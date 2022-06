Eshetu A. krijgt in hoger beroep opnieuw levenslang voor oorlogsmisdrijven in Ethiopië

De Ethiopische Nederlander Eshetu A. is woensdag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het gerechtshof Den Haag is A. (67) schuldig aan doodstraffen, die op zijn bevel „op gruwelijke wijze” zijn uitgevoerd.

A. kreeg in 2017 levenslang voor oorlogsmisdaden. Volgens de Haagse rechtbank was hij in 1978 verantwoordelijk voor standrechtelijke executies, martelingen en zonder proces vastzetten van politieke tegenstanders. Die misdaden beging hij onder het zogeheten Derg-regime van de Ethiopische dictator Mengistu Haile Mariam. Twintig jaar cel, het alternatief voor levenslang, was voor de rechter „volstrekt onacceptabel”.

De zaak was om verschillende redenen bijzonder. A. werd in Ethiopië veroordeeld tot de doodstraf, maar bij gebrek aan een uitleveringsverdrag bleef hij in Nederland. Het OM besloot hem 38 jaar na de misdrijven alsnog te vervolgen omdat „zulke ernstige internationale misdrijven, waar dan ook ter wereld gepleegd, niet onbestraft mogen blijven”. Voor het onderzoek werd onder anderen een undercoveragent ingezet om een bekentenis uit te lokken.

Geheugenprobleem

De verdediging van A. ging onder andere in hoger beroep omdat het strafdossier uit Ethiopië niet in de zaak was meegenomen, en omdat goed onderzoek na 38 jaar niet meer mogelijk zou zijn. Het hof veegde die bezwaren opzij. De verdachte leek zelf ook geen „geheugenproblemen” te hebben, staat in de uitspraak.

Om „gezondheidsredenen” was A. zelf niet in de rechtszaal, schrijft het gerechtshof. Daarom waren sommige zittingen in de gevangenis, en kon A. op andere dagen meekijken met een videoverbinding. Een aantal van zijn slachtoffers luisterde ook naar het vonnis.

Lees ook de aankondiging van de zaak uit 2016: Berecht voor vele moorden in Ethiopië

Correctie (8 juni 2022): In de vierde alinea van dit stuk stond dat de rechtbank de bezwaren van de verdediging opzij veegde. Dat moet het hof zijn. Hierboven is deze fout aangepast.