. „Het feit dat het hier zo begon te nijpen, heeft gemaakt dat wij op provinciaal niveau al stikstofbeleid gemaakt hebben”, zegt zij. „Er zijn behoorlijk wat boeren die daadwerkelijk al stalaanpassingen hebben gedaan. Ik heb de hoop dat daarover iets zal staan in de brief van het kabinet. Die mensen hebben heel wat geïnvesteerd en krijgen er niks voor terug, dat is ook een beetje sneu.”

‘Dreigen’

Ook Gelderland is al bezig met een eigen provinciale stikstofaanpak, vertelt CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart. Het doel is 25 procent minder stikstof in 2025, onder meer door innovatie, het vrijwillig uitkopen van kalverhouderijen en verlaging van de maximumsnelheid op provinciale snelwegen. „Dan vind ik het wel heel spannend als er van 70 tot 80 procent reductie wordt gesproken, tot 100 procent op de Veluwe”, zegt Vliegenthart-Goedhart.

Die provinciale aanpak heeft draagvlak, omdat tientallen organisaties uit de regio zijn betrokken, volgens het Statenlid. Als het kabinet normen oplegt, en gaat ingrijpen als die niet worden gehaald, kan dit juist tegenwerken, denkt ze. „Het risico dat hierin zit, is dat wij als provincie het beleid van het Rijk moeten gaan uitvoeren”, zegt ze. „Ja, en als je al van tevoren gaat dreigen dan vraag ik me af hoeveel mensen dat nog samen willen gaan oppakken.”

CDA-Statenlid Jeroen Piksen uit Overijssel maakt zich ook zorgen om de regie door het Rijk rond stikstof, of klimaat en duurzame energie. „Langzamerhand heb ik het gevoel dat wij het uitvoeringsorgaan zijn geworden van de regering”, zegt hij. „Maar in feite zijn provincies eigenstandige bestuurslagen met een eigen democratische legitimiteit en eigen bevoegdheden. En die worden langzamerhand door iedere keer dit soort oekazes steeds meer ondermijnd. Ik zeg het heel plat: in Den Haag zet men de handtekening, wij moeten met het slagersmes rond.”

Het ondermijnt het draagvlak voor provinciale politiek, én het functioneren van de overheid, volgens Piksen. Stel dat het Rijk straks ingrijpt en boeren wil onteigenen, dan krijg je lange juridische procedures, schetst hij. „Dan zeggen provincies: wij gaan achterover leunen, want minister, u moet het zelf maar bekijken. Dan doe je wel afbreuk aan wat we in Nederland altijd hebben gehad. Dat bestuurslagen - Rijk, provincie en gemeenten - samenwerken.”