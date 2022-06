Ex-minister Sander Dekker zwaargewond na val van racefiets

Sander Dekker, voormalig minister voor Rechtsbescherming (VVD), is dinsdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij van zijn racefiets is gevallen. Dat bevestigt de VVD tegenover NRC na berichtgeving van De Telegraaf. Een vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en doodslag.

De Haagse politie bevestigt alleen dat een 47-jarige man uit Den Haag dinsdagavond over de kop is geslagen „nadat hij is aangetikt of vastgepakt”. Hij kwam hard terecht op het Schelpenpad in Monster, en moest vervolgens met de ambulance mee. Hoe hij er precies aan toe is, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. Tweede Kamerleden van de VVD zeggen tegen De Telegraaf dat Dekker onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken heeft gebroken.

Nadat de politie getuigen hoorde, is de 42-jarige vrouw uit Monster aangehouden, aldus de woordvoerder. Ze wordt nog verder verhoord door de politie.