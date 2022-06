Pink Oculus: ‘Ik was kapot gemaakt, maar liedjes schrijven werkt helend’

Lees alles over de festivalzomer van 2022

Acht lichtbronnen cirkelen om haar heen. Ze beschijnen haar, beschermen haar, verlichten haar. De beats klinken soms duister, de viool snijdt sinister door een blauwe nevel. De band staat in een halve cirkel om zangeres Pink Oculus heen, als een extra muur tegen de buitenwereld.

Met haar lange vlechten, zwarte laarzen en zilverkleurig outfit straalt ze zelfverzekerd. Maar zo krachtig als Pink Oculus daar staat, zo klein voelde Esperanza Denswil - haar echte naam - zich de afgelopen jaren. Pas nu, na zes jaar duisternis, heeft ze eindelijk de woorden én de muziek om erover te praten.

Esperanza Denswil: „Ik zeg vaak dat Pink Oculus mijn alter ego is, zodat iedereen het begrijpt, maar het is meer. Ze is mijn higher self. Foto Andreas Terlaak

Het project met de lampen was voor het eerst te zien op Le Guess Who in 2021 en afgelopen week stond ze ermee op Holland Festival, ter promotie van haar nieuwe ep Hide. De vier nieuwe liedjes vormen de opmaat naar een zeer langverwacht album dat na de zomer zal verschijnen.

Fysiek geweld

In 2016 debuteerde de zangeres met Delicious, een sterke, eigenzinnige mix van avant-gardistische soul en hiphop. Ze maakte indruk op festivals, en er zou een mooi en vrolijk album volgen. En toen was ze, zes jaar lang, zo goed als verdwenen.

„Tot anderhalf jaar geleden zat ik in een abusive relationship, een giftige relatie. Ik treed niet in details, maar het was fysiek geweld, emotioneel en mentaal.” Dat ze er nu mee naar buiten komt, is deel van het helingsproces. En ze wil anderen laten zien dat „je vuur weer kan branden”.

„Ik zeg vaak dat Pink Oculus mijn alter ego is, zodat iedereen het begrijpt, maar het is meer. Ze is mijn higher self. Dat klinkt zweverig, maar ik ben nu eenmaal die spirituele chick. Zij is wie ik kan zijn, wie ik ook in het dagelijks leven wil zijn.”

Ik weet al mijn hele leven dat ik anders ben en anders functioneer dan de meeste mensen om me heen.

Alleen raakte Pink Oculus steeds verder van haar betere zelf verwijderd. „Ik werd aangevallen op alles wat mij mooi en bijzonder maakt. Dat waren targets. In zo’n relatie word je klein gemaakt en klein gehouden, want dat is hoe iemand je het best kan manipuleren: als je een kapotte versie van jezelf wordt.”

Het aanstaande album dat ze produceerde, getiteld Binkbeats, gaat niet alleen over wat er is gebeurd, maar over haar hele „mentale staat”. „Ik weet al mijn hele leven dat ik anders ben en anders functioneer dan de meeste mensen om me heen. Ik zit veel in mijn eigen wereld. Sinds mijn puberteit ben ik gevoelig voor depressies. Ik vind het leven best moeilijk.”

Wat dan helpt is muziek. „Je bent dan je eigen alchemist. Als ik een nummer schrijf, voel ik dat er iets verandert. Ook als ik een beat maak. Er gebeurt dan iets, iets helends.”

Kaseko

Maar zelfs die muziek viel in die giftige relatie bijna helemaal weg. Het duurde vijf jaar voor ze zich kon ontworstelen aan de greep van haar nu ex-partner. Langzaamaan kwam ze zichzelf weer onder ogen. In de geborgenheid van haar appartement, achter haar computer, ontstonden er nieuwe liedjes. Haar stem klinkt bedachtzaam, soms kwetsbaar, regelmatig vurig en boos. Ook de beats kwamen vanzelf, met tot haar eigen verbazing vaak verwijzingen naar haar Surinaamse achtergrond. „Terwijl thuis toch vaker Sam Cooke opstond dan kaseko of kawina.”

Pink Oculus: „Ik neem het mezelf kwalijk dat ik heb toegelaten dat ik zo lang liefdeloos heb geleefd.” Foto Andreas Terlaak

Het podiumspel met de acht lampen ontwikkelde ze samen met kunstenaars Boris Acket, Dennis Vanderbroeck en researcher Vincent van Velsen. „De vormgeving symboliseert mijn emotionele reis. We creëren een tempel waarin ik connect met mijn higher self. Ik wil aan mezelf laten zien dat je er doorheen kunt komen, maar ik hoop ook een ander te raken, iemand die misschien niet meer in zichzelf gelooft.”

Ze heeft nu een gezonde, leuke en fijne relatie. Ze moet er nog steeds aan wennen dat ze zichzelf kan zijn. Soms is ze bang dat anderen zien wat zij ziet. „Ik zie de schade als ik naar mezelf kijk. Dat is confronterend. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik heb toegelaten dat ik zo lang liefdeloos heb geleefd. Ik ben bezig om dat te accepteren.”

Of het niet emotioneel zwaar is op het podium? Nee, zegt ze, een beetje verrast. Juist tussen die lampen voelt ze zich sterk. Nou ja, er is dat moment dat violist Yannick Hiwat soleert. „Hij kan die pijn zo goed weergeven. Dan voel ik soms tranen. Maar als ik zing niet, dan ben ik precies wie ik wil zijn.”

Pink Oculus speelt op 24 juni op het Holland Festival en in juli op Welcome to the Village. EP: speelt op 24 juni op het Holland Festival en in juli op Welcome to the Village. EP: Hide

