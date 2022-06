‘Kabinet wil vier grote asiellocaties die elk 1.000 mensen kunnen opvangen’

Het kabinet wil dat er minimaal vier grote opvanglocaties komen voor asielzoekers, die ieder zeker duizend mensen kunnen opvangen. Dat melden de NOS en RTL Nieuws woensdag, die een brief inzagen die staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD) begin deze maand heeft gestuurd aan het Veiligheidsberaad, waarin 25 burgemeesters samenkomen. Voor de grote opvang denkt het kabinet aan bijvoorbeeld sporthallen, schepen en tenten. Deze plekken zouden een oplossing moeten bieden voor de problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar de afgelopen weken meermaals tientallen mensen op stoelen moesten slapen vanwege een tekort aan bedden.

In de brief aan het Veiligheidsberaad zou Van der Burg schrijven dat de opvang van asielzoekers „in een crisissituatie” verkeert. Hij heeft gemeenten - die opvangplekken voor asielzoekers moeten regelen - al vaker opgeroepen meer bedden beschikbaar te stellen. Met de vierduizend vluchtelingen die volgens dit plan kunnen worden opgevangen, wil de staatssecretaris „een serieuze buffer” creëren. „Ze zijn nadrukkelijk tijdelijk, en zijn een aanvulling op de bestaande instrumenten.”

‘Verlichting’

Het is niet duidelijk of, en zo ja waar, het kabinet momenteel al dergelijke opvangplekken in gedachte heeft. „Deze inventarisatie en gesprekken zijn thans gaande en voorbereidingen worden getroffen”, zo schrijft Van der Burg in zijn brief. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie & Veiligheid laat woensdag weten „geen mededelingen” te doen over de gesprekken met gemeenten, maar bevestigt dat het kabinet kijkt naar „grootschaliger opvanglocaties” die met name in Ter Apel „voor verlichting” moeten zorgen. Het Veiligheidsberaad is dinsdagavond bijeengekomen, maar een woordvoerder zegt dat het niet over de grootschalige locaties ging.

Het opvangen van grote groepen asielzoekers ligt bij veel gemeenten gevoelig. Ze vrezen voor overlast vergelijkbaar met die in Ter Apel en het opvangen van asielzoekers is niet altijd populair bij inwoners. Het kabinet wil noodwetgeving invoeren om gemeenten die opvang weigeren daartoe alsnog te dwingen, maar naar verwachting is zo’n wet er niet op korte termijn.

Om gemeenten tegemoet te komen, zo schrijft Van der Burg aan het Veiligheidsberaad, krijgen degenen die een grote opvanglocatie regelen „een serieuze tegenprestatie”, financieel dan wel materieel. Wat dit precies inhoudt, is niet bekend.

