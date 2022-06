Paula Rego schilderde haar angsten en demonen

Met schilderijen kan je het verleden veranderen, meende Paula Rego. Met haar werken waarin ze persoonlijke tragedies, perverse fantasie en ongemakkelijke waarheden niet uit de weg ging, is ze een van de grootheden uit de naoorlogse Britse schilderkunst. Woensdag overleed ze op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Paula Rego, geboren in Lissabon in 1935, wist op haar achtste al dat ze later schilder wilde worden. Maar opgroeiend bij haar grootouders – haar ouders woonden in Engeland in de dictatuur die Portugal toen nog was, kon ze zich niet echt ontplooien. „Portugal is geen land voor vrouwen en daarom moet je weggaan”, zei haar vader. Ze vertrok, om in Londen een kunstacademie te gaan volgen. Onderwerpen als macht, bezit en seksuele ongelijkheid die ze goed had leren kennen in Portugal en later ervoer op de Britse academie, nam ze mee in al latere haar werk.

Zoekend naar een eigen vorm met art brut, collages, Portugese sprookjes en volkskunst, toewerkend naar bijna realistische schilderijen waarin ze een wrede werkelijkheid schetst, maakte ze altijd persoonlijk of maatschappijkritisch werk. Vaak gingen die twee ook samen op.

Abortusserie

Dat is bijvoorbeeld het geval in haar abortusserie die ze in de jaren negentig maakte. Zelf had ze meerdere abortussen gehad tijdens haar opleiding – „er was geen anticonceptie, iedereen had meerdere abortussen en de mannen kon het niks schelen, die maakten je gewoon zwanger”, vertelt ze haar zoon in de documentaire Paula Rego – Secrets and Stories. Ze werden de basis voor pijnlijke, angstige taferelen van vrouwen vlak voor of nadat ze zijn geaborteerd.

Publiek op een overzicht van Paula Rego’s werk in Tate Britain, Londen, 2021 Foto Elliott Franks / eyevine

Ze maakte de serie niet alleen om haar eigen trauma’s te verwerken, maar ook omdat in Portugal abortus niet gelegaliseerd was. Bij een eerste referendum halverwege de jaren negentig waren er te weinig stemmen geweest om de wet te veranderen. Op een grote tentoonstelling in Lissabon toonde ze eind jaren negentig schilderijen en tekeningen over de wreedheid van abortus, waarbij de vrouw werd opgezadeld met schuldgevoel. Het werk werd breed opgepikt en bracht mede de verandering teweeg waar ze op had gehoopt: abortus werd gelegaliseerd in 2007.

Fantasie

In haar werk zijn veel fantasie-elementen te vinden, gebaseerd op objecten die ze in haar galerie had staan: poppen, een leren bank, een vogelverschrikker met een kale runderschedel, die ze verwerkte in portretten van levende modellen. De voorstellingen lijken realistisch, maar zijn het niet. „Het zijn een soort levensgrote kijkdozen met figuranten erin, stills uit theaterstukken die tegelijk levensecht en volkomen toneelmatig aandoen. De mensen zijn echt, de belichting is consequent, de hele setting heeft een scherpte en intensiteit die meer werkelijkheid dan droom is – en toch zijn het droomachtige scènes”, schreef Gijsbert van der Wal over haar werk naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling die een half jaar geleden te zien was in het Kunstmuseum Den Haag.

Lees ook de recensie: Paula Rego is raadselachtig maar nooit intimiderend

Ze vervormde niet alleen de nieuwe realiteit in Portugal, maar verwerkte ook haar eigen demonen en verdriet op die manier. Een ander mooi voorbeeld daarvan is The Dance, waarin ze de laatste levensfasen van haar man en schilder Victor Willing verwerkte. Hij overleed in 1988 nadat er twintig jaar eerder bij hem multiple sclerose was geconstateerd. Haar zoon, Nick Willing, moest model staan voor zijn vader en het pak en diens schoenen aantrekken. „Ze was radeloos. Maar de enige manier om het te verwerken is voor haar om te schilderen. Dus zei ze, ‘Nicky, kom, we moeten weer aan de slag’,” vertelde haar zoon in een interview met NRC, eind vorig jaar.

Lees ook dit interview: In haar atelier schept Paula Rego een eigen droomwereld

Hoewel het pas eind jaren tachtig was dat Rego haar eerste grote solo-expositie in Engeland kreeg, ontbrak het haar niet aan waardering. Vanaf ongeveer 1960 wordt ze opgepikt door galeries en kunstcritici, even buiten Lissabon heeft ze een museum dat alleen haar werk toont, de Casa das Histórias: Paula Rego. Haar schilderijen worden voor enorme bedragen geveild en deze zomer heeft ze een eigen zaal op de hoofdtentoonstelling op de Biënnale van Venetië.

„Haar overlijden is een nationaal verlies, misschien wel voor de hele wereld”, zo stelde de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa op de dag van haar overlijden.

„De angst gaat in het schilderij.” Zo vatte Rego haar eigen werk samen in de documentaire van haar zoon. Die angst veranderde niet alleen haar eigen verleden, maar dat van velen.