Donny M. ‘leek nauwelijks te leren van straffen’

Het is een woensdagavond in juni als in 2017 de dan 17-jarige Donny M. twee jongens die buiten spelen meeneemt. Ze lopen naar het trappenhuis van een grote flat in de Sittardse wijk Limbrichterveld. De ene jongen wordt door Donny weggestuurd. Hij wil in eerste instantie niet gaan, maar wordt hardhandig weggeduwd, schaaft zijn knieën en gehoorzaamt alsnog. De jongen die achterblijft moet Donny M. bij de noodtrappen aftrekken en oraal bevredigen. Nadat er ‘lijm’ uit M.’s penis komt ,krijgt de jongen te horen dat hij niemand iets over de verkrachting mag vertellen. Anders komen er boze mannen uit het bos.

Vijf jaar later wordt Donny M. ervan verdacht opnieuw een jongen te hebben meegenomen. Justitie verdenkt hem van de ontvoering van en moord op de 9-jarige Gino van der Straeten. Gino werd vorige week woensdagavond meegenomen terwijl hij buiten speelde in Kerkrade. Zaterdag werd Gino in Geleen, 25 kilometer verderop, nabij de woning en op aanwijzingen van de inmiddels gearresteerde M. dood gevonden. Het is niet bekend of er, net zoals vijf jaar geleden, van seksueel misbruik sprake is geweest.

Ter nagedachtenis wordt woensdagavond in Kerkrade een stille tocht gehouden naar de speelplek waar Gino voor het laatst gezien is. De rechtbank Limburg besloot dinsdag het voorarrest van M. te verlengen. Ook beval de rechter-commissaris dat M. onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek.

‘Ernstig beschadigde jongeman’

Het is niet voor het eerst dat M.’s mentale welzijn onder de loep wordt genomen. Na de verkrachting in Sittard vijf jaar geleden omschreef de rechtbank Donny M. mede op basis van psychiatrisch onderzoek als een „ernstig beschadigde jongeman” die „in het verleden verwaarloosd en ernstig tekort gekomen” is. Op basis van politieverhoren stelt dagblad De Limburger dat M.’s moeder drugsverslaafd was en ook tijdens de zwangerschap gebruikte. M. werd als verslaafde baby geboren. Op 1-jarige leeftijd werd hij bij een pleeggezin ondergebracht.

Toen hij op 17-jarige leeftijd de verkrachting beging, woonde hij nog steeds bij pleegouders en stond hij in de kaartenbak van de Raad voor de Kinderbescherming. De uitspraak van de rechtbank uit 2017 leert dat hij eerder wegens „soortgelijke feiten” als mishandeling veroordeeld werd en in 2015 een taakstraf van 100 uur kreeg. Ook zat M. een tijd in de Zuid-Limburgse jeugdgevangenis Het Keerpunt.

De psycholoog en psychiater die hem aanleiding van de verkrachtingszaak onderzoeken stellen bij de rechtszaak dat M. „nauwelijks lijkt te leren van straffen”. M. lijdt onder meer aan autisme en heeft een reactieve hechtingsstoornis: iemand die daaraan lijdt maakt geen emotioneel contact en trekt zich emotioneel terug. M. heeft „een beperkt zelfinzicht”, is „cognitief beperkt” en daarmee verminderd toerekeningsvatbaar, constateren de psycholoog en psychiater. Duidelijke aanwijzingen voor psychoseksuele problematiek zagen zij overigens niet. De recidivekans kwalificeren zij als ‘matig’.

Jeugddetentie

In november 2017 veroordeelt de rechtbank Donny M. voor verkrachting, bedreiging en mishandeling (vanwege het hardhandig wegduwen).

M. krijgt 139 dagen jeugddetentie opgelegd, gelijk aan de duur van zijn voorarrest. Ook veroordeelt de rechtbank hem voorwaardelijk tot opname in een justitiële jeugdinrichting. Die voorwaardelijke veroordeling, met een proeftijd van twee jaar, dient als „stevige stok achter de deur” zodat M. zich aan een aantal bijzondere voorwaarden van de rechtbank houdt. De belangrijkste is dat hij zich laat opnemen en behandelen in De Catamaran in Eindhoven: een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie die gespecialiseerd is in de behandeling van jongeren met een strafblad en meervoudige, complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen.

Donny, een PSV-fan, wordt inderdaad opgenomen bij De Catamaran. De instelling wil omwille van privacyredenen geen vragen over haar voormalige cliënt beantwoorden.

In algemene zin legt een woordvoerder uit dat jongeren er behandeld worden tot hun recidiverisico als laag wordt ingeschat. Vervolgens zorgt De Catamaran voor een overdracht naar de ‘thuisregio’ van de jongere en geeft de instelling advies over de vervolgbehandeling en begeleiding.

Vergaande bevoegdheden

Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat Donny M. na zijn behandeling in Eindhoven en gedurende zijn tweejarige proeftijd onder toezicht komt te staan van de William Schrikker Stichting.

De rechtbank Limburg geeft de stichting gedurende M.’s proeftijd vergaande bevoegdheden. De jeugdreclassering kan hem verplichten om extra behandelingen te ondergaan en begeleid te gaan wonen. Ook moet Donny zich „zo vaak en zo lang” als de organisatie dat noodzakelijk acht bij de jeugdreclassering melden.

Of en hoe de William Schrikker Stichting M. na zijn behandeling in Eindhoven in de gaten hield, is onduidelijk. De organisatie weigert ieder commentaar en beantwoordt ook geen algemene vragen over haar werkwijze.

Advocaat Phil Boonen, gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, ziet een kwetsbaarheid in het systeem bij de wijze waarop M. is gestraft. „Na twee jaar proeftijd houdt het toezicht op”, zegt Boonen die in 2017 het verkrachte slachtoffer en zijn vader bijstond. „Ik weet niet hoe de behandeling hier precies is verlopen. Maar stel dat de betrokken instanties een langere behandeling nodig vonden, dan is daar in tegenstelling tot bij tbs geen wettelijke grondslag voor. Je zou er over na kunnen denken of je dat systeem niet anders moet inrichten.”