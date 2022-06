‘Girl!” De man was een jaar of zestig, had een gleufhoed op en wenkte me. Ik aarzelde. Dit deel van het park stond bekend om de junks en de dronkaards. En bovendien: voor het eerst in weken was ik weer aan het hardlopen. Een half uur joggen zonder stoppen.

De man riep opnieuw. „Girl!” Hij lachte erbij; een van zijn hoektanden ontbrak. Hij gebaarde richting een struik en hield van zijn andere hand de duim en wijsvinger iets uit elkaar. Kleingeld, in de bosjes?

Mijn joggen vertraagde tot stilstand. Nu we oogcontact hadden gemaakt kon ik niet met goed fatsoen verder rennen, ook al had ik nog achttien van de dertig minuten te gaan. Weer dat wenken, een vinger tegen zijn lippen.

Dichterbij, nog iets dichterbij, we stonden nu op een paar stappen van elkaar af. Geen dranklucht. Op gedempte toon: „Look! Baby!”

En toen zag ik het. In de bosjes, nog geen twee meter bij ons vandaan, zat een piepklein konijntje verscholen. Een bruin pluizig bolletje, grote glanzend zwarte ogen, de oren tegen het lijfje gedrukt. Het zou zo in mijn hand passen.

„In Ukraine: krolyk”, zei de man. Hij haalde zijn smartphone tevoorschijn en zocht op Wikipedia een afbeelding van een konijn op. Pas toen begreep ik dat hij geen alcoholist was maar een vluchteling. „Konijn”, zei ik, wijzend op de foto. We herhaalden het een paar keer, krolyk, konijn, krolyk, konijn, tot we allebei een nieuw woord hadden geleerd. High five.

De man stelde zichzelf voor als Sergei. In het borstzakje van zijn blauwe trui droeg hij een takje net geplukte lindebloesem. In gebroken Engels prezen we de lindebomen om ons heen. De zoete geur die op prille zomeravonden vrolijk en weemoedig tegelijk stemt. Toen nam Sergei zijn hoed voor me af en gingen we elk een andere kant uit.

Konijnen en bloesem. Meer was er niet nodig voor een gevoel van verbondenheid, dacht ik tevreden. Aan de andere kant: vijf minuten eerder had ik nog met een boog om de man heen willen joggen, puur op basis van het feit dat hij me met een andere tongval aansprak in een niet al te nette hoek van het park. Was ik wel zo open en ruimdenkend als ik dacht?

Natuurlijk kan ik zeggen: het zijn ingebakken vooroordelen, ik bedoel het niet kwaad. Als ik staatssecretaris of de Belastingdienst was, zou ik er het etiket ‘institutioneel’ op plakken – dat is nu immers een modieus synoniem voor ‘onbedoeld’. Maar door alleen te bediscussiëren of iets opzettelijk is, vermijd je waar het echt om gaat: de gevolgen van zo’n voorgeprogrammeerde mening. En met verdraaiende, verfraaiende politici als voorbeeld hebben we altijd een excuus om te zeggen: zo was het niet bedoeld.

Ik jogde verder. Nog een lange weg te gaan.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.