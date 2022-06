Opnieuw slapen honderd asielzoekers in Ter Apel noodgedwongen op een stoel

Voor de tweede nacht op rij moeten zeker honderd asielzoekers de nacht doorbrengen op een stoel in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond. Zij hebben onderdak, maar slapen op stoelen in de recreatiezaal en de wachtruimte van het gebouw. Een andere groep van honderd mensen wordt woensdagavond met bussen overgebracht naar een locatie in het Groningse Zuidbroek.

In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten ook al zo’n 140 mensen op een stoel slapen, omdat voor hen geen bed meer beschikbaar was. Een woordvoerder van het COA laat woensdagavond weten dat nog wordt gezocht naar een oplossing voor de honderd asielzoekers die komende nacht geen slaapplaats hebben, maar kan niet zeggen of dit gaat lukken.

Het is al langere tijd vol in het aanmeldcentrum in Ter Apel, als gevolg van de gebrekkige doorstroom van vergunningshouders in asielzoekerscentra naar woningen. Asielzoekers in het aanmeldcentrum moeten hierdoor langer dan gebruikelijk in Ter Apel verblijven. Dinsdag zei het COA al te verwachten de komende nachten vaker een tekort aan bedden te hebben in Ter Apel.

Om de opvangcrisis te bezweren, wil het kabinet dat er minimaal vier grote opvanglocaties komen met ieder plaats voor duizend asielzoekers. Dat bleek woensdag uit een begin deze maand verstuurde brief van staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD) aan het Veiligheidsberaad, die in handen is van NOS en RTL Nieuws. Voor de grote opvang denkt het kabinet aan bijvoorbeeld sporthallen, schepen en tenten.