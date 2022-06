Hans Abrahamsens opera ‘The Snow Queen’ teleporteert de ziel zo naar een andere wereld

Met de liedcyclus Let me tell you (2013) componeerde Hans Abrahamsen een onverwachte, bekroonde en bejubelde wereldhit. Daarvóór was hij vrij onbekend, erna schreef hij één werk: de al even hypersensitieve opera The Snow Queen, die in aanwezigheid van de componist de langverwachte Nederlandse première beleefde in de ZaterdagMatinee.

The Snow Queen is op en top symboolzwanger. Buurkinderen Gerda en Kaj drijven uit elkaar wanneer Kaj gewond raakt door de splinters van een duivelse spiegel, waarna de Sneeuwkoningin hem ontvoert. Na een zoektocht langs sprekende kraaien, zingende bloemen, beschermengelen ontstaan uit adem en andere fabelwezens verlost Gerda haar buurjongen – met haar eigen hete tranen. Eenmaal thuis realiseren de kinderen zich dat het daar is als altijd, terwijl zijzelf zijn veranderd.

Muzikale dubbelzinnigheid

Is dit een sprookje, of een coming of age-verhaal? Abrahamsen gebruikt die dubbelzinnigheid voortdurend. Zijn The Snow Queen is een fascinerend psychodrama vol tastende, enge samenklanken én vol sprookjesachtige kleuren; belletjes, windmachine (Kaj gaat sleeën), warm slagwerk en omineus dalende toonladders (alt Helena Rasker als het oude vrouwtje dat Gerda’s haren kamt) drie trombones (doodssymboliek voor de Sneeuwkoningin) en bovenal: het ontbreken van een puls. Je voelt de ritmische complexiteit voortdurend, als een onderstroom van tijd zonder hartenklop, zonder te begrijpen wat je precies hoort.

Hoe complex de partituur is, daaraan dacht je geen moment onder de precieze en gevoelvolle leiding van Kent Nagano. Integendeel: het bewustzijn werd door Abrahamsens ambigue noten geteleporteerd naar een hele andere wereld dan die van het bomvolle Concertgebouw.

Het Radio Filharmonisch Orkest speelde al net zo kleurrijk als het Groot Omroepkoor zong, de grote solistische bezetting bood slechts positieve uitschieters, zoals de rollen van Mari Eriksmoen en Gerda en Rachael Wilson en Kaj. Met deze Snow Queen bewees de ZaterdagMatinee opnieuw zijn unieke plek in het Nederlands muziekleven.

Opera The Snow Queen van Hans Abrahamsen. Radio Filh. Orkest o.l.v. Kent Nagano. Gehoord: 4/6 Concertgebouw Amsterdam. Radio 4.nl ●●●●●