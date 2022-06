Leuker dan Frans: op school serieus praten over seks

O, die Sekszusjes. Krista en Marcelle Arriëns. Bekend van hun filmpjes voor het YouTube-kanaal van de VPRO waarin ze naar hartelust piemels en vagina’s knipten, plakten, kleiden en tekenden. Onderwijl voerden ze zusjes-gesprekken over schaamhaar, standjes en speeltjes. Ze belden met ex-vriendjes, soms een deskundige, en ze legden wat ze uit eigen ervaring niet wisten voor aan een panel jongens. Aan bod kwam alles wat belangrijk is om van elkaar te weten, maar wat vrijwel niemand openlijk bespreekt – zelfs zusjes niet.

Na hun online-serie kunstwerkjes van een kwartier maken de zusjes nu een programma van langere lengte voor televisie. Dinsdagavond was het de eerste keer voor Naakt voor de klas met de Sekszusjes. Met een auto vol attributen rijden ze voor bij scholengemeenschap CSB in het Amsterdamse Buitenveldert en de schooldirecteur (meneer Langstraat) geeft hun zijn eigen kamer om de lessen voor te bereiden. Want dat is het plan. Een keertje klassikaal een banaan een condoom omdoen, dat is geen seksuele voorlichting, zeggen zij. Maar vijftien jaar later – de zusjes zijn begin dertig – leren kinderen op school niet veel meer dan zij op die leeftijd.

Basale dingen

De komst van de zusjes is vooraf aangekondigd op school, en in de eerste pauze gaan ze eerst maar eens naar de aula om af te tasten wat leerlingen tussen de 12 en de 18, van vmbo tot vwo, over seks willen weten. Vrij basale dingen, zo blijkt.

„Hoe gaat zoenen met de tong?” en „Hoe past een piemel in een vagina?”. Het meisje van 14 dat die vraag stelt, vertelt ook over een Fris-feest waar ze was met haar vriendin van 16. En die werd „twintig keer op haar kont” geslagen door wildvreemde jongens. Hoe ze dat vonden? Ja, vervelend. „Maar het hoort er wel bij.” Dat kunnen alleen pubers, kinderlijk en vroegwijs doen in drie zinnen.

Voor Krista en Marcelle voor het eerst de klas ingaan krijgen ze nog tips van de docenten: rustig worden, relaxed blijven, zeggen wat je wel en niet wil, ontspannen en vooral: proberen te genieten.

In het lokaal wordt besmuikt gegiecheld. Niet erg, want zelf kleuren de zusjes soms ook rood tot in hun bloesje en ze slaan hun hand voor de mond als ze een ‘vies’ woord horen. Alle kinderen, met en zonder sekservaring, doen en denken serieus mee, en geven na afloop direct een beoordeling van de les. „Veel leuker dan Frans.” Na de les verschijnen ze alleen of in duo’s voor de camera en zeggen zonder enige gêne zulke verstandige dingen, daar kan geen seksuoloog tegenop.

De gymdocent laat zijn les over aan de zusjes en zij vertellen de klas over hun eerste keer. Marcelle was 14 en het was in een tent. Krista was ook 14 en het gebeurde op een bankje buiten. Feilloos leggen de leerlingen de vinger op de juiste plek. Waar Marcelle ‘het’ deed om het gedaan te hebben, was het voor Krista een weloverwogen wens.

Moeder

En dan moet de allermooiste scène nog komen. Die waarin één leerling van veertien thuis op de bank voor het eerst met haar moeder praat over háár eerste keer. Ze doen het zo voorzichtig, zo liefdevol en zo intiem, dat het een cadeautje is dat wij mogen meekijken. De moeder, zelf sinds een jaar of acht biologiedocent, vindt „het onderwerp” aanvankelijk „heel lastig”. „Ik raak ervan in de war.” Wil haar dochter dit allemaal wel van haar horen? Die wil dat best. Moeder geeft zich, geholpen door de zusjes, stukje bij beetje bloot. En na afloop zegt ze: „Ik vond het verbazingwekkend leuk en bijzonder om te doen.”

Serieus werk maken van praten over seks. De zusjes kunnen dat.