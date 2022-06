Ralph Keuning vertrekt bij Museum de Fundatie

Ralph Keuning is per direct afgetreden als directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. Dat is gebeurd „in overleg met de raad van toezicht” van het museum, hebben beide partijen dinsdagavond met een persbericht bekendgemaakt.

Keuning vertrekt vijf maanden na een onafhankelijk onderzoek over zijn gedrag als directeur. De raad van toezicht had daar opdracht toe gegeven na klachten van personeelsleden. Volgens het onderzoek was de veiligheid op de werkvloer door Keunings „sterk directieve” en „vaak ook confronterende” wijze van leidinggeven in het geding gekomen. Een betrokken mediator zei in de regionale krant De Stentor dat sprake was van „uitgemergeld personeel” en „murw geslagen werknemers”.

Excuses

Keuning bood het personeel na het onderzoek excuses aan, maar weigerde gehoor te geven aan de oproep van personeelsleden om op te stappen. Het museum benoemde in februari naast Keuning interim zakelijk directeur Rob Zuidema, belast met personeel, organisatie en middelen. Raad van toezicht-voorzitter Roger van Boxtel liet destijds weten met de extra bestuurder „de toekomst van het museum met vertrouwen” tegemoet te zien.

Keuning (60) maakte dinsdag in het persbericht bekend dat hij „ruimte wil maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum”. De kunsthistoricus, die De Fundatie vijftien jaar succesvol leidde, zegt als zelfstandig adviseur voor verschillende opdrachtgevers zijn loopbaan te zullen vervolgen. Een van zijn opdrachtgevers wordt Museum de Fundatie. Hij gaat de directie adviseren en ondersteunen, onder andere bij reeds geplande tentoonstellingen en bij fundraising.

Totdat een nieuwe directeur/bestuurder is gevonden, is interim zakelijk directeur Zuidema benoemd tot bestuurder. Hij blijft aan als „kwartiermaker”, om alvast een begin te maken met de noodzakelijke organisatieveranderingen.

Recordaantal bezoekers

Onder Keunings leiding is De Fundatie de afgelopen vijftien jaar met publieksvriendelijke tentoonstellingen enorm gegroeid. In 2015 trok het museum het recordaantal van 315.000 bezoekers. Voor zijn verdiensten voor het museum ontving Keuning onlangs voor de tweede keer de Overijsselse Cultuurprijs.

Het museum constateert in het persbericht dat „de interne organisatie niet is meegegroeid met de toegenomen bezoekersaantallen”, en dat die ontwikkeling een „wissel heeft getrokken op de medewerkers van Museum de Fundatie”. Het museum gaat op zoek naar een nieuwe directeur/bestuurder. Die krijgt als eerste opdracht zich te richten „op het creëren van een veilige en uitdagende werkomgeving”.