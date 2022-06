Overnamepoging van fietsfabrikant Accell loopt uit op felle strijd

Het leek niet mis te kunnen gaan. Het bod van de Amerikaanse investeerder KKR op fietsfabrikant Accell (onder meer Batavus, Sparta, Babboe, Koga) gold afgelopen januari volgens veel analisten als redelijk. De grote aandeelhouder Teslin was al akkoord. En maar 80 procent van de aandeelhouders zou akkoord hoeven gaan om de rest ‘uit te roken’ – minder dan de gebruikelijke 95 procent.

Maar iets meer dan vijf maanden nadat bekend werd dat KKR het beursgenoteerde Heerenveense bedrijf (3.100 werknemers) wilde kopen, is het uiterst onzeker of dit gaat lukken. De poging tot overname is uitgelopen op een venijnige strijd, waarbij een slim bedoelde aanpak van KKR averechts dreigt uit te pakken. Donderdag moet het private-equityfonds duidelijk maken hoe het verder wil gaan met de overname.

In de kern komt het erop neer dat KKR – tevens onder meer eigenaar van vakantieparkuitbater Roompot – niet genoeg aandeelhouders van Accell (omzet in 2021 1,4 miljard euro) achter het bod heeft gekregen om het bedrijf van de beurs te halen. 80 procent van de aandeelhouders was nodig om een zogenoemde uitrookprocedure te starten: daarbij kan een overname toch voltooid worden zonder dat álle aandelen zijn aangeboden aan de overnemende partij. De overige aandeelhouders kunnen dan gedwongen worden hun aandelen te verkopen.

Maar het percentage is blijven steken op 73, zo bleek vorige week. Verschillende aandeelhouders, waaronder verzekeraar ASR (dat 6 procent bezit), vinden het bod van 58 euro per aandeel toch te laag. Volgens hen staat Accell op de goed draaiende fietsmarkt veel groei te wachten de komende jaren. Maar belangrijker is misschien nog wel dat er veel onvrede bestaat over de manier waarop het overnamebod tot stand is gekomen.

De overnamepoging is in feite het gevolg van een opvallende actie van aandeelhouder en investeringsfonds Teslin uit Maarsbergen. Die partij, die 10 procent van de stukken bezit, heeft zelf KKR benaderd met de vraag of ze er geen oren naar hadden Accell over te nemen. Daarbij spraken de twee af dat Teslin aandeelhouder kon blijven.

Die gang van zaken vindt een aantal aandeelhouders niks. Het leidt tot ongelijkheid tussen de verschillende partijen die stukken bezitten, vinden zij. „Het proces deugt naar vorm en inhoud niet”, laat ASR weten in een verklaring. De verzekeraar geldt als een van de meest vocale tegenstanders van de overname, samen met het Franse investeringsfonds Monuta (7 procent).

Een paar routes

Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Donderdag moet KKR volgens het biedingsmemorandum met een update komen. Daarbij tekenen zich een paar routes af. KKR kan in theorie de overname helemaal afblazen, of accepteren dat het 73 procent van de aandelen in handen krijgt en de beursnotering laten voortbestaan. Dat zou wel pijnlijk en kostbaar zijn: immers, aan de overnamepoging is al veel geld uitgegeven, met het doel het hele bedrijf in handen te krijgen.

Bovendien heeft ook Accell zelf dan wat uit te leggen: topman Ton Anbeek heeft het van de beurs halen van het bedrijf geprezen als optie die in het belang is van het bedrijf. KKR zou meer investeren voor de lange termijn, terwijl je op de beurs nu eenmaal meer met de korte termijn bezig bent.

KKR kan in theorie ook het bod verhogen, in overleg met Teslin – hoewel het de vraag is of dat de critici van de ‘Teslin-truc’ tevredenstelt. Bovendien wees analist Martijn Den Drijver van ABN Amro Oddo in een recent stuk over de overnamepoging erop dat KKR maar zelden het eerste bod verhoogt.

Den Drijver zegt telefonisch dat hij verwacht dat KKR en Teslin ervoor zullen kiezen de aanbiedingsperiode te verlengen. „Dat kost het consortium helemaal niks, en daarmee houden ze alle opties open. Dan kijken ze na twee, vier weken nog een keer waar ze staan.” Er zijn wellicht beleggers die in eerste instantie te laat actie hebben ondernomen, van gedachte zijn veranderd of waarbij er iets praktisch is misgegaan, aldus Den Drijver.

Inmiddels lijken veel aandeelhouders ook te denken dat er uiteindelijk wel nog een overname komt. De prijs van het aandeel Accell zakte de afgelopen dagen flink in nadat bleek dat maar 73 procent van de aandeelhouders hun stukken had aangeboden. Inmiddels is de koers weer terug rond het bod van 58 euro. Toch is er in feite niet veel veranderd aan de situatie, meent Den Drijver. „Alle opties liggen bij een verlenging van de aanbiedingsperiode nog open, inclusief het scenario dat de deal niet doorgaat.”