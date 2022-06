Anouk: ‘Ik kan opeens twijfelen: ben ik nog wel relevant genoeg?’

Híj hoopte op een grote bruiloft voor veel familie en vrienden. Zíj, inmiddels toe aan haar derde huwelijk, dacht: och, moet dat? En ineens kwam dat grapje eruit: of ze niet tijdens haar grote concert op het Malieveld (aanstaande zaterdag) konden trouwen? Een ja-woord voor 40.000 mensen, in haar geboortestad Den Haag. Even spannend als vrolijk makend. Ja toch, lacht zangeres Anouk.

Maar heel eerlijk, toen de vergunning van de gemeente nog door moest komen, hoopte ze ergens toch dat het af zou ketsen. Want wát een heisa en geregel binnen een paar weken. En hoe moet je zo’n bruiloft invoegen in de muziek? Legt ze het concert stil? En kan ze erna nog gewoon nummers spelen?

Het zal, trekt Anouk haar schouders op, rommelig gaan. Maar goed, ze heeft „de knop om gezet”, ze trouwt op het Malieveld. En als beloofd aan verloofde Dominique Schemmekes gaat ze zijn achternaam dragen. Het bruiloftsconcert - „mijn ‘bruicert’ of hoe noemen we dit” – is de viering van haar relatie met de sportcoach die haar rust bracht, die een sparringpartner werd na jaren van solo-ouderschap en haar vertrouwen in „überhaupt mensen” herstelde, na een periode van bedrog en verlies. En die haar moeder maakte van haar zesde kind, dochter Jelizah. Dat daarnaast iedereen, ook haar hardcore fans van het eerste uur erbij zijn als ze trouwen, vindt de zangeres bijzonder. „Met sommige fans lopen levensverhalen gelijk op.”

Extra groente

Groene wanden, een ruime, strak witte keuken. Terwijl ze de ene zoon zijn kleding aanreikt en een andere, gamende zoon opdraagt zijn kamer nou eens op te ruimen („kom op man, tis hier geen hotel he” – knipoog naar mij), wandelt Anouk (47), tegenwoordig met edgy kortgeschoren haar, door haar splitlevel huis in Haarlem. Het is bijpraten per video. De niet fitte interviewer blijft maar beter uit haar buurt in de aanloop naar haar grote concert. Niet dat de astmatische zangeres nog altijd zo angstig is voor het virus als aan het begin van de coronacrisis – ze zonderde zich uit voorzorg bijna een jaar af van haar gezin. „Wie weet hoe het is om weinig lucht te krijgen, wist: dat moet je écht niet krijgen.” Maar voorzichtig blijft ze, ondanks haar vertrouwen in de vaccinaties en boosters.

Sowieso staat de zangeres op het punt zich weer even helemaal terug te trekken – een vaste gewoonte voor grote concerten. Naar een hotel, niet praten, veel slapen, extra groente plus veel gember. Even goed voor zichzelf zorgen, „juist omdat ik niet veel optreed”.

De stress vooraf aan shows vind ik nooit prettig, zegt ze. „Sommige mensen leven voor optredens. Ik heb dat niet. Ik verlang niet naar applaus en ik heb zenuwen. Maar als ik er eenmaal sta, het geluid is goed en mijn band gaat lekker, krijg ik er wel plezier in.”

Selectief

De coronastilte was lang, maar het speelvuur staat bij de zangeres al langer op een laag pitje. Ze windt er nooit doekjes om. Optredens betekenen inkomsten en ze is selectief. „Ik ben blij dat ik nu weer kan optreden nu de inkomsten met het stoppen van The Voice voor de helft zijn weggevallen en ik een paar jaar geen shows had. Zeker met studerende kinderen. Maar het is niet zo dat ik nu ineens zestig shows per jaar ga geven. Ik kán dat gewoon niet joh, ik wil thuis zijn bij mijn kinderen. Drie zijn er nog heel jong. Ik voel me geen rockster. Ik ben een huismoeder die een paar keer per jaar haar huis uitkomt om te zingen. Als ik genoeg geld had kunnen verdienen met alleen schrijven, produceren en platen maken, had ik dat gedaan.”

Als rockster ‘in de kantlijn’ blijft ze onverminderd populair. Het is 26 jaar sinds de doorbraak op haar 22e (‘Nobody’s Wife’) en tot haar verbazing „blijven de mensen nog komen”. Twintig albums bracht ze uit, van robuuste, uitbundige rock, liedjes in een sluier van blues of pompende soul tot ingetogen melancholiek werk, zoals op het gelaagde Sad Singalong Songs (2013) in orkestrale arrangementen. Onverwacht was haar voorlaatste Wen D’r Maar Aan (2018) in het Nederlands. Op haar meeste recente Trails of Fails, een mini-album met slechts zeven nummers in verhalende singer-songwriter stijl, houdt ze het klein, met in gevoel dobberende woorden.

Dagje ouder

De show op het Malieveld (zeg ruim twee keer de Ziggo Dome) zal zijn voor 40.000 mensen. Ze doet zo’n tien optredens dit jaar, waaronder een aantal uitgestelde festivalboekingen. In april zong ze al op het Startschotgala, op het terrein van Zwarte Cross, en op Paaspop. Wennen wel, vond ze. „Dat zijn qua geluid niet de makkelijkste optredens.” En het voelt anders, vervolgt ze. „Ik voel me een dagje ouder worden. Die jonge kids komen op zo’n festival ook voor andere bands. Sta ik ineens te twijfelen of ze me wel leuk gaan vinden. Ben ik wel relevant genoeg?”

Is ze eenmaal bezig, dan vergeet ze alles. Live is ze op haar best als ze nummers bluesy improviserend uitbouwt met gewogen klanken. Het is altijd genieten van de schurende uithalen van de zangeres als ze zich laat gaan. „Als ik me afsluit, heb ik geen publiek nodig. Of het nu de studio is of op het podium, ik geef evenveel. Ik kick op muzikaliteit, daar ga ik hard op. Zoals het drummen van Martijn Vink. Hij is zo belachelijk goed, zo divers en smaakvol. Wij hebben een goeie connectie tijdens het spelen. Hij reageert op mijn zang, of gaat mee, wat te gek is. Hij let op en sorteert alvast voor. Mijn hele band heeft aan een blik genoeg trouwens. Zij merken het als ik niet goed in mijn vel zit, of als ik meer tijd nodig heb. Niemand staat te egotrippen voor het publiek.”

Zet haar met haar band in een ruimte „en het gebeurt gewoon”. Repeteren? Saai. „Daar geloof ik niet in. Ik hoorde dat de Stones dat nu alweer deden. Dan ben je al zestig jaar samen. Why? Kappen joh. Op routine slaat alles plat en dood. Dat hoor je meteen.”

Hits

Het moet al zeker een jaar of tien zijn dat ze voelt dat ze er niet meer in zit voor de hits. Ze denkt even na. Misschien sinds haar meeslepende Songfestival-ballade ‘Birds’ – al was dat een onverwacht succes. Resoluut: „Hits, wat zeggen die nou? Dat geeft me geen voldoening meer. Dan kom ik niet op het muzikale level waar ik wil zijn. Ik ben nu 47. Dat is allemaal leuk geweest. De nieuwe generatie is aan de beurt.”

Ze zegt dat ze gelooft in „bloody mooie” liedjes. Als componist Martin Gjerstad uit Zweden overkomt om liedjes te schrijven gaat hij meestentijds gewoon zitten spelen en haakt zij in. Ze heeft net een stapel nieuwe liedjes geschreven waarmee ze flink wil uitpakken. „Ik laat nu arrangementen maken voor een groot orkest. Heb ik dan ineens zin in!”

Het mini-album Trails of Fails is „redelijk minimalistisch en puur, toch wel erg op gevoel en tekst”. Neem liefdesballade ‘Spring On a Winters Day’. Ze hoorde de melodie en wist vrijwel gelijk waar het over moest gaan. „Er komen woorden op bepaalde plekken. Dat hebben we dan in no time geschreven.”

Een nummer als ‘Going For the Kill’, waarin een vrouw een gewelddadige relatie ontvlucht, voert langer terug. Een verhaal met een omweg, zegt ze. „Voor zo’n tekst pluk je uit verschillende situaties. Van vrienden. Van slechte relaties waarin ikzelf zat. Ik ga er niet letterlijk op in vanwege mijn kinderen, die hun vaders hebben. Ik maak slapende honden niet wakker. De hoofdpersoon neemt wraaklustig afscheid op sociale media en zegt: ik hield toch al nooit van je. Dat vind ik typisch voor deze tijd.”

The Voice

Dat taboeonderwerpen als partnergeweld nu meer bespreekbaar zijn, juicht ze toe. Zelf is ze „altijd al duidelijk geweest”. De manier waarop de zangeres zich laconiek, onomwonden en recht voor zijn raap uitspreekt is een grote component van haar populariteit. Als coach in het programma The Voice of Holland was ze gevreesd om haar scherpe oordeel maar geliefd om haar coachwerk. Pleasen? Nooit. Inmiddels was ze het programma na zes jaar ook best leuk gaan vinden. Ze coachte, maar dacht ook mee over de aankleding, van licht tot dansers.

Na de onthullingen van het programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur stapte ze direct uit het programma. „Door toedoen van vier mannen die zich niet kunnen gedragen, lijdt de rest. Al die programma’s, The Voice, Voice Kids, Voice Senior – daar aten veel mensen van. En ineens is er níets meer.” Een gesprek met het door productiemaatschappij IDTV ingehuurde advocatenkantoor staat nog gepland, na haar concert. „Van een strafrechtelijk onderzoek heb ik verder niets meer gehoord. Vreemd.”

Haar afschuw over de gang van zaken zit nog altijd diep. „Kijk, ik mocht gasten als Ali B en Jeroen Rietbergen graag. Dat is zo moeilijk. Hoe waren zij in staat dat soort dingen te doen?” Nee, wuift ze weg, contact is er niet. „The damage is done, het valt niet meer recht te breien.”

Dat er ook meisjes uit haar team bij betrokken waren, ze vertelde er laatst over in de Telegraaf, kwam ze zelf achter. „Toen ik daar over begon wist niemand iets. Dat hele onderzoek is natuurlijk zo gesloten als de pest. Het is raar dat ik daar zelf met een team mensen achter aan moet gaan en daar achter kom. Die meiden hebben dat niet willen of durven vertellen. De schaamte bij dit soort zaken raakt me diep. Hoe ze bevroren. Dat begrijp ik zo goed.”

Ziet ze zich terugkomen bij The Voice? Ze schudt haar hoofd. „Ik weet niet eens of het programma nog terug kán komen. Zo’n onderzoek zal jarenlang gaan duren. Ik weet niet of ik terug zou willen. Dan zouden ze in elk geval bloody veel geld moeten neertellen.”

