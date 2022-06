Schaduwteam worstelt met Wales

De wedstrijd is een half uur onderweg als Memphis Depay langs het veld verschijnt. Hij begint aan een rustige warming-up: beetje huppelen, wat met de armen zwaaien. Even later komt ook Frenkie de Jong van de bank. Misschien hebben ze het koud gekregen in Cardiff, waar Nederland speelt tegen Wales. Een andere uitleg is waarschijnlijker: bondscoach Louis Van Gaal is niet tevreden.

Van zijn belangrijkste spelers weet hij precies hoe ze presteren onder druk, zei Van Gaal vooraf. Uitstekend, was vrijdagavond tegen België (1-4) nog gebleken. En dus was het woensdagavond in en tegen Wales de beurt aan de tweede keus van Oranje om te laten zien wat ze konden. Jerdy Schouten aan de aftrap, net als Teze, Malacia, Koopmeiners, Hateboer, Lang en Weghorst. Om er maar een paar te noemen. Aanvoerder: Stefan de Vrij.

Het zal beter moeten, aanzienlijk beter, was de afdronk van een wedstrijd die pas in de slotfase ontbrandde. Nederland won met 2-1 dankzij doelpunten van Koopmeiners en Weghorst, maar kwam nauwelijks tot vloeiend aanvalsspel en oogde verdedigend bij tijd en wijle onbeholpen. En dat tegen een tegenstander – toch al geen topland – die zijn beste spelers goeddeels vrijaf had gegeven, onder wie vedette Gareth Bale. Zij piekten afgelopen zondag, toen ze WK-kwalificatie afdwongen door Oekraïne met 1-0 te verslaan. Een kwartier voor tijd kwam Bale onder luid applaus het veld in.

Flexibiliteit en vastigheden

Het duel tegen Wales vormde de tweede stop in een even korte als intensieve Nations League-tournee die vrijdagavond begon in België (1-4) en die eindigt met twee thuiswedstrijden tegen Polen (zaterdag) en opnieuw Wales (dinsdag). Van Gaal hamert er voortdurend op dat resultaten op dit moment bijzaak zijn, alles draait om de voorbereiding op het WK dat over een klein half jaar – middenin het reguliere seizoen – begint in Qatar.

Voor die tijd wil de bondscoach tenminste twee dingen bereiken die in een ideale wereld ná elkaar ter hand worden genomen, maar nu onder tijdsdruk noodgedwongen gelijktijdig moeten gebeuren. Het een is gericht op het creëren van vastigheden, het ander draait juist om flexibiliteit. Van Gaal wil zijn team vertrouwd maken met een ander systeem dan het traditionele en bij spelers geliefde 1-4-3-3.

Hij zweert bij een strijdplan met drie centrale verdedigers achterin en met opkomende backs die de hele flank bestrijken. Het Nederlands Elftal mist namelijk buitenspelers die verdedigers schrik aanjagen, vindt hij.

Het team dat speelde tegen België liet zien de aangepaste choreografie steeds beter te beheersen. Dat Van Gaal tegen Wales niettemin zijn hele ploeg omgooide, had twee redenen. Overbelasting voorkomen, een groot risico na een lang en slopend seizoen. Zeker zo belangrijk: Van Gaal wil zoveel mogelijk spelers testen nu het nog kan. „Stel dat er rond het WK veel blessures zijn”, zei Van Gaal vorige week, „dan moet ik meerdere spelers gezien hebben”. Flexibiliteit creëren dus.

Schaduwteam

En dus stond vrijdagavond het ‘schaduwteam’ aan de aftrap. Een klasse minder? Van Gaal bestreed dat. Op de training had zich een zeldzaamheid voorgedaan, herhaalde hij voortdurend in aanloop naar het duel met Wales. De reserves hadden gewonnen van de eerste keus. „Dat zegt iets over de kracht van de selectie”, zei Van Gaal. Maar, waarschuwde hij, spelen in Oranje geeft extra stress. Niet iedereen kan daarmee omgaan.

Of het stress was, gebrek aan automatismen, een tekort aan kwaliteit of een combinatie van die drie: Oranje kwam geen moment in de buurt van het niveau tegen België. De eerste helft oogde onwennig – mild uitgedrukt. Simpele passes kwamen niet aan. Gakpo, wekelijks uitblinker bij PSV, liet ballen van zijn voet springen en liep zich regelmatig vast. Doelman Flekken schoot van dichtbij zomaar tegen een tegenstander aan. Je zag Oranje-spelers vertwijfeld naar elkaar kijken: hoe hadden we het ook alweer afgesproken? De enige die geen last leek te hebben van zenuwen was Noa Lang. Tot uitgespeelde kansen kwam ook hij niet, maar de aanvaller van Club Brugge stichtte met zijn dribbels af en toe gevaar.

En Wales? Dat kwam tot een handvol halve kansen. Geen vetpot, maar net iets meer dan Oranje na 45 minuten op de balans had staan.

Vlak na rust kwam Oranje voor het eerst tot vlot en vloeiend combinatiespel. Na een handig balletje van Schouten kan Koopmeiners van dichtbij schieten. Hard, laag, in de verre hoek: 0-1. Veel inspiratie gaf het doelpunt niet. Al gauw verzandde Oranje in dezelfde slordigheid die de eerste helft zo moeilijk verteerbaar had gemaakt. De blessuretijd gaf onverwacht spektakel. Eerst kopte Norrington-Davies de gelijkmaker binnen, een minuut later maakte Wout Weghorst de winnende – ook met het hoofd.

Volgende week volgt de reprise in Rotterdam.

Nations League Groep 4 De Nations League is een Europees landentoernooi dat elke twee jaar wordt gespeeld. De sterkste zestien ploegen zijn verdeeld over vier groepen in Divisie A. De vier groepswinnaars strijden in juni 2023 om de titel. Landen die in hun groep onderaan eindigen, degraderen naar Divisie B. Het Nederlands elftal zit in groep 4, met België, Polen en Wales en speelt tegen deze landen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. Uitslagen woensdag 8 juni: Wales - Nederland 1-2 België - Polen 6-1 Stand na twee van zes speelrondes: 1. Nederland 2-6 (6-2) 2. België 2-3 (7-5) 3. Polen 2-3 (3-7) 4. Wales 2-0 (2-4) Programma zaterdag 11 juni: Nederland - Polen Wales - België