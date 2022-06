Je hoort meer over de wapens dan over de mannen, vaak jongens nog, die ze moeten bedienen. Zo gaat het altijd in oorlogstijd, nu ook weer in Oekraïne. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan, was het hun eigen keus om daar te vechten, wisten ze wat hun te wachten stond? En vooral: hoe bang zijn ze om te sterven?

Je ziet ze soms op stilstaande tanks, verwezen om zich heen kijkend, of eenzaam schuilend in loopgraven, maar hun doodsnood blijft onzichtbaar – die zien we later in de speelfilm over hun oorlog.

Ik moet deze dagen vaak aan Vietnam denken waar Amerika halverwege de vorige eeuw een al even heilloze oorlog uitvocht als de Russen nu in Oekraïne. Zoals de Amerikanen zich stukbeten op de beter gemotiveerde Vietcong, zo worstelt Rusland met de woedende tegenstand van Oekraïne. Zal uiteindelijk ook Rusland, net als Amerika destijds, met de staart tussen de vernielde tanks moeten afdruipen?

Over de Vietnamoorlog is later door kunstenaars veel geschreven en gezongen. Een van de bekendere boeken is In Pharaoh’s Army – memories of a Lost War van Tobias Wolff, een schrijver die als jonge officier in het Amerikaanse leger in Vietnam diende. Twee anekdotes uit dit boek zullen me bijblijven. De avond voor zijn vertrek naar Vietnam gaat Wolff in een restaurant eten met een vriend die ook in Vietnam moet dienen en met hem zal vertrekken. De vader van de vriend eet mee en blijkt een felle tegenstander van de Amerikaanse deelname aan de oorlog. Hij probeert de jonge mannen te overtuigen dat ze beter niet kunnen gaan. De volgende dag stapt Wolff op de militaire bus, zonder zijn vriend, die besloten heeft te deserteren. Wie zal er over een jaar weer in deze bus zitten, vraagt Wolff zich verloren af.

Later, tijdens een militaire operatie, staat Wolff naast een andere luitenant. Een van hen moet het gebied in om als Amerikaans adviseur bijstand te verlenen. De commandant legt zijn hand op de schouder van de luitenant naast Wolff. „Nou, Keith, wat denk je ervan?”, zegt de commandant. „Ik pak mijn spullen”, zegt de luitenant met vlakke stem. Die middag wordt hij gedood door een schot in zijn maag. „Ik had het kunnen zijn”, zal Wolff nog vaak denken.

Onlangs hoorde ik een indringend anti-oorlogslied over Vietnam van Allan Taylor, een voortreffelijke, nu 76-jarige Britse folkzanger die in Nederland te onbekend is gebleven. Het heet ‘The Morning Lies Heavy’ en staat op zijn album Old Friends – New Roads, samen met de schitterende love song ‘Like I Used to Do’. In ‘The Morning Lies Heavy’ zingt Taylor over een soldaat die naar het front in Vietnam moet, zoals destijds een zwager van hem.

The morning lies heavy on me, father/ I couldn’t find the time to fall asleep/ And I couldn’t stop from thinking on it either/ And the morning lies heavy on me. (…) And tomorrow I’ll be flying from the mainland/ And joining in a new company/ And some of us will never see our homeland/ And the morning lies heavy on me. (…) Tell me, who’s the one who fights until he’s broken/ Is it the men who sit in judgement of us all/ I wouldn’t care if it was their lives they were taking/ But they don’t listen nor even answer to the call.

De mensen die over ons oordelen („who sit in judgement”) , dat zijn de mensen die zeggen: „Nou, Keith, wat denk je ervan?”