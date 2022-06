Koerdische parlementariër lijkt lot Zweden te bepalen

De Zweedse regering overleefde dinsdag een vertrouwensstemming dankzij Amineh Kakabaveh, een onafhankelijke, linkse parlementariër van Iraans-Koerdische afkomst. Deze ‘politieke wilde’, zoals de Zweedse pers haar noemt, werkt als een rode lap op een stier bij de Turkse president Erdogan. Want in haar jeugd vocht ze voor een Koerdische strijdgroep. En sinds ze in 2008 werd gekozen in het Zweedse parlement, ontpopte ze zich tot een fervent criticus van Erdogan.

De uitkomst van de vertrouwensstemming onderstreept de opmerkelijke deal die aan de basis ligt van de Zweedse minderheidsregering van de sociaaldemocratische premier Magdalena Andersson. Kakabaveh hielp Andersson eind vorig jaar aan de macht in ruil voor meer Zweedse steun voor de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG. Kakabaveh noemt de YPG „vrijheidsstrijders”. Maar volgens de Turkse regering gaat het om het Syrische filiaal van de Turks-Koerdische terreurbeweging PKK.

Dankzij de deal is Kakabaveh een groot struikelblok geworden voor de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Want Turkije blokkeert hun toetreding met een veto omdat met name Zweden te welwillend zou staan ten opzichte van de YPG. Erdogan eist dat Zweden zijn banden met de YPG verbreekt en de groep bestempelt als een „terroristische organisatie”, zijn steun voor de autonome Koerdische regio in Noord-Syrië stopzet, diverse ‘terroristen’ uitlevert, en zijn wapenembargo tegen Turkije beëindigt.

Maar niets wijst erop dat Turkije zijn veto zal intrekken voorafgaand aan de NAVO-top eind deze maand in Madrid, waar het bondgenootschap eenheid wil uitstralen en de toetreding van nieuwe leden had willen vieren. Want behalve de beëindiging van de wapenboycot zijn de Turkse eisen voor Zweden volstrekt onhaalbaar, zegt de Turkse journalist en Koerden-kenner Cengiz Candar, die in Zweden woont en is verbonden aan het Zweedse Instituut voor Internationale Betrekkingen in Stockholm.

‘Belachelijke eisen’

„Sommige Turkse eisen zijn ronduit belachelijk”, zegt Candar. „Neem de uitlevering van 28 of 33 vermeende terroristen – het aantal verandert telkens. In de Turkse pers werden enkele namen genoemd. Maar sommigen van hen zijn niet eens meer in leven. Bovendien hanteren liberale democratieën als Zweden en Finland een heel andere definitie van ‘terrorisme’ dan een autoritair land als Turkije. Ze kunnen niet zo maar hun wetgeving aanpassen om tegemoet te komen aan de Turkse eisen.”

Dat is ook waar Kakabaveh op wees tijdens het debat van dinsdag in het Zweedse parlement. Ze uitte felle kritiek op Erdogan voor zijn blokkade van de Zweedse toetreding tot de NAVO en verweet hem Stockholm onder druk te zetten om de vrijheid van meningsuiting en vergadering in Zweden aan te passen. „De Zweedse wetten worden in deze kamer bepaald, niet in Ankara”, stelde ze. „Wij steunen de Koerden. En de leden van hun organisaties die naar Zweden komen zijn geen terroristen.”

De kwestie wordt met argusogen gevolgd door de grote Koerdische gemeenschap in Zweden, een belangrijke kiezersgroep voor de sociaaldemocratische partij, die sinds 2014 aan de macht is. Dit maakt de onderhandelingspositie van premier Andersson niet makkelijker. „De Koerden hebben duidelijk hun grenzen aangegeven”, zegt Candar. „Als de premier haar banden met de YPG verbreekt, kan ze hun steun vergeten bij de parlementsverkiezingen die gepland zijn over drie maanden.”

Verkiezingen in Turkije

In Turkije spelen electorale overwegingen ook een rol bij de harde opstelling van Erdogan. Want volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. „Erdogan plaatst Turkije in het hart van het internationale debat op het moment dat de Europese veiligheidsarchitectuur wordt herzien als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne”, zegt Candar. „Zo kan hij zich presenteren als leider die de hele wereld trotseert om de nationale veiligheid van Turkije te verdedigen.”

Volgens Erdogan heeft Turkije legitieme zorgen over zijn nationale veiligheid, waar in de NAVO te weinig rekening mee wordt gehouden. Daarom wil hij dat Zweden en Finland eerst hun banden verbreken met de YPG voordat ze toetreden tot de alliantie. Candar: „De Turkse samenleving is vrij nationalistisch. Als je begint over veiligheid en de PKK, en dreigt met een nieuwe militaire operatie in Noord-Syrië, dan zwijgt de oppositie om nationalistische kiezers niet van zich te vervreemden.”.

De halsstarrige Turkse opstelling binnen de NAVO is volgens Candar ook een manier om in het gevlij te komen bij de Russische president Poetin. Want Erdogan heeft zijn toestemming nodig voor een nieuw offensief in Noord-Syrië. Vorige week belde hijhierover met Poetin, maar ze zitten nog niet op één lijn. Toch zou het Candar niet verbazen als Poetin uiteindelijk wel toestemming geeft. „Want de Turkse rol van stoorzender binnen de NAVO is voor hem waardevoller dan wat dan ook.”

