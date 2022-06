Gemiddelde loonstijging van 2,8 procent in cao’s

Is er sprake van een trendbreuk bij werkgevers? Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van vakbond FNV, durft het haast niet uit te spreken. Toch merkt hij dat werkgevers in toenemende mate inzien dat zij „niet meer wegkomen met zo goedkoop mogelijk werk”. Deze woensdag hield de FNV de halfjaarlijkse evaluatie van de afgesloten cao’s. Er is vooruitgang geboekt, zegt Boufangacha, met een gemiddelde loonstijging van 2,8 procent over het afgelopen halfjaar. Afgelopen maand gold zelfs een stijging van 3,8 procent, volgens cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

Een mooi resultaat, maar er is nog genoeg te behalen, zegt Boufangacha. „Aan het eind van het jaar willen we dat die loonstijging tegen de 5 procent zit. En in 60 à 70 procent van de cao’s willen we gunstige afspraken over vaste contracten in plaats van flexwerk.”

Dat is ambitieus, zegt hij zelf, maar niet onhaalbaar. „Werkgevers moeten wel, anders lopen mensen weg. Dat zag je in de luchtvaart en de zorg gebeuren, sectoren waar nu de grootste successen zijn behaald.” In de ziekenhuizen geldt een gemiddelde loonstijging van 3 procent, voor mensen met de laagste lonen zelfs van 6 à 7 procent. De bagageafhandeling op Schiphol is onder één cao ondergebracht om onderlinge concurrentie van de vele aanbieders tegen te gaan. Stapsgewijs gaat het salaris daar naar 14 euro per uur. „Concurreren moet gebeuren op basis van innovatie en kwaliteit, in plaats van goedkoop werk.”

Loonstijging gaat ‘té gestaag’

Met de huidige arbeidsmarktkrapte hebben mensen de keus ergens te gaan werken waar zij „meer waardering” krijgen. Het verklaart de – kleine – kentering in de houding van werkgevers, zegt Boufangacha, „maar het gaat zeker niet vanzelf”. „We zien een stijging, maar die is gestaag. Té gestaag. Bovendien wordt de loonsverhoging vrijwel direct opgegeten door de inflatie.” Daarom pleit de FNV ervoor dat bedrijven personeel laten meedelen in hun winst. „Het ligt niet aan een gebrek aan geld, maar aan keuzes van de werkgevers.”

Lees ook: Tekorten op de arbeidsmarkt groeien, de gevolgen merk je in het dagelijks leven

De gesprekken met die werkgevers gingen moeizaam, vond Boufangacha. Ook met goede winstcijfers, waar personeel volgens hem weinig van zou merken, bewogen werkgevers weinig mee. „Bedrijven beroepen zich op onzekere tijden en hun concurrentiepositie. Pas bij acties vanuit leden, zoals petities en in uitzonderlijke gevallen stakingen [zoals bij Gall & Gall en in de metaal- en technieksector], werden werkgevers bereid concessies te doen.”

Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN zegt zich niet te herkennen in dat beeld. „Een resultaatafhankelijke beloning zou ook voor werkgevers gunstig zijn. Mits die ook opgaat wanneer het minder goed gaat met een bedrijf.”

Deze week bereikten het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord over een hoger minimumloon waar werknemers, volgens de opstellers, „fatsoenlijk” van moeten kunnen leven. Volgens hoofdonderhandelaar Agnes Jongerius (PvdA) komt dat in Nederland neer op een minimumloon van 14 euro per uur. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) liet al weten dat de nieuwe maatstaven „niet dwingend” zijn.

Minimumloon van 14 euro

De FNV pleit al langer voor een minimumloon van 14 euro per uur. In een op de vijf cao’s is dat gelukt. Boufangacha: „Dat heeft direct impact op mensen uit die cao’s, daar zijn we blij mee. Maar een op de vijf is natuurlijk veel te weinig. Een fatsoenlijk leven zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.”

Maar werkgevers kunnen niet zomaar de laagste lonen met een paar euro omhoog gooien, zegt de woordvoerder van de AWVN. „Volgens mij gebeurt er al best veel. Maar hoger salaris betekent hogere kosten, waardoor de productprijs misschien omhoog moet of er plek is voor minder mensen.”

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij werkgevers, zegt Boufangacha, ook bij de politiek. Die lijkt – een beetje – te luisteren. „In de cao’s van onderwijs en defensie worden goede stappen gezet. Maar met het verhogen van het minimumloon wordt te veel getreuzeld.” Ook regelgeving rondom flexwerk schiet tekort, vindt Boufangacha. „Tarieven van schijnzelfstandigen staan onder druk, terwijl zij gewoon in dienst genomen zouden moeten worden. We hebben de overheid nodig om de spelregels te verbeteren en te handhaven.”