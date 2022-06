Margreet wacht al bijna een jaar op een nieuwe hulphond – gelukkig heeft ze Hanne nog

Er valt weleens wat thuis, bij Margreet Westra. Haar huistelefoon zeker één keer per dag – het klepje van de batterijen is al lang geleden afgebroken en daaromheen zit nu tape gebonden. Een lepel valt ook geregeld. De afstandsbediening. Haar arm.

Haar arm valt zeker tien keer per dag. Als die van de leuning van de rolstoel valt, tijdens een dutje of bij het wegleggen van de iPad, moet ze hem weer zien op te tillen. Met haar vingers maakt ze dan een trappetje, duim eerst, waarmee ze langs de zijkant van haar rolstoel als een bergbeklimmer de weg omhoog zoekt. Kan zo tien minuten duren, gevoelsmatig.

En het is niet érg, ze is geen klager. Wel vervelend. Zeker omdat ze voorheen Hanne had, haar assistentiehond die de arm met één sprong terug op de leuning wist te leggen. Maar Hanne raakte vorige zomer zelf hulpbehoevend. Westra (65) merkte het toen Hanne bij wandelingetjes in de buurt, in Purmerend, struikelde over haar voorpoot. Waaróm, dacht ze. Op straat lag niks. Na onderzoek bleek dat de hond versleten heupen had. Springen om het licht aan te doen mag niet meer, net als achteruit lopen. Per direct afgekeurd, was de conclusie. Dat was in september 2021 en sindsdien wacht Margreet Westra op een nieuwe hulphond.

Bananen pellen, de was doen, flesje cola openen, jas uittrekken: onvoorstelbaar wat een hulphond kan. Zeventig handelingen kun je ze aanleren, en dat zijn alleen nog maar de adl-honden, bedoeld voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Daarnaast heb je de blindengeleidehonden en signaalhonden, die hun dove baasje helpen met de wekker. Je hebt epilepsiehonden die alarm slaan als ze bij hun eigenaar een attack voelen aankomen. Je hebt anorexiahonden en PTSS-honden die het gedrag van hun baasje spiegelen, hun een vertrouwd gevoel geven.

Lees ook: Deze honden zijn veel meer dan een huisdier

Buddytrainingen

Na de vraag is ook het aanbod flink toegenomen. Had je vroeger alleen de geleidehonden van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), opgericht in 1935 voor blindenassistentie, nu zijn er overal hondenscholen die buddytrainingen verzorgen, therapiesessies organiseren en pups opleiden tot assistent.

Maar wie zo’n hond wil, wacht al gauw maanden tot jaren. Vanwege de wachtlijsten in de zorg – vaak duurt het een poos voordat je de juiste indicatie hebt – en de hondenschaarste. Zeker in coronatijd, toen iederéén een pup in huis nam en het voor opleidingsinstituten moeilijker werd geschikte honden te vinden. Zelfs Stichting Hulphond Nederland, die goeie contacten heeft met externe fokkers, kreeg het niet altijd voor elkaar. Sindsdien richt ze zich steeds meer op eigen fok.

Wie zo’n hond wil, wacht al gauw maanden tot jaren. Door de wachtlijsten in de zorg en door de hondenschaarste

Margreet Westra kreeg haar assistentiehond in 2016 van het KNGF. 18 juli, ze weet het nog precies. Het was één van die „overgangsmomenten” die je als patiënt met een progressieve spieraandoening ervaart. De eerste is wanneer je de diagnose krijgt. Tien jaar oud was ze toen de juf op school vertelde dat na de lunchpauze het schoolzwemmen begon. De paniekreactie die het vooruitzicht van zwemmen teweegbracht, thuis in de pauze, was zo onnatuurlijk dat haar moeder gelijk de arts inschakelde. Na onderzoek viel de term Limb-girdle – een spierziekte.

Zo’n overgangsmoment was er ook toen ze als puber iemands hulp moest vragen omdat ze niet meer zelfstandig kon opstaan uit een stoel. En als eind twintiger, toen ze eerst met een bezempje en later met een stok ging lopen omdat ze haar been de drempel niet over kreeg. En als dertiger, toen ze voor buiten een scootmobiel kreeg. En als veertiger, een elektrische rolstoel, óók voor binnen.

En telkens zijn dat de lastigste momenten van je ziekte, want je geeft je over aan de volgende fase en weet: er is geen weg meer terug. Al is het gekke, weet ze nu, dat zo’n besluit ook bevrijdend werkt – in een rolstoel met de wind door je haar, had ik veel eerder moeten doen!

De komst van Hanne was ook één van die overgangsmomenten, en veruit de meest vreugdevolle. Margreet Westra is gek op dieren en het is gewoon heel fijn als een hond je helpt. Hanne had gelijk de lichtknopjes in huis gevonden en ze haalde ook de was uit de machine. Kop erin, trekken, uitschudden en Westra hing het op. Teamwork. Heerlijk. Nog los van alle aandacht die je krijgt. Lekker aaien thuis, altijd iemand bij je. En dan de leuke gesprekken met mensen van allerlei komaf die je op straat voert over je hond. Westra heeft een druk leven. Ze zingt als sopraan in twee, oh nee, drie, nee, víér koren, laatst organiseerde ze nog een benefietavond voor Oekraïne. Ze rijdt met haar elektrische rolstoel zo’n 3.000 kilometer per jaar en dan is het heerlijk als er de hele tijd zo’n vrolijk dier naast je draaft.

Animatie Myrthe van Heerwaarden

Karakters moeten passen

Een klik, die moet er wel zijn tussen hond en mens. Karakters moeten passen. Zo plaatst een hondenschool een hond met hoog energieniveau niet bij een cliënt die moeite heeft met uitlaten. Je trekt een hulphond niet zomaar van de plank, er gaat een matchingsproces aan vooraf – ook dat verklaart de wachtlijst.

En je weet nooit óf een hond geschikt is voor het werk. Labradors en golden retrievers hebben werklust, poedels zijn slim. Als je beide rassen kruist krijg je slimme, dienstbare labradoodles. Dan nog: de opleiding duurt twee jaar en sommige pups blijken halverwege te speels, weinig leerbaar of fysiek ongeschikt. KNGF heeft nu 177 pups in opleiding – ondergebracht bij pleeggezinnen, waar ze de basis leren.

Bij het wachten speelt soms geld een rol. De opleiding van één hond kost ruim 40.000 euro – voor training, verzorging en begeleiding van de cliënt – en niet alle type hulphonden worden door de verzekeraar vergoed. Blindengeleidehonden en assistentiehonden voor de helft, andere type hulphonden niet. De grotere opleidingsinstituten, zoals KNGF en Stichting Hulphond Nederland, hebben sponsoren die de onverzekerde kosten betalen. Wie op de wachtlijst staat bij kleinere organisaties moet soms zelf de portemonnee trekken. Op gofundme.com staan tientallen oproepen van mensen, veelal jonge vrouwen, op zoek naar sponsoren voor de aanschaf van een PTSS-hond.

Hoeveel wachtenden op een hulphond Nederland telt, is moeilijk te zeggen – landelijke cijfers ontbreken. Bij het KNGF wachten nu zo’n veertien cliënten op een assistentiehond en 34 op een buddyhond. Stichting Hulphond Nederland telt 23 wachtenden op een assistentiehond. Deze cliënten wachten gemiddeld zo’n negen maanden. Sommigen wachten op hun eerste hond, bij anderen is de hond met pensioen – verplicht met tien jaar – of zoals bij Margreet Westra plots uitgevallen.

Hanne was zeven toen ze vorige zomer met vervroegd pensioen ging vanwege een heupprobleem. „Vanaf nu draaien we de rollen om”, zei Westra tegen Hanne. „Ik word jouw hulpmens, jij wordt mijn huishond.” Westra heeft Hanne gehouden en geeft haar dagelijks pillen. Ze probeert haar hond zoveel mogelijk te ontzien en ook Hanne doet het rustiger aan. Ze vraagt vaker zelf aandacht – alsof Hanne doorheeft dat ze nu met pensioen is.

Op proef

Het KNGF zoekt voor Westra een nieuwe hond. Dat is niet zo simpel want de hond moet niet alleen passen bij Westra, maar óók bij Hanne. De wachttijd kan een jaar duren, hoorde ze van de hondenbegeleiding. Misschien nog langer. Ze heeft nog geen nieuwe hond op proef gehad.

Ze kan erover klagen, maar zo zit Westra niet in elkaar. Je lot accepteren en zelf iets van het leven maken, dat is wat je van een spierziekte leert. Stond ze bij de apotheek eens voor een nummertjes-apparaat en met haar vingers voelde ze het velletje al, ze kon er alleen nét geen grip op krijgen. Kwam er een meneer aanlopen die het nummertje uit het apparaat trok. „Voor mij”, dacht ze nog, maar hij liep er zo mee weg. Een medewerker achter de balie werd witheet, Westra dacht alleen: blijven lachen, hij doet het vast niet bewust.

Sluit je ogen niet voor je ziekte, zei haar man altijd, maar staar je er ook niet blind op. Als ze ziet hoe sommige mensen óveral een probleem van maken. Woedend over wachten in de rij op Schiphol, voor de kaasboer in het winkelcentrum om de hoek – „U gaat voor mijn beurt!”. Mensen in Oekraïne, díé hebben een probleem.

Het idee van een nieuwe hond, Margreet Westra was er lange tijd ook zelf niet aan toe. Maar om het wachten te veraangenamen bekijkt ze nu geregeld de site van het KNGF, waar je elke maand fotootjes van nieuwe pups op de hondenschool vindt. ‘Oh, die is leuk! En die!’, zegt ze dan tegen vriendinnen. Want wachten kan, in haar geval dan, ook voorpret zijn.