De nieuwe film van David Cronenberg kreeg op het filmfestival van Cannes een staande ovatie met zes minuten applaus. Nou is dat het filmfestival waar het snobisme grenzeloos is en twee kanten uitgaat. Óf men trekt collectief de neus op, óf men is het collectief eens dat iets een meesterwerk is. Dus dat applaus (inmiddels zijn in de berichtgeving de zes minuten er tien geworden) zegt niet alles. Maar toch wel iets. Al met al ga ik op een holletje naar de bioscoop zodraCrimes of the Future (zo heet de film en dat is een mooie onheilspellende titel) in de filmladder staat.

Ik houd van de films van David Cronenberg en ik houd ervan om van ze te houden, ik excuseer me vast voor alle titels die ik nu ga spuien. Net als bij David Lynch wanen Cronenbergfans zich lid van een exclusief genootschap (dat die club heel groot is, denken ze gewoon weg). Ik ook. Ik vind zijn The Fly (horror en genetische manipulatie) zijn beste.Naked Lunch (verdovende-middelen-horror) is mijn Geheimtip. Een mede-fan is dat he-le-maal niet met me eens: hoe kan ik Crash vergeten?

De zaal wordt donker. Het doek licht op. Ik zak gretig weg in Cronenbergs stilistische hoogmoed (chic en lekker amoreel). De grens tussen mens en machine vervaagt en de film is gestoffeerd vanuit de Cronenberg-postorder-catalogus, met een bed als een nest van oud vlees, en een stoel van weke botten. Het is al met al wat tam en nu begrijp ik die staande ovatie in Cannes pas echt. Dat waren de fans die blij waren dat ze de oude Cronenberg terug hadden. Ze waren ’m een beetje kwijt aan de thriller, maar dit is weer de vertrouwde body horror.

En ik val hem nu af. Uitgerekend Cronenberg, provocateur en non-conformist, presteert het hier om, braaf volgens aftandse Hollywoodtradities, een oudere man een erotisch stel te laten vormen met een bloeiende jonge vrouw. Zonder argument, als een natuurwet. Zij moet uitvoerig naakt, terwijl hij (Viggo Mortensen) een preutse heup voor zijn 63-jarige slakje mag. Ik heb hier zo genoeg van. Ik wil dit niet meer. Wegwezen!

En val me nu niet lastig met je-mag-tegenwoordig-ook-niks-meer. Geeuw. In kunst mag zo veel, maar de vraag is waarom zou je dit nog willen? Erotiek en liefde floreren zónder de verroeste mythe van de vrouw als een meisje met de man als haar vaderlijke geliefde.

Ga liever naar Utrecht, naar het opwindende installatie-festival Come Alive (it’s about sex, stupid!). Een wirwar aan kunstenaars toont wat sensuele verbeelding vermag en poneert een vanzelfsprekend inclusieve wereld. Over seks gaat het, en alles kan, alles gebeurt, van de borsten van fotografe Sophie Calle tot de dansende worsten van installatiekunstenaar Oscar Peters en een tapijt van warme siliconenvingers (Laura A Dima). En o ja, exit through the clit shop. Alleen de fantasieën waarvan ook hetero-mannen niet meer weten waarom ze die zouden moeten dromen, die zijn overgeslagen.