Klimaatplannen Brussel lopen vertraging op door dwarsliggen Europees Parlement

Bijna een jaar na de presentatie ervan dreigen de klimaatplannen van de Europese Commissie vertraging op te lopen. Verrassend genoeg zijn het dit keer niet onwillige lidstaten die obstakels opwerpen, maar juist het meestal ambitieuze Europees Parlement. Weerstand tegen het extra belasten van Europese industrie en burgers, nu prijsstijgingen een steeds belangrijker politiek thema worden, hindert ook het EP bij het innemen van een ferme klimaatpositie.

Woensdag liep een stemming over herziening van het emissiehandelssystem (ETS) in Straatsburg uit op een chaos. Het ETS, dat een prijs zet op de uitstoot van CO 2 , is te zien als de ruggengraat van de ‘Green Deal’ van Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat).

Door dat reeds bestaande systeem steeds verder aan te scherpen en uit te breiden naar nieuwe sectoren, wil Brussel de regie houden over de voorgenomen emissiereductie met 55 procent in 2030. Maar juist over het ETS bleken de posities woensdag na een jaar praten nog zo ver uiteen te liggen, dat een geplande gezamenlijke positie van het EP onverwacht van tafel ging.

‘Zwak compromis’

Nadat een meerderheid van de Europarlementariërs eerst akkoord ging met amendementen die de industrie meer tijd geven voor vergroening, stemden sociaaldemocraten en groenen voor het terugtrekken van het complete wetsvoorstel. Hun argument: beter geen voorstel dan een slecht voorstel. „Ik neem de klimaatwet heel serieus en daarom stem ik niet in met dit zwakke compromis”, aldus PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim. Gevolg is dat de interne onderhandelingen opnieuw gevoerd moeten worden. De Duitse christendemocraat Peter Liese sprak van een „schande” en een „slechte dag in het Europarlement”.

Het betekent hoe dan ook uitstel – voor wetgeving die al de komende jaren voor forse emissiereductie zou moeten gaan zorgen. En omdat het ETS zo cruciaal is voor de Green Deal werden woensdag ook andere klimaatplannen, waaronder een koolstofheffing op import, terug naar de tekentafel gestuurd.

Critici vrezen dat een snel EU-akkoord over het klimaatpakket nu op losse schroeven staat én de positie van het EP ten aanzien van lidstaten daarbij is verzwakt. Het laat zien dat van de ‘pro-klimaatmeerderheid’ in het Europees Parlement waar Timmermans veel van verwachtte, weinig meer over is. Sociaaldemocraten en christendemocraten maakten elkaar woensdag felle verwijten over het ‘saboteren’ van de klimaatstemming.

Heffing op brandstof

Daarbij komt nog dat waar de partijen het wél over eens zijn Timmermans ook zorgen baart. Waar in het voorstel van de Eurocommissaris ook benzine en de verwarming van huizen extra wordt belast, wil het EP juist voorkomen dat het ETS burgers gaat raken. Een van de redenen: de reeds fors gestegen energieprijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tijdens een debat dinsdag riep Timmermans Europarlementariërs nog met klem op de nieuwe heffing op transport en verwarming níet uit zijn plannen te schrappen.

Op een ander gebied schaarden Europarlementariërs zich woensdag overigens wel achter de klimaatplannen van de Commissie: het uitfaseren van de brandstofmotor in personenauto’s. Als het aan het EP ligt, worden na 2035 alleen nog uitstootvrije auto’s verkocht.