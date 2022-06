Geen meerderheid voor vuurwerkverbod

Er is geen meerderheid voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk, bleek vandaag in een Tweede Kamerdebat over het wetsvoorstel. Twee coalitiepartijen, de VVD en CDA zijn tegen. En ook de SP, PVV, BBB, PVV en Forum voor Democratie, JA21 en Groep Van Haga zijn tegen. D66 twijfelt nog, maar met 86 tegenstemmers is het duidelijk dat het wetsvoorstel niet zal worden aangenomen.

Alle partijen waren het er woensdagavond over eens: de jaarwisseling moet veiliger. Honderden mensen belanden jaarlijks op de eerste hulp, er is vandalisme, en hulpverleners raken overbelast of worden aangevallen met vuurwerk. Daarbij heeft vuurwerk een negatieve impact op het milieu en beangstigt het huisdieren en vee. Hierom diende GroenLinks en de Partij voor de Dieren een wetswijziging in. De Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten zouden worden aangepast om consumentenvuurwerk geheel te verbieden.

Het zou een vervolg geven op een eerder verbod, op het zogenaamde F3-vuurwerk – knalvuurwerk en vuurpijlen – dat in 2020 werd ingevoerd. Een totaalverbod zou dus ook siervuurwerk verbieden. Siervuurwerk is verantwoordelijk voor een groot deel van vuurwerkletsel.

Rustige jaarwisselingen door corona

De afgelopen twee jaar was vuurwerk helemaal verboden, in verband met corona, met rustige jaarwisselingen tot resultaat. Gisteren betoogde Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, in NRC dat een vuurwerkverbod tot minder incidenten, schade en slachtoffers zou leiden. Hij zei voor alle veiligheidsregio’s te spreken. “Het momentum is er nú.” Ook twee op de drie gemeenten is voor een vuurwerkverbod, bleek uit eerder onderzoek.

Frank Wassenberg (PvdD) zei woensdagavond een “vurige wens” voor een fijne en vreedzame jaarwisseling te koesteren. Maar „voor een grote groep Nederlanders is het nu geen leuk feest.” De PvdD is dus voor een oud en nieuw „waar vrijwel alle tradities blijven.” Dat betekent: oliebollen en “nonnenvotten”, maar ook een gemeentelijke vuurwerkshow, zodat vuurwerk wel een onderdeel van de viering kan blijven.

Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) sluit zich daarbij aan. Veel mensen zijn bang hun vuurwerk te verliezen. Bouchallikht vindt het daarom goed als er ‘alternatieven’ zijn. Ook zegt ze dat de „lappendeken” aan wetgeving het nu moeilijk maakt om te handhaven. Politie-agenten moeten nu bepalen welke knal illegaal is, en welke niet. Een geheel vuurwerkverbod zou dat oplossen.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) stelden kort voor het debat ook een amendement op dat het mogelijk zou maken voor groepen burgers om een ontheffing te krijgen van een burgemeester. Zo zouden ze toch veilig vuurwerk kunnen afsteken. De details bleven echter vaag, bleek na kritische vragen van SP, CDA en BBB. Van der Graaf zou het verder willen uitwerken op een later moment.

Maar dat moment zal niet komen. Een Kamermeerderheid was niet overtuigd van de wetswijziging.

Twee groepen tegenstemmers

De tegenstemmers zijn te verdelen in twee groepen. De eerste is vooral op principiële basis tegen. Wybren van Haga (Groep Van Haga) beriep zich op het belang van vuurwerk als traditie. In een oneliner-rijk betoog, stelde hij dat de overheid eerst bestaande regels moet handhaven voordat ze „ons eigen gezellige vuurwerk gaat verbieden.” Hij is een tegenstander van “een rubber tegelparadijs”. Hij besloot zijn betoog met het opnoemen van alle groothandels waar men vuurwerk kan inslaan.

Ook Joost Eerdmans (JA21) vindt traditie belangrijk, zo citeert hij onder meer zijn twaalfjarige zoon, die toen hij hoorde over een vuurwerkverbod tegen hem zei: „Papa nee, niet doen!” En Caroline van der Plas (BBB) vindt ‘opvoeding’ en alcohol de echte boosdoeners. Het gaat niet om het vuurwerk, maar hoe je ermee om gaat. „Messen in een bestekla vliegen ook niet zomaar rond om mensen te verwonden.”

Een tweede groep, bestaande uit leden van CDA, VVD en SP, had meer pragmatische bezwaren. Michiel van Nispen (SP) zei te vrezen dat de traditie „nog te diepgeworteld” is, waardoor de vuurwerkmarkt illegaal zou doorleven. Verder zou het voorstel te voorbarig zijn. Het zou beter zijn om eerst het effect van het verbod uit 2020 te zien, voordat er nieuwe wetten gemaakt worden. Door twee coronajaren is daar nog geen kans voor geweest.

Het CDA en de VVD delen deze mening. De VVD maakt zich ook zorgen over de extra kosten die het verbod zou opleveren – naar berekening tenminste 100 tot 150 miljoen voor compensatie van vuurwerkhandelaren, los van andere mogelijke kosten. De partijen zullen dus tegenstemmen. Erik Haverkort (VVD) zei wel dat de VVD later met een initiatiefnota voor de handhaving van illegaal vuurwerk zal komen.

Het debat krijgt volgende week nog een vervolg, maar het is nu al zo goed als zeker dat de wet niet zal worden aangenomen.