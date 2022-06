Het is 1939. Door de Tweede Wereldoorlog zijn er in Europa enorme voedseltekorten ontstaan. Het Nederlandse kabinet neemt dan ook een drastisch besluit: alle veehouders wordt opgedragen om over te schakelen op akkerbouw. Op die manier kunnen er meer monden worden gevoed. In tijden van schaarste is het niet uit te leggen om vee te voeden terwijl mensen honger lijden.

Rutger Bregman is historicus en auteur van De Meeste Mensen Deugen en Het Water Komt. Veerle Vrindts is directeur van ProVeg Nederland.

Fast forward naar 2022. Rusland is Oekraïne binnengevallen en net als in 1939 zijn er grote tekorten aan graan ontstaan. De situatie leidt in Nederland en de EU vooral tot hogere voedselprijzen en niet tot concrete voedseltekorten, maar in Noord-Afrika en het Midden-Oosten des te meer.

Maar anders dan in 1939 is de reactie van de landbouwlobby ronduit stuitend. In Brussel roept zij de voedselcrisis uit, maar vervolgens wordt de achterban niet opgeroepen om, volgens beproefd recept, van veehouderij naar akkerbouw over te schakelen. In plaats daarvan wordt de Europese Commissie gevraagd om nog meer grond voor veevoer in te ruimen. Sterker nog, er wordt keihard gelobbyd om de plannen voor verduurzaming van de landbouw bij het oud vuil te zetten.

Laat er geen misverstand over bestaan: de oorlog in Oekraïne heeft een enorme invloed op de landbouw in Europa en de rest van de wereld. Maar anders dan de lobby stelt, is de voedselzekerheid in de EU niet in gevaar. Dat bevestigt ook de Europese Commissie. Van een voedselcrisis is daarom geen sprake, althans, niet in Europa. Als de landbouwlobby het argument ‘voedselzekerheid’ gebruikt, dan gaat het in werkelijkheid over de omzetzekerheid en de winst van de veevoerindustrie, zoals het miljardenbedrijf For Farmers. En dat terwijl het op peil houden van de vleesproductie hier de voedselonzekerheid elders juist vergroot.

Oekraïens graan

Oekraïne is een belangrijke graanleverancier en veel lage-inkomenslanden van buiten de EU zijn voor hun voedsel afhankelijk van Oekraïens graan. Nu de export daarvan grotendeels is gestopt, zullen veel mensen dat direct voelen in hun maag. De Verenigde Naties houden er rekening mee dat de export van het Oekraïense graan maar liefst halveert. Dat betekent concreet dat er 13 miljoen ton tarwe minder zal worden geëxporteerd.

Ter vergelijking: in de EU wordt 162,5 miljoen ton aan granen gebruikt om varkens en andere dieren te voeren, waarvan 38,2 miljoen ton tarwe. Hoewel granen van elkaar verschillen, zijn ze tot op zekere hoogte inwisselbaar. Dat betekent dat de EU waarschijnlijk maar 8 procent minder graan voor dieren hoeft te gebruiken om het graanverlies in Oekraïne te compenseren, en daarmee de voedselzekerheid van de armste landen ter wereld veilig te stellen.

Minder vraag naar veevoer hier, heeft direct invloed op de prijs en beschikbaarheid van brood daar. Hoewel over de precieze aantallen kan worden gediscussieerd, ligt de sleutel ontegenzeggelijk in handen van de landbouwsector.

Anders dan de landbouwlobby beweert, is de oorlog in Oekraïne helemaal geen reden om de duurzaamheidsinitiatieven van de EU te herzien. Integendeel, het is juist een reden om die te versnellen.

Green Deal

In de groene plannen van de EU – de Green Deal en de daarin vervatte Farm-to-Fork strategie – wordt opgeroepen tot een transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Kort samengevat: we zouden minder vlees en zuivel moeten eten en meer plantaardig voedsel. Als dat gebeurt, hoeft de EU minder eiwitten te importeren en worden wij minder afhankelijk van andere landen voor onze voedselvoorziening. Ook wordt efficiënter gebruik gemaakt van schaarse grondstoffen: om aan 1 kilo vlees te komen is een veelvoud aan kilo’s graan nodig – afhankelijk van de diersoort en het productiesysteem kan dit gaan van twee keer zoveel tot wel tien keer zoveel. Vleesproductie is daarmee een vorm van voedselverspilling, groter dan alle verspilling in de rest van de keten (door bijvoorbeeld bederf of weggooien) bij elkaar. Deze ‘eiwittransitie’ zorgt, kortom, voor een hogere voedselzekerheid in de EU. Bovendien zou de veestapel op deze manier verkleinen, wat weer positieve effecten heeft op het klimaat, de biodiversiteit en natuurlijk op het dierenwelzijn.

De torenhoge en zwaar gesubsidieerde vleesconsumptie was altijd al onduurzaam, ongezond en – door het massale dierenleed – onethisch. Maar in tijden van oorlog is die nog eens extra onverantwoord. De veevoerindustrie mag geen voorrang krijgen op de mensen die het voedsel het hardst nodig hebben en mag de oorlog niet misbruiken om de noodzakelijke verduurzaming te dwarsbomen.