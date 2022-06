Hoe begrens je al die elektrische voertuigen?

Hoe fluisterstil ze ook rijden, elektrische voertuigen op en rond het fietspad roepen heftige reacties op. Op een column over e-bikeschaamte (over gezonde Hollandse benen en vermeende luiheid) reageerden 124 lezers. En een verslagje van de Micromobility-beurs, afgelopen week, riep een discussie op over snelheidsverschillen tussen fietsen, e-bikes, e-stepjes en e-skateboards.

Aan het woord was Patrick Hagen, een skater die zijn eigen elektrische skateboard had opgevoerd van 55 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. Dat wil niet zeggen dat hij er ook echt zo hard mee rijdt; hij gebruikt zijn board ook niet voor woon-werkverkeer. „Liefst rijd ik op stukken waar helemaal geen mensen zijn”, zegt hij. Skaters zijn volgens Hagen van nature voorzichtig: „Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden: het wegdek, het weer en andere weggebruikers.”

De nuances blijven niet hangen, die 70 kilometer per uur wel. Op fora van de e-skategemeenschap (ESK8 in jargon) werd het verslag geïnterpreteerd als „een belediging voor de legalisatie van elektrische skateboards in Nederland”. E-skateboards zijn, net zoals de meeste e-stepjes, niet toegestaan op de openbare weg of het fietspad. Dat gaat, zo vrezen de e-skaters, nooit veranderen als iemand verklapt dat je je board tot 70 kilometer per uur kunt opvoeren.

Maar dat je een paar wieltjes zoveel vaart kunt geven is geen geheim. Er zijn elektrische skateboards te koop die 80 of 90 kilometer per uur halen, zonder opvoeren.

Eén lezer (naam bekend bij de redactie) schreef dat NRC niet zou mogen melden dat elektrische voertuigen überhaupt zo hard kunnen rijden. „Dat geeft een verkeerd signaal af wat ons te wachten staat met de toename van stepjes .”

Dat verzwijgen heeft geen zin. Sommige stepjes halen snelheden van ver boven de 25 kilometer per uur – dat wat gangbaar is op het fietspad. In 2019 filmde een inwoner van Parijs een e-step die met 85 over de ringweg reed – zonder helm. Waarschijnlijk een Dual Thunder, die nu 100 kilometer per uur haalt.

Opvoeren is een oud probleem. Laatst fietste ik (zelf-aangedreven) langs een politiefuik voor snorscooters. Ze mogen 25 kilometer per uur, opgevoerd halen ze met gemak 40. Ik kan wel ‘foei’ roepen, maar mijn uitgeboorde Zündapp reed ooit 80 kilometer per uur – met de kin op het stuur. Illegaal, net zoals die elektrisch stepjes die nu rondrijden en een boete van 360 euro en inbeslagname riskeren.

De Nederlandse overheid is terughoudend met het toestaan van nieuwe elektrische wieltjes, in welke vorm dan ook. Voertuigen moeten zich aanpassen aan de regels, de regels niet aan de voertuigen. Daarom rijden de speed-pedelecs (e-bikes die tot 45 kilometer per uur rijden) op de rijbaan of op het bromfietspad. Helm op, verzekering en bromfietsrijbewijs verplicht. Moeten supersnelle e-steps en e-skateboards straks ook tussen de auto's laveren? Dat lijkt me lastig. Dan liever begrensd op het fietspad.

Met de opmars van micromobility groeit het aanbod van elektrische deelvoertuigen, zeker als Nederland in 2023 de toelatingsmogelijkheden voor e-steps verruimt. Deelvoertuigen zijn keurig begrensd op maximumsnelheid, maar ze worden niet altijd keurig geparkeerd. Sinds het Duitse Tier zijn elektrische voertuigen over Utrecht uitstrooit (motto: ban de auto uit de binnenstad) vind ik verdwaalde scooters en weesfietsen op de raarste plekken. Midden op de brug, midden op een fietspad of pal op de stoep. Door hun onnoembare kleur – gebleekt turquoise komt in de buurt – lijkt het alsof ze er al jaren staan.

Tier werkt met GPS en begrensde parkeerzones, maar blijkbaar is het systeem niet waterdicht. Dat moet gefixed worden voordat de stad vol ligt met verstoten e-stepjes. Anders lossen we het ene milieuprobleem op en creëren we en passant het volgende.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijink

