Dit jaar vieren we het 30-jarige jubileum van Francis Fukuyama’s beroemde boek over het ‘einde van de geschiedenis’, de triomfantelijke uitroep van de eeuwige overwinning van de westerse liberale democratie. In The End of History and the Last Man uit 1992 zag Fukuyama het einde van de Koude Oorlog, de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als het eindspel van ideologische conflicten. Met de onbetwiste overheersing van de westerse liberale democratie zou de laatste ideologische fase van de mensheid zijn aangebroken. „Alleen de liberale democratie biedt individuele burgers speelruimte om te leven in overeenstemming met hun voorkeuren en het vermogen om hun collectieve lot te bepalen. Dit is de bron van haar blijvende aantrekkingskracht, en de reden waarom de geschiedenis uiteindelijk neigt naar haar triomf.”

René Cuperus is onderzoeker bij Clingendael. Dit is de bewerking van een bijdrage aan het mede door Clingendael georganiseerde symposium ‘The Return of the West. 30 Years of the End of History’ in New York.

De context van dit jubileum is zwaar beladen. Meer dan ooit wordt het Westen belaagd door autoritaire krachten. Het wordt uitgedaagd door een uiterst succesvol China en het ligt letterlijk onder vuur door de invasie van Poetins Rusland in Oekraïne. Poetin dacht de naoorlogse veiligheidsorde te kunnen herschrijven, maar stuitte op een niet ingecalculeerde eenheid en standvastigheid van het Westen. Het trans-Atlantisch partnerschap van Europa en Amerika reageerde met een ongekend zwaar sanctiepakket, waarmee Rusland geïsoleerd wordt, en met politieke en militaire steun voor Oekraïne.

Men kan zeggen dat Poetins Oekraïne-oorlog totaal contraproductief heeft uitgepakt. Hij heeft ‘het Westen’ weer nieuw leven ingeblazen en verenigd. Het trans-Atlantische verband is weer alive and kicking na de diepvriesrelaties onder Donald Trump en de schijnbewegingen van president Macron naar een „hersendode” NAVO en ‘Europese strategische autonomie’. Het einde van het Westen leek in zicht.

De voorstelling van een Europese Alleingang – van een Europese Unie zonder innig partnerschap met de Verenigde Staten – is niet alleen historisch riskant, maar is veiligheidspolitiek gezien ook zeer naïef gebleken. Posthistorisch Europa verkeert na de inval in Oekraïne in een geopolitieke shocktoestand en is in termen van strategische cultuur en afschrikking nog volstrekt onderontwikkeld. Ernstiger: in een wereld waarin het Westen belaagd en uitgedaagd wordt door autoritaire regimes, waarin men het minder nauw neemt met ‘de vrijheid en waardigheid van de individuele burger’ – wat de Duitse historicus Heinrich August Winkler „het normatieve project van het Westen” heeft genoemd – kunnen we ons een verwijdering tussen Amerika en Europa helemaal niet veroorloven.

Niet langer de maat der dingen

Op nog andere manieren kunnen we een ‘terugkeer van het Westen’ vaststellen. Zo is het Westen grotendeels op zichzelf teruggevallen, omdat het westers universalisme hard op zijn grenzen is gestoten in Afghanistan, Irak en Syrië. Het gewapenderhand verbreiden van de westerse waarden van democratie en rechtsstaat is, op zijn zachtst gezegd, niet heel succesvol gebleken.

Wezenlijker nog is dat de westerse, multilaterale, op regels gebaseerde, internationale orde niet langer de maat der dingen is. Het Westen is een illusie armer: grote machten als Rusland en China worden ‘toch niet zoals wij’. Het idee van Wandel durch Handel, autocratische landen veranderen door economische banden met het Westen, heeft gefaald. Er is geen vanzelfsprekende wereldwijde convergentie naar het westerse model. Dat is de kater van Fukuyama’s idee van een universele westerse liberale democratie.

Toch herdefinieert het Westen (breed op te vatten: inclusief Japan, Zuid-Korea en Latijns-Amerika) zichzelf inmiddels tegenover assertieve autocratieën. Onder president Joe Biden werd de zogenaamde Alliance of Democracies in het leven geroepen. Aanvankelijk weigerden met name Duitsland en Frankrijk zich daar bij te voegen, bang als ze waren terecht te komen in een nieuwe bipolaire wereldorde, een nieuwe Koude Oorlog. Na de invasie in Oekraïne valt te bezien of zo’n Koude Oorlog tussen democratieën en autocratieën te voorkomen valt. Cruciaal is de rol van China bij het verdere verloop van de ontwikkelingen.

De grootste bedreiging voor het Westen is het Westen zelf, de autoritaire wind komt niet alleen van buiten

De coronacrisis en de Oekraïne-oorlog hebben duidelijk gemaakt hoe strategisch kwetsbaar mondiale economische ketens zijn geworden. Mondkapjes en medicijnen uit China, olie en gas uit Rusland, het internationale betalingssysteem Swift als sanctiewapen: de geo-economische interdependentie zet landen en bedrijven aan om autonomer te opereren. Volgens diverse waarnemers leidt de zogenoemde return of Great Power Competition tot een proces van deglobalisering en strategische ontkoppeling van economieën. Het IMF waarschuwt dat de wereldeconomie uiteen kan vallen in geopolitieke blokken, met eigen technologische standaarden, betaalsystemen en reservemunten.

Het Westen is ook terug in het reflecteren op zijn kernwaarden. De grootste bedreiging voor het Westen is het Westen zelf. De autoritaire wind komt niet alleen van buiten. De alomtegenwoordige volksopstand van het populisme laat zien dat het Westen in de afgelopen neoliberale decennia ontrouw is geweest aan zijn eigen idealen van ‘optimale levenskansen en gelijk respect’, en een riskante kloof heeft gecreëerd tussen globaliseringswinnaars en -verliezers. In de woorden van journalist Bill Emmott: „Without openness the West cannot thrive, without equality the West cannot last”.

De grootste kracht van het Westen is altijd een combinatie van intellectuele zelfkritiek en optimistisch vooruitgangsgeloof geweest. De belangrijkste interne bedreigingen hiervoor zijn op dit moment een voortzetting van de technocratische marktsamenleving, die de naoorlogse middenklasse-maatschappij ruïneert; een apocalyptisch, mens-onverschillig klimaatbeleid; en een identiteitspolitiek wokisme, waarin het Westen louter gereduceerd wordt tot de last en littekens van zijn geschiedenis (kolonialisme, racisme, seksisme).

Nieuw momentum

Het is nog veel te vroeg om een stabiele analyse te maken van de gevolgen van de Oekraïne-oorlog – we hebben geen idee hoe deze zal eindigen. We moeten ook oppassen dat naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt, de eenheid van het Westen behouden blijft. Toch zou de oorlog een nieuw momentum kunnen opleveren voor de westerse wereld, een momentum om het idee van de vrije democratische samenleving zowel internationaal als binnenlands opnieuw te verdedigen en te versterken.

Hoe kunnen we nieuwe politieke energie vinden tegen zowel de externe autoritaire als de interne populistische dreiging? Hoe moeten we omgaan met de (linkse) zelfhaat van het Westen? Hoe de trots te herstellen op de sociale rechtsstaat en de westerse middenklasse-samenleving? Daarvoor moeten de scherpe maatschappelijke scheidslijnen, tussen theoretisch en praktisch opgeleiden, Anywheres en Somewheres, globaliseringswinnaars en -verliezers, centrum en periferie, worden overwonnen als nieuwe basis voor een robuuste westerse democratie, die de hitte van deze ‘autoritaire 21ste eeuw’ kan weerstaan.

