Na de putsch van 6 januari wacht VS nu ‘een coup in slow motion’

Je zou het soms bijna vergeten, met de loeiende inflatie en de oorlog in Oekraïne, maar anderhalf jaar geleden werd in Washington een politieke, juridische en gewelddadige aanval gepleegd op de Amerikaanse democratische rechtsstaat. Na maanden van vergeefse pogingen om via de rechter en het Congres de verkiezingszege van Joe Biden ongedaan te maken, vuurde president Donald Trump zijn aanhangers aan om de volksvertegenwoordiging onder druk te zetten op 6 januari 2021, de dag dat zij Bidens overwinning officieel zou bekrachtigen. Relschoppers bestormden het Capitool en sloegen in op de politie, met uiteindelijk vijf doden (onder wie vier agenten) als gevolg.

Om Amerikanen te herinneren aan wat zich destijds heeft afgespeeld en wie daarvoor verantwoordelijk was, organiseert de speciale onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden een korte reeks openbare hoorzittingen, waarvan donderdagavond de eerste begint. „We zullen ook enkele nieuwe feiten presenteren”, zei commissielid en Democratisch afgevaardigde Jamie Raskin deze week. „Maar we zullen vooral proberen over te brengen wat we in het afgelopen jaar hebben gevonden.” Raskin wilde niet zeggen wie de commissie zal oproepen om te getuigen op prime time, voor het oog van (bijna) alle tv-camera’s.

In de maanden tussen verkiezingsdag 3 november en 6 januari verloren Trump en zijn handlangers zestig rechtszaken over hun fraude-aantijgingen. Ze kregen onvoldoende steun in het Congres om de verkiezingsuitslag af te wijzen. Het leger wilde geen stemmachines in beslag nemen, zoals oud-generaal Mike Flynn had gesuggereerd. En de bestorming van het Capitool, vanuit het Witte Huis op tv kalm aangezien door Trump, die pas na uren zijn aanhangers beleefd vroeg te vertrekken, is uiteindelijk afgeslagen.

Maar er is geen reden opgelucht adem te halen, vinden Trumps tegenstanders. Sinds ‘6 januari’ zijn immers in tal van staten kieswetten aangenomen die zijn gebaseerd op Trumps leugens over fraude. Die wetten vergroten de mogelijkheden voor Republikeinse bestuurders om de uitslag naar hun hand te zetten. In de verkiezingscyclus die uitmondt in de midterms van november, dingen uitgesproken aanhangers van de fraude-theorie mee naar cruciale ambten als de secretary of state (op het niveau van de staten verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen) of de minister van Justitie op staatsniveau, die een onwelgevallige uitslag verdacht kan maken. De vrees van Democraten is dat dit neerkomt op een ‘staatsgreep in slow motion’, beter voorbereid dan de haastige coup die Trump na zijn nederlaag leek te willen uitvoeren.

Dat is de belangrijkste reden voor de commissie om in (waarschijnlijk) acht openbare hoorzittingen de alarmbel te luiden. Het is ook de reden dat de Republikeinse Partij de handen van het onderzoek heeft afgetrokken. Na een aanvankelijk tamelijk algemene veroordeling van de gebeurtenissen op 6 januari zijn de Republikeinse gelederen gesloten rond de oud-president, die in 2024 misschien opnieuw hun kandidaat zal zijn. Er zitten weliswaar twee Republikeinse leden in de commissie, maar die zijn paria’s in hun eigen partij geworden. De door de commissie opgeroepen Republikeinen in het Congres hebben geweigerd vrijwillig en volledig mee te werken. De ‘select committee’ wordt, net als eerder de twee impeachmentprocedures tegen Donald Trump, weggezet als een verkiezingsstunt van de Democratische Partij.

Je zou het een self-fulfilling beschuldiging kunnen noemen. Door het onderzoek te boycotten heeft de Republikeinse Partij het verdacht gemaakt. Zo kunnen zij het negeren op weg naar de Congres-verkiezingen van 8 november. En niet alleen zij, ook het weer helemaal op Trumps beweging toegesneden Fox News heeft besloten als enige grote tv-zender de hoorzittingen niet uit te zenden. „Wij bedienen onze kijkers”, was de verklaring. Dat was verfrissend eerlijk en realistisch. Onderzoek van een denktank wees dit jaar uit dat 82 procent van de Republikeinen die het meest vertrouwen op Fox News, ervan overtuigd is dat niet Biden maar Trump de verkiezingen won. Die kiezers zijn ingegraven in hun gelijk.

Toch zou het naïef zijn de Democraten géén politieke berekening toe te dichten. Niet voor niets is de laatste hoorzitting naar verluidt gepland in september, vlak voor de ‘midterms’. En om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen, heeft de commissie een ervaren tv-maker van ABC News ingehuurd. „Het moet er niet zo glad gaan uitzien als Top Gun”, zei ex-aanklager Elie Honig bij CNN. „Maar als je het publiek niet met een dwingend verhaal aan je weet te binden, raak je het kwijt.”

Vijf vragen voor de Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol Kamp-Trump Komen de presidentiële raadslieden in het vizier van de onderzoekscommissie? Trump-advocaat John Eastman Foto Getty In de weken na zijn verkiezingsnederlaag voltrok zich een grote verhuizing in het Witte Huis van Donald Trump. Mensen die hem jarenlang hadden gediend, vertrokken omdat zij niet geloofden in zijn bewering dat Joe Biden door fraude had gewonnen. In hun plaats maakten mensen hun opwachting die de president influisterden wat hij wilde horen. Dat de verkiezingen hem waren ontstolen en dat hij zich kon verzetten tegen de vreedzame machtsoverdracht. Onder hen de advocaten Rudy Giuliani en John Eastman. Deze laatste was de geestelijke vader van een plan waarbij vicepresident Pence op 6 januari 2021 moest weigeren de verkiezingsuitslag ceremonieel te bekrachtigen en eisen dat enkele staten nieuwe, pro-Trump kiesmannen mochten aanwijzen. De commissie heeft adviseurs als Mark Meadows, Peter Navarro en Mike Flynn scherp in het oog. Maar Eastman, die dinsdag van een rechter de opdracht kreeg nog eens 159 documenten aan de commissie over te dragen, zal een van de centrale figuren in de openbare verhoren zijn.

Bas Blokker Kamp-Pence Waarom weigerde de vicepresident om zich te laten evacueren van Capitol Hill? Pence-stafchef Marc Short Foto ANP Vicepresident Mike Pence zwicht op 6 januari niet voor de druk van zijn politieke baas en is bereid Bidens zege te bekrachtigen. Verraad, in de ogen van Trump-aanhangers, die scanderen dat hij opgehangen moet worden. Na een angstige vlucht naar een beveiligde kelderruimte dringt de Secret Service bij Pence aan op evacuatie. ‘Ik stap niet in die auto’, zal de vicepresident echter zeggen. Mogelijk is de commissie meer te weten gekomen over die weigering. Vreesde Pence ‘slechts’ imagoschade als de hele wereld zag hoe hij in zijn vicepresidentiële autokolonne het Capitool ontvluchtte? Of speelde er meer? Wilde hij blijven teneinde later op de dag alsnog Bidens winst officieel te maken – zoals hij rond 21.00 uur inderdaad zou doen? In dat geval twijfelde Pence blijkbaar of de Secret Service, op dat moment geleid door een Trump-loyalist, hem wel veilig in de hoofdstad zou houden. Pences topjurist Greg Jacob en stafchef Marc Short lieten zich horen door de commissie en worden mogelijk opgeroepen als openbaar getuige. Merijn de Waal Republikeinse Partij Onderneemt de commissie juridische actie tegen leden van het eigen Congres? Afgevaardigde Mo Brooks Foto AP Een van de zaken die het 6-januari-onderzoek bijzonder maken, is het feit dat de parlementaire commissie dagvaardingen naar mede-volksvertegenwoordigers heeft gestuurd om hun medewerking af te dwingen. De overgrote meerderheid van de Republikeinen in het Congres heeft zich inmiddels gecommitteerd aan de leugens van Donald Trump over verkiezingsfraude. Enkele Republikeinen hebben ook actief en vooraf geprobeerd de machtsoverdracht aan Biden te saboteren. Senator Josh Hawley, afgevaardigde Mo Brooks en anderen hebben op 6 januari 2021 formeel protest ingediend tegen de uitslagen uit enkele staten. Dat was deel van de opzet waarbij vicepresident Pence uiteindelijk de stemmen en kiesmannen moest afkeuren om de weg vrij te maken voor Trump. De commissie onderzoekt de betrokkenheid van politici. Zo wil ze weten of Huis-lid Louie Gohmert vooraf overleg heeft gevoerd met de planners van de aanval op het Capitool en of Lauren Boebert een privé-rondleiding heeft gegeven waarbij de planners het gebouw konden verkennen.

Bas Blokker De vechtjassen Welke voorbereidende rol speelden Proud Boys en andere rechtse relschoppers? Proud Boys-leider Enrique Tarrio Foto AP Enrique Tarrio heeft op zich een waterdicht alibi. De voorman van de hard-rechtse vechtjassenclub Proud Boys kón op 6 januari het Capitool nooit bestormen. Twee dagen eerder was hij in Washington opgepakt voor vandalisme en mocht hij de hoofdstad niet meer in. Toch wordt de Cubaan-Amerikaan uit Florida door justitie beschouwd als een van de voornaamste gangmakers achter de rellen. Deze week werden de al lopende tenlastelegging tegen hem uitgebreid met het zwaardere delict van opruiende samenzwering. De Proud Boys namen samen met gelijkgestemde groepen als de Oath Keepers en Three Percenters op 6 januari een prominente rol in. Reconstructies leren dat zij op meerdere momenten het voortouw namen om het geweld te laten escaleren. De commissie is zeer geïnteresseerd in hoeverre zij in de dagen en weken voorafgaand aan de rellen in contact stonden met Trumps entourage. Werd hem door Witte Huis-medewerkers of handlangers in het Congres bijvoorbeeld een presidentieel pardon beloofd mochten ze in juridische problemen raken?

Merijn de Waal De vicevoorzitter Kan Republikeins dissident Liz Cheney het onderzoek bredere steun geven? Partijdissident Liz Cheney Foto AP De 9-koppige ‘select committee’ die de rellen onderzoekt, telt slechts twee Republikeinen. Toch trekt een van hen, vicevoorzitter Liz Cheney, in haar eentje bijna net zoveel aandacht als haar zeven Democratische collega’s bij elkaar. De dochter van oud-vicepresident Dick Cheney (2001-’09) staat er op dat de volksvertegenwoordiging deze „binnenlandse terreuraanval” op zichzelf nauwgezet reconstrueert om een herhaling te voorkomen én om de schuldigen strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Cheney heeft zich hiermee tot paria gemaakt binnen de oppositiepartij, die in overgrote meerderheid achter ex-president Trump blijft staan. Haar partij werkt de commissie zoveel mogelijk tegen en ziet Liz Cheney en Adam Kinzinger als dissidenten die het onderzoek legitimiteit geven. Kinzinger treedt na de midterm-verkiezingen van november terug als Congreslid. Cheney is strijdbaarder en wil haar zetel in Wyoming juist verdedigen, maar wordt bij de Republikeinse voorverkiezingen, half augustus, uitgedaagd door een trumpist. In de peilingen leidt die vooralsnog ruim.

